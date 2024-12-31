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Μη διαθέσιμο πλέον
SHE2405PP/00
Οδηγοί 8,6 χιλ και ακουστική μόνωση
ενσωματωμένο μικρόφωνο
Ροζ και μοβ
Ενδώτια
Εντυπωσιακά καλώδια με διαβάθμιση χρώματος και ηχείο με διαφανές περίβλημα για να τραβάτε όλα τα βλέμματα.
Οι ακουστικοί οδηγοί νεοδυμίου 8,6 χιλ. εξασφαλίζουν πεντακάθαρο ήχο.
Αυτά τα ενδώτια ακουστικά έχουν οβάλ σωλήνα ήχου, για να μπορείτε να απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική με πραγματική άνεση. Προσφέρουν μέγιστη παθητική απομόνωση θορύβου, ενώ συνοδεύονται από καλύμματα σε τρία μεγέθη, για να βρείτε εκείνα που εφαρμόζουν καλύτερα στα αυτιά σας.
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