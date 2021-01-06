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Μη διαθέσιμο πλέον
SHC8545/00
Ανυπέρβλητη ασύρματη ακρόαση μουσικής
Ελευθερία να απολαμβάνετε μουσική παντού στο σπίτι σας. Με HiFi αναπαραγωγή ήχου με λειτουργία αυτόματης ρύθμισης, αυτό το σετ στερεοφωνικών ακουστικών σας παρέχει τη μέγιστη ελευθερία κινήσεων.
Με ασύρματη μετάδοση FM υψηλής συχνότητας, που διαπερνά ακόμα και τοίχους, μπορείτε να ακούτε μουσική ακόμα και όταν βρίσκεστε σε άλλο δωμάτιο.
Απολαύστε άψογη εφαρμογή και καλύτερη απόδοση μπάσων με τα ρυθμιζόμενα καλύμματα ακουστικών τριών δρόμων που εφαρμόζουν εντελώς φυσικά γύρω από τα αυτιά σας.
Πατήστε το εύχρηστο κουμπί συντονισμού στα ακουστικά για έναρξη της λειτουργίας του κυκλώματος που ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή για βέλτιστο συντονισμό της συχνότητας μετάδοσης και επίτευξη της καλύτερης δυνατής λήψης για εξαιρετική ποιότητα ήχου.
3.3
από 5
8
Κριτικές
PIRATA 1954
06/01/2021
España
MUY BUEN PRODUCTO Y DURADERO
ME GUSTA TODO DE ESTE PRODUCTO pero me resulta dificil encontrar baterias.
Πλεονεκτήματα
TODO
Μειονεκτήματα
LAS BATERIAS DEBERIAN DURAR MAS TIEMPO
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico
Ημερομηνία χρήσης 2019-01-06
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico
Ημερομηνία χρήσης 2019-01-06
indaleci
17/12/2013
España
Este producto posee unas características excelentes.
El sonido es excelente y además se escuchan matices que en la escucha de la tv no se aprecian en el ambiente.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SHC8545 Auricular Hi-Fi inalámbrico
Juddel72
16/09/2020
Deutschland
2010 gekauft und seither ohne Probleme
Guter, satter Sound, irre Reichweite, zwo Stockwerke runter, bis zum Kiosk ( ca. 100 Meter total ) und sehr gut verarbeitet. Besonders Spooky - im positiven Sinn : Die Batterien bzw. die AAA-Akkus sind immer noch dieselben von damals, somit als 10 Jahre alt.
Πλεονεκτήματα
Viele
Μειονεκτήματα
Keine
Η αξιολογηση έγινε για SHC8545 Kabelloser HiFi-Kopfhörer
Ημερομηνία χρήσης 2018-09-16
Η αξιολογηση έγινε για SHC8545 Kabelloser HiFi-Kopfhörer
Ημερομηνία χρήσης 2018-09-16