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Μη διαθέσιμο πλέον
Το προσωπικό σας home cinema
Ακούμε τρισδιάστατα, έτσι η αναπαραγωγή ενός συναρπαστικού τρισδιάστατου ηχητικού πεδίου είναι ο πιο αυθεντικός τρόπος για να απολαύσετε μουσική και ταινίες.
Surround ήχος SRS WOW
Βάση φόρτισης
Το εργονομικό τρισδιάστατο σχήμα του επικαλύμματος κατανέμει ομοιόμορφα το φορτίο για πιο άνετη εφαρμογή.
Πατήστε το εύχρηστο κουμπί συντονισμού στα ακουστικά για έναρξη της λειτουργίας του κυκλώματος που ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή για βέλτιστο συντονισμό της συχνότητας μετάδοσης και επίτευξη της καλύτερης δυνατής λήψης για εξαιρετική ποιότητα ήχου.
Απολαύστε άψογη εφαρμογή και καλύτερη απόδοση μπάσων με τα ρυθμιζόμενα καλύμματα ακουστικών τριών δρόμων που εφαρμόζουν εντελώς φυσικά γύρω από τα αυτιά σας.
4.3
από 5
4
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
17scrooge
07/02/2018
United Kingdom
the best i have bought.
hi, this is the best out and I have enjoyed every min
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHC8585 Wireless home cinema headphones
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHC8585 Wireless home cinema headphones
rociobonanza
12/12/2010
España
buen producto
el unico defecto que tiene es que sale ruido cuando estas en movimiento, por lo demas muy bien
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHC8585 Auriculares inalámbricos para sist. de cine en casa
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHC8585 Auriculares inalámbricos para sist. de cine en casa
Krefelder
28/04/2016
Deutschland
Nicht billig, aber gut!
Der Klang ist sehr gut. Die Surround-Funktion steigert das noch etwas. Die Akku-Laufzeit ist gut mit 6 Std. und mehr (je nach Akku). Die Funk-Reichweite ist genial! Ich geh damit nach draußen und reparier mein Rad. Störeinstrahlung: Nichts, das ist einwandfrei. Design ist standesgemäß. Bedienung ist ok., nur das Auflegen in die Ladeschale muss bewusst erfolgen (= kurz nachschauen, ob die Lade-Kontroll-LED angeht). Dafür ist es bequemer, als einen Stecker einzustecken. Der Tragekomfort ist topp, obwohl der Kopfhörer gar nicht so leicht ist - er stört nicht. Die Abschirmung von Außengeräuschen hat den richtigen Level= man bekommt noch etwas mit, was im Raum ist, kann gleichzeitig seine Sendung verfolgen. Das geschlossene, ohrumschließende Prinzip ist besser als ein offenes. Die Verständlichkeit von Sprache ist topp und auch Musik kann er gut darstellen. Die Lautstärke ist für Hifi-Einsatz etwas klein, was vermutlich mit gesetzlichen Auflagen zu tun hat. Einziger Makel: Bei den Akkus (Typ Micro AAA) war der Hersteller daran interressiert, dass man Orig-Akkus nimmt. Im Akkufach sind Zusatzkontakte verbaut, damit nur Orig-Akkus geladen werden. Man kann Standard-Akkus verwenden, indem man dort die unteren 10 mm der Plastikummantelung der Akkus entfernt. Es ist doch gerade ein Vorteil, dass man keine teuren Spez.-Akkus kaufen muss - dann sollte der Hersteller mit diesem Vorteil punkten und ihn nicht wieder aufheben für eine paar Euro Gewinn. Hier fand ja keine Reduzierung des Kaufpreis statt, die über spätere Zubehörkäufe kompensiert werden müsste. Alles in Allem: Ein gutes Teil!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHC8585 Kabellose Heimkino-Kopfhörer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHC8585 Kabellose Heimkino-Kopfhörer