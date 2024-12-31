Οβάλ σωλήνας ήχου για άνεση και παθητική απομόνωση θορύβου

Αυτά τα ενδώτια ακουστικά έχουν οβάλ σωλήνα ήχου, για να μπορείτε να απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική με πραγματική άνεση. Προσφέρουν μέγιστη παθητική απομόνωση θορύβου, ενώ συνοδεύονται από καλύμματα σε τρία μεγέθη, για να βρείτε εκείνα που εφαρμόζουν καλύτερα στα αυτιά σας.