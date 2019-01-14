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Μη διαθέσιμο πλέον
SHE2405BL/00
Ροκάρετε με στυλ
Ζήστε τη ζωή σας σε έντονους ρυθμούς. Αυτά τα ακουστικά-ψείρες είναι διαθέσιμα σε τέσσερις φωτεινούς χρωματικούς συνδυασμούς και διαθέτουν ένα διάφανο περίβλημα ηχείου με διαβάθμιση χρώματος των καλωδίων. Γιατί να συμβιβαστείτε ενώ γεννηθήκατε να ξεχωρίζετε;
Οδηγοί 8,6 χιλ και ακουστική μόνωση
ενσωματωμένο μικρόφωνο
Μπλε
Ενδώτια
Αυτά τα ενδώτια ακουστικά έχουν οβάλ σωλήνα ήχου, για να μπορείτε να απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική με πραγματική άνεση. Προσφέρουν μέγιστη παθητική απομόνωση θορύβου, ενώ συνοδεύονται από καλύμματα σε τρία μεγέθη, για να βρείτε εκείνα που εφαρμόζουν καλύτερα στα αυτιά σας.
Εντυπωσιακά καλώδια με διαβάθμιση χρώματος και ηχείο με διαφανές περίβλημα για να τραβάτε όλα τα βλέμματα.
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