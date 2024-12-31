ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Ροκάρετε με στυλ
  • Ροκάρετε με στυλ
  • Ροκάρετε με στυλ
  • Ροκάρετε με στυλ
  • Ροκάρετε με στυλ
  • Ροκάρετε με στυλ

Μη διαθέσιμο πλέον

1000 seriesΕνδώτια ακουστικά με μικρόφωνο

SHE2405PP/00

Διαθέσιμο σε

Λευκό
Λευκό
Μαύρο
Μαύρο
Μπλε
Μπλε
Ροζ-μοβ
Ροζ-μοβ
Ροκάρετε με στυλ
Ζήστε τη ζωή σας σε έντονους ρυθμούς. Αυτά τα ακουστικά-ψείρες είναι διαθέσιμα σε τέσσερις φωτεινούς χρωματικούς συνδυασμούς και διαθέτουν ένα διάφανο περίβλημα ηχείου με διαβάθμιση χρώματος των καλωδίων. Γιατί να συμβιβαστείτε ενώ γεννηθήκατε να ξεχωρίζετε;
Δείτε όλα τα οφέλη

Ροκάρετε με στυλ

  • Οδηγοί 8,6 χιλ και ακουστική μόνωση

  • ενσωματωμένο μικρόφωνο

  • Ροζ και μοβ

  • Ενδώτια

Εντυπωσιακά καλώδια με διαβάθμιση χρώματος και ηχείο με διαφανές περίβλημα

Εντυπωσιακά καλώδια με διαβάθμιση χρώματος και ηχείο με διαφανές περίβλημα για να τραβάτε όλα τα βλέμματα.

Ακουστικοί οδηγοί νεοδυμίου 8,6 χιλ. για πεντακάθαρο ήχο

Οι ακουστικοί οδηγοί νεοδυμίου 8,6 χιλ. εξασφαλίζουν πεντακάθαρο ήχο.

Οβάλ σωλήνας ήχου για άνεση και παθητική απομόνωση θορύβου

Αυτά τα ενδώτια ακουστικά έχουν οβάλ σωλήνα ήχου, για να μπορείτε να απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική με πραγματική άνεση. Προσφέρουν μέγιστη παθητική απομόνωση θορύβου, ενώ συνοδεύονται από καλύμματα σε τρία μεγέθη, για να βρείτε εκείνα που εφαρμόζουν καλύτερα στα αυτιά σας.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.