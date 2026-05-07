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S9980/54
S9980/74
S9980/59
S5884/38
S5885/35
S5887/10
S5887/35
S5889/11
S5898/25
S5898/35
Βαθύς καθαρισμός σε μόλις 1 λεπτό
Ενεργό λιπαντικό
Αναζωογονητικό άρωμα
Φόρμουλα φιλική προς το δέρμα
Η αποκλειστική φόρμουλα υγιεινής της Philips σε συνδυασμό με το φίλτρο πολλαπλών πλεγμάτων εξαλείφει αποτελεσματικά τις κομμένες τρίχες και αφήνει την ξυριστική σας μηχανή 10 φορές πιο καθαρή συγκριτικά με τον καθαρισμό με σκέτο νερό*.
Το ειδικό άρωμα της θήκης καθαρισμού προσφέρει άρωμα φρεσκάδας και μια καθαρή αίσθηση κατά το ξύρισμα.
Κάθε θήκη καθαρισμού της Philips είναι αποτελεσματική για περίπου 30 κύκλους καθαρισμού με καθημερινή χρήση και έως και τρεις μήνες με εβδομαδιαία χρήση. Αυτό σημαίνει καθαρό, υγιεινό ξύρισμα για όλη την εποχή.
3.8
από 5
67
Κριτικές
80%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Ian M B
07/05/2026
United Kingdom
Brilliant blade cleaning concept
Brilliant system cleans really well can't recommend this strongly enough superb system. Only issue is getting hold of the cartridges & being sure your buying the correct one.
Πλεονεκτήματα
Fantastic
Μειονεκτήματα
Getting hold of wash cartridges for 9000i razor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Philips Quick Clean Pod Cartridge CC13/50 3-pack cleaning cartridges for electric shaver heads
Date of Use 2026-05-07
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Philips Quick Clean Pod Cartridge CC13/50 3-pack cleaning cartridges for electric shaver heads
Date of Use 2026-05-07
Red 66
20/03/2026
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Razor looks like new
Your razor looks new after using this, I could never get my razor as clean as this, I even put my old razor in to the liquid, it came out so clean. I wont use water to clean my razor, I use this after every shave.
Πλεονεκτήματα
It does what its meant to do.
Μειονεκτήματα
May be price, I change mine every month, but still think it is worth buying
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Philips Quick Clean Pod Cartridge CC16/50 6-pack cleaning cartridges for electric shaver heads
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Philips Quick Clean Pod Cartridge CC16/50 6-pack cleaning cartridges for electric shaver heads
Green Jaguar
17/03/2026
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Keeps your shaver like new
The pods are easy to use in the Quick Cleaner and leaves my shaver smelling fresh and clean.
Πλεονεκτήματα
Convenient
Μειονεκτήματα
Quite expensive if product used every day
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Philips Quick Clean Pod Cartridge CC12/50 2-pack cleaning cartridges for electric shaver heads
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Philips Quick Clean Pod Cartridge CC12/50 2-pack cleaning cartridges for electric shaver heads
σύγκριση υπολειμμάτων ξυρίσματος μετά τη χρήση καθαριστικού υγρού έναντι νερού στη θήκη