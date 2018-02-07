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Μη διαθέσιμο πλέον

Ασύρματα ακουστικά home cinema

SHC8585/00

4.3

| (4) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Το προσωπικό σας home cinema

Ακούμε τρισδιάστατα, έτσι η αναπαραγωγή ενός συναρπαστικού τρισδιάστατου ηχητικού πεδίου είναι ο πιο αυθεντικός τρόπος για να απολαύσετε μουσική και ταινίες.

Δείτε όλα τα οφέλη

Ασύρματος surround ήχος που σας καθηλώνει απόλυτα

Το προσωπικό σας home cinema

  • Surround ήχος SRS WOW

  • Βάση φόρτισης

Προ-μορφοποιημένα καλύμματα αυτιών που εξασφαλίζουν άψογη εφαρμογή

Το εργονομικό τρισδιάστατο σχήμα του επικαλύμματος κατανέμει ομοιόμορφα το φορτίο για πιο άνετη εφαρμογή.

Η αυτόματη λειτουργία απλοποιεί το συντονισμό της συχνότητας λήψης

Πατήστε το εύχρηστο κουμπί συντονισμού στα ακουστικά για έναρξη της λειτουργίας του κυκλώματος που ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή για βέλτιστο συντονισμό της συχνότητας μετάδοσης και επίτευξη της καλύτερης δυνατής λήψης για εξαιρετική ποιότητα ήχου.

Ρύθμιση 3 δρόμων για καλύτερη εφαρμογή και απόδοση μπάσων

Απολαύστε άψογη εφαρμογή και καλύτερη απόδοση μπάσων με τα ρυθμιζόμενα καλύμματα ακουστικών τριών δρόμων που εφαρμόζουν εντελώς φυσικά γύρω από τα αυτιά σας.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.3

από 5

4

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

07/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

the best i have bought.

hi, this is the best out and I have enjoyed every min

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHC8585 Wireless home cinema headphones

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHC8585 Wireless home cinema headphones

12/12/2010

España

España

buen producto

el unico defecto que tiene es que sale ruido cuando estas en movimiento, por lo demas muy bien

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHC8585 Auriculares inalámbricos para sist. de cine en casa

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHC8585 Auriculares inalámbricos para sist. de cine en casa

28/04/2016

Deutschland

Deutschland

Nicht billig, aber gut!

Der Klang ist sehr gut. Die Surround-Funktion steigert das noch etwas. Die Akku-Laufzeit ist gut mit 6 Std. und mehr (je nach Akku). Die Funk-Reichweite ist genial! Ich geh damit nach draußen und reparier mein Rad. Störeinstrahlung: Nichts, das ist einwandfrei. Design ist standesgemäß. Bedienung ist ok., nur das Auflegen in die Ladeschale muss bewusst erfolgen (= kurz nachschauen, ob die Lade-Kontroll-LED angeht). Dafür ist es bequemer, als einen Stecker einzustecken. Der Tragekomfort ist topp, obwohl der Kopfhörer gar nicht so leicht ist - er stört nicht. Die Abschirmung von Außengeräuschen hat den richtigen Level= man bekommt noch etwas mit, was im Raum ist, kann gleichzeitig seine Sendung verfolgen. Das geschlossene, ohrumschließende Prinzip ist besser als ein offenes. Die Verständlichkeit von Sprache ist topp und auch Musik kann er gut darstellen. Die Lautstärke ist für Hifi-Einsatz etwas klein, was vermutlich mit gesetzlichen Auflagen zu tun hat. Einziger Makel: Bei den Akkus (Typ Micro AAA) war der Hersteller daran interressiert, dass man Orig-Akkus nimmt. Im Akkufach sind Zusatzkontakte verbaut, damit nur Orig-Akkus geladen werden. Man kann Standard-Akkus verwenden, indem man dort die unteren 10 mm der Plastikummantelung der Akkus entfernt. Es ist doch gerade ein Vorteil, dass man keine teuren Spez.-Akkus kaufen muss - dann sollte der Hersteller mit diesem Vorteil punkten und ihn nicht wieder aufheben für eine paar Euro Gewinn. Hier fand ja keine Reduzierung des Kaufpreis statt, die über spätere Zubehörkäufe kompensiert werden müsste. Alles in Allem: Ein gutes Teil!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHC8585 Kabellose Heimkino-Kopfhörer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHC8585 Kabellose Heimkino-Kopfhörer

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.