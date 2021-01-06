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Μη διαθέσιμο πλέον

Ασύρματα ακουστικά HiFi

SHC8545/00

3.3

| (8) Κριτικές

Ανυπέρβλητη ασύρματη ακρόαση μουσικής

Ελευθερία να απολαμβάνετε μουσική παντού στο σπίτι σας. Με HiFi αναπαραγωγή ήχου με λειτουργία αυτόματης ρύθμισης, αυτό το σετ στερεοφωνικών ακουστικών σας παρέχει τη μέγιστη ελευθερία κινήσεων.

Δείτε όλα τα οφέλη

με την εξαιρετική διευκόλυνση της αυτόματης ρύθμισης

Ανυπέρβλητη ασύρματη ακρόαση μουσικής

Ασύρματη μετάδοση FM για ελευθερία κινήσεων

Με ασύρματη μετάδοση FM υψηλής συχνότητας, που διαπερνά ακόμα και τοίχους, μπορείτε να ακούτε μουσική ακόμα και όταν βρίσκεστε σε άλλο δωμάτιο.

Ρύθμιση 3 δρόμων για καλύτερη εφαρμογή και απόδοση μπάσων

Απολαύστε άψογη εφαρμογή και καλύτερη απόδοση μπάσων με τα ρυθμιζόμενα καλύμματα ακουστικών τριών δρόμων που εφαρμόζουν εντελώς φυσικά γύρω από τα αυτιά σας.

Η αυτόματη λειτουργία απλοποιεί το συντονισμό της συχνότητας λήψης

Πατήστε το εύχρηστο κουμπί συντονισμού στα ακουστικά για έναρξη της λειτουργίας του κυκλώματος που ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή για βέλτιστο συντονισμό της συχνότητας μετάδοσης και επίτευξη της καλύτερης δυνατής λήψης για εξαιρετική ποιότητα ήχου.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.3

από 5

8

Κριτικές

06/01/2021

España

España

MUY BUEN PRODUCTO Y DURADERO

ME GUSTA TODO DE ESTE PRODUCTO pero me resulta dificil encontrar baterias.

Πλεονεκτήματα

TODO

Μειονεκτήματα

LAS BATERIAS DEBERIAN DURAR MAS TIEMPO

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico

Ημερομηνία χρήσης 2019-01-06

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico

Ημερομηνία χρήσης 2019-01-06

17/12/2013

España

España

Este producto posee unas características excelentes.

El sonido es excelente y además se escuchan matices que en la escucha de la tv no se aprecian en el ambiente.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico

16/09/2020

Deutschland

Deutschland

2010 gekauft und seither ohne Probleme

Guter, satter Sound, irre Reichweite, zwo Stockwerke runter, bis zum Kiosk ( ca. 100 Meter total ) und sehr gut verarbeitet. Besonders Spooky - im positiven Sinn : Die Batterien bzw. die AAA-Akkus sind immer noch dieselben von damals, somit als 10 Jahre alt.

Πλεονεκτήματα

Viele

Μειονεκτήματα

Keine

Η αξιολογηση έγινε για SHC8545 Kabelloser HiFi-Kopfhörer

Ημερομηνία χρήσης 2018-09-16

Η αξιολογηση έγινε για SHC8545 Kabelloser HiFi-Kopfhörer

Ημερομηνία χρήσης 2018-09-16

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.