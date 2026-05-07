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  • Απολαύστε υγιεινό ξύρισμα κάθε μέρα
  • Απολαύστε υγιεινό ξύρισμα κάθε μέρα
  • Απολαύστε υγιεινό ξύρισμα κάθε μέρα
  • Απολαύστε υγιεινό ξύρισμα κάθε μέρα
  • Απολαύστε υγιεινό ξύρισμα κάθε μέρα
  • Απολαύστε υγιεινό ξύρισμα κάθε μέρα
  • Απολαύστε υγιεινό ξύρισμα κάθε μέρα
  • Απολαύστε υγιεινό ξύρισμα κάθε μέρα
  • Απολαύστε υγιεινό ξύρισμα κάθε μέρα
  • Απολαύστε υγιεινό ξύρισμα κάθε μέρα
  • Απολαύστε υγιεινό ξύρισμα κάθε μέρα
  • Απολαύστε υγιεινό ξύρισμα κάθε μέρα

AccessoriesQuick Clean Pod

QCP10/01

3.8
| (67) Κριτικές | 80% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Απολαύστε υγιεινό ξύρισμα κάθε μέρα
Αν χρησιμοποιείτε το Quick Clean Pod μετά από κάθε ξύρισμα, η ξυριστική μηχανή σας θα λειτουργεί σαν καινούργια. Απομακρύνοντας τις κομμένες τρίχες αποτελεσματικά, καθαρίζει τη συσκευή 10 φορές πιο αποτελεσματικά σε σύγκριση με τη χρήση μόνο νερού*
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Limited Edition 9000 Series

Limited Edition 9000 Series
Ηλεκτρ. ξυριστ. μηχ. από ατσάλι διαστημ. προδιαγρ.

S9980/54

Limited Edition 9000 Series

Limited Edition 9000 Series
Ηλεκτρ. ξυριστ. μηχ. από ατσάλι διαστημ. προδιαγρ.

S9980/74

Limited Edition 9000 Series

Limited Edition 9000 Series
Ηλεκτρ. ξυριστ. μηχ. από ατσάλι διαστημ. προδιαγρ.

S9980/59

Shaver Series 5000

Shaver Series 5000
Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

S5884/38

Shaver Series 5000

Shaver Series 5000
Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

S5885/35

Shaver Series 5000

Shaver Series 5000
Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

S5887/10

Shaver Series 5000

Shaver Series 5000
Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

S5887/35

Shaver Series 5000

Shaver Series 5000
Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

S5889/11

Shaver Series 5000

Shaver Series 5000
Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

S5898/25

Shaver Series 5000

Shaver Series 5000
Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

S5898/35

Βαθύς καθαρισμός σε μόλις 1 λεπτό

Απολαύστε υγιεινό ξύρισμα κάθε μέρα

  • Βαθύς καθαρισμός σε μόλις 1 λεπτό

  • Ενεργό λιπαντικό

  • Αναζωογονητικό άρωμα

  • Φόρμουλα φιλική προς το δέρμα

Αποκλειστική φόρμουλα υγιεινής της Philips + φίλτρο πολλαπλών πλεγμάτων

Αποκλειστική φόρμουλα υγιεινής της Philips + φίλτρο πολλαπλών πλεγμάτων

Η αποκλειστική φόρμουλα υγιεινής της Philips σε συνδυασμό με το φίλτρο πολλαπλών πλεγμάτων εξαλείφει αποτελεσματικά τις κομμένες τρίχες και αφήνει την ξυριστική σας μηχανή 10 φορές πιο καθαρή συγκριτικά με τον καθαρισμό με σκέτο νερό*.

Άρωμα φρεσκάδας για βαθύ ξύρισμα

Άρωμα φρεσκάδας για βαθύ ξύρισμα

Το ειδικό άρωμα της θήκης καθαρισμού προσφέρει άρωμα φρεσκάδας και μια καθαρή αίσθηση κατά το ξύρισμα.

Μια θήκη διατηρεί την υψηλή της απόδοση για έως και τρεις μήνες

Μια θήκη διατηρεί την υψηλή της απόδοση για έως και τρεις μήνες

Κάθε θήκη καθαρισμού της Philips είναι αποτελεσματική για περίπου 30 κύκλους καθαρισμού με καθημερινή χρήση και έως και τρεις μήνες με εβδομαδιαία χρήση. Αυτό σημαίνει καθαρό, υγιεινό ξύρισμα για όλη την εποχή.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.8

από 5

67

Κριτικές

80%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

07/05/2026

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant blade cleaning concept

Brilliant system cleans really well can't recommend this strongly enough superb system. Only issue is getting hold of the cartridges & being sure your buying the correct one.

Πλεονεκτήματα

Fantastic

Μειονεκτήματα

Getting hold of wash cartridges for 9000i razor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Philips Quick Clean Pod Cartridge CC13/50 3-pack cleaning cartridges for electric shaver heads

Date of Use 2026-05-07

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Philips Quick Clean Pod Cartridge CC13/50 3-pack cleaning cartridges for electric shaver heads

Date of Use 2026-05-07

20/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Razor looks like new

Your razor looks new after using this, I could never get my razor as clean as this, I even put my old razor in to the liquid, it came out so clean. I wont use water to clean my razor, I use this after every shave.

Πλεονεκτήματα

It does what its meant to do.

Μειονεκτήματα

May be price, I change mine every month, but still think it is worth buying

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Philips Quick Clean Pod Cartridge CC16/50 6-pack cleaning cartridges for electric shaver heads

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Philips Quick Clean Pod Cartridge CC16/50 6-pack cleaning cartridges for electric shaver heads

17/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Keeps your shaver like new

The pods are easy to use in the Quick Cleaner and leaves my shaver smelling fresh and clean.

Πλεονεκτήματα

Convenient

Μειονεκτήματα

Quite expensive if product used every day

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Philips Quick Clean Pod Cartridge CC12/50 2-pack cleaning cartridges for electric shaver heads

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Philips Quick Clean Pod Cartridge CC12/50 2-pack cleaning cartridges for electric shaver heads

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. σύγκριση υπολειμμάτων ξυρίσματος μετά τη χρήση καθαριστικού υγρού έναντι νερού στη θήκη