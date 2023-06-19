S9980/74
Κορυφαίο βαθύ ξύρισμα*, κατασκευασμένο για μεγάλη διάρκεια ζωής
Κορυφαία ανθεκτικότητα με αυτοακονιζόμενες λεπίδες από ατσάλι παρόμοιο με αυτό που χρησιμοποιείται στην αεροδιαστημική βιομηχανία, σχεδιασμένες για να παραμένουν κοφτερές και να αντέχουν ακόμα και στις πιο αντίξοες συνθήκες. Απολαύστε βαθύ ξύρισμα και εξατομικευμένη περιποίηση της επιδερμίδας κάθε μέρα.Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων
Οι ξυριστικές μηχανές μας είναι σχεδιασμένες για την τελειότητα και συνοδεύονται από εγγύηση 5 ετών, ώστε να απολαμβάνετε απόλυτη αξιοπιστία και απόδοση. Στο ένα ξύρισμα μετά το άλλο.
Οι περιστρεφόμενες λεπίδες 360 μοιρών από σφυρήλατο ατσάλι διαστημικών προδιαγραφών υψηλής απόδοσης είναι σχεδιασμένες για να ακονίζονται αυτόματα για 2 χρόνια και κόβουν τις τρίχες προς κάθε κατεύθυνση, ακολουθώντας τη φυσική τους ανάπτυξη.
Η κατοχυρωμένη, μοναδική τεχνολογία περιστροφής Lift & Cut ανασηκώνει απαλά τις τρίχες από τη ρίζα τους, πριν τις κόψει με ακρίβεια κοντά στο δέρμα (έως και 0,00 χιλ.), χωρίς οι λεπίδες να αγγίζουν το δέρμα σας.
Η χρήση της σωστής πίεσης είναι το κλειδί για βαθύ ξύρισμα και προστασία του δέρματος. Οι προηγμένοι αισθητήρες στην ξυριστική μηχανή διαβάζουν την πίεση που ασκείτε, ενώ η πρωτοποριακή φωτεινή ένδειξη εμφανίζεται όταν ασκείτε πολύ έντονη ή πολύ περιορισμένη ένταση. Για εξατομικευμένο ξύρισμα που είναι ιδανικό για εσάς.
Σχεδιασμένη για να ακολουθεί το περίγραμμα του προσώπου και του λαιμού σας, αυτή η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή της Philips διαθέτει πλήρως εύκαμπτες κεφαλές που περιστρέφονται κατά 360° για βαθύ και άνετο ξύρισμα.
Ανάμεσα στις κεφαλές της ξυριστικής μηχανής και στο δέρμα σας υπάρχει μια προστατευτική επίστρωση. Αποτελείται από έως και 250.000 μικροσφαιρίδια ανά τετραγωνικό εκατοστό, βελτιώνοντας την ολίσθηση στο δέρμα κατά έως και 30%** και ελαχιστοποιώντας τους ερεθισμούς.
Η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή διαθέτει έξυπνη τεχνολογία ανίχνευσης που διαβάζει την πυκνότητα των τριχών του προσώπου 500 φορές ανά δευτερόλεπτο. Ο αισθητήρας προσαρμογής ισχύος προσαρμόζει αυτόματα την ισχύ κοπής για εύκολο και απαλό ξύρισμα.
Τελειοποιήστε το ξύρισμα συνδυάζοντας την ξυριστική σας μηχανή με την εφαρμογή Shaving της Philips. Σε κάθε ξύρισμα, παρακολουθήστε την πρόοδο της επιδερμίδας σας, εξατομικεύστε το ξύρισμά σας και τελειοποιήστε την τεχνική σας για βαθύ και παράλληλα απαλό ξύρισμα.
Το ισχυρό εξάρτημα καθαρισμού καθαρίζει και λιπαίνει την ξυριστική σας μηχανή σε μόλις 1 λεπτό, διατηρώντας την κορυφαία απόδοση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το εξάρτημα είναι 10 φορές πιο αποτελεσματικό από τον καθαρισμό με νερό****. Είναι το μικρότερο εξάρτημα καθαρισμού στον κόσμο, ώστε να μπορείτε να το αποθηκεύετε εύκολα και να το χρησιμοποιείτε παντού.
Προσαρμόστε το πρόγραμμα ξυρίσματος ανάλογα με τις ανάγκες σας. Με τo Wet & Dry, μπορείτε να κάνετε άνετο, στεγνό ξύρισμα ή ένα αναζωογονητικό υγρό ξύρισμα. Μπορείτε να ξυριστείτε με αφρό ή τζελ ακόμη και κάτω από το ντους.
Ολοκληρώστε την εμφάνισή σας με το πτυσσόμενο τρίμερ ακριβείας της ξυριστικής μηχανής. Είναι ενσωματωμένο στο σώμα της ξυριστικής μηχανής και αποτελεί τον ιδανικό τρόπο για να περιποιείστε το μουστάκι και να τριμάρετε τις φαβορίτες σας.
Αντικαθιστώντας το 30% των εσωτερικών πλαστικών μερών με ανακυκλωμένο πλαστικό, εξοικονομούμε τόνους νέου πλαστικού στην παραγωγή μας. Επιπλέον, οι λεπίδες μας κατασκευάζονται από 80% ανακυκλωμένο ατσάλι και παράγονται σε εργοστάσιο που χρησιμοποιεί 100% ανανεώσιμη ενέργεια.
Αλλάξτε στυλ με το κουμπωτό εξάρτημα περιποίησης γενιών. Επιλέξτε ανάμεσα σε 5 ρυθμίσεις μήκους για να δημιουργήσετε από ένα τέλειο αξύριστο λουκ μέχρι ένα κοντό, άψογα περιποιημένο μούσι. Τα στρογγυλεμένα άκρα και οι χτένες του εξαρτήματος περιποίησης γενιών έχουν σχεδιαστεί ώστε να μην ερεθίζουν το δέρμα.
Φορτίστε πλήρως την ξυριστική μηχανή σας σε 1 ώρα στη βάση. Η βάση σχεδιάστηκε για εύκολη φόρτιση της συσκευής και πρακτική αποθήκευση.
Η πρώτη ξυριστική μηχανή της Philips με δυναμική οθόνη OLED αποκαλύπτει κάθε χαρακτηριστικό και ειδοποίηση της ξυριστικής μηχανής με ευκρινές, ρευστές κινούμενες εικόνες. Η έξυπνη διασύνδεση περιλαμβάνει καθοδήγηση SkinIQ, κατάσταση μπαταρίας, συμβουλές καθαρισμού και πολλά περισσότερα.
Το προηγμένο σύστημα φόρτισης σας προσφέρει δύο πρακτικές επιλογές: 60 λεπτά χρόνο λειτουργίας μετά από πλήρη φόρτιση ή γρήγορη φόρτιση για ένα ξύρισμα.
