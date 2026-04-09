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2 χρόνια εγγύηση
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Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως
Λεπίδες SteelPrecision
Αισθητήρας προσαρμογής ισχύος
Καμπτόμενες κεφαλές 360-D
Ενσωματωμένο πτυσσόμενο τρίμερ
Έως 5 χρόνια εγγύηση**
Με έως και 90.000 κινήσεις κοπής ανά λεπτό, οι λεπίδες SteelPrecision κόβουν περισσότερες τρίχες σε κάθε πέρασμα για βαθύ και αποτελεσματικό ξύρισμα. Οι 45 λεπίδες υψηλής απόδοσης είναι αυτοακονιζόμενες και κατασκευάζονται στην Ευρώπη για αξιόπιστη απόδοση κοπής σε κάθε ξύρισμα.
Αυτός ο έξυπνος αισθητήρας διαβάζει την πυκνότητα των τριχών 250 φορές το δευτερόλεπτο και προσαρμόζει αυτόματα την ισχύ καθώς ξυρίζεστε. Βοηθά τη συσκευή να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε πιο πυκνές ή πιο σκληρές τρίχες, ώστε να απολαμβάνετε άνετο και εύκολο ξύρισμα κάθε φορά.
Οι πλήρως εύκαμπτες κεφαλές περιστρέφονται κατά 360° ώστε να παραμένουν σε στενή επαφή με τις καμπύλες του προσώπου και του κεφαλιού σας. Αυτό εξασφαλίζει σχολαστικό ξύρισμα με επιπλέον άνεση, ακόμη και σε δύσκολες περιοχές όπως ο λαιμός και το πηγούνι.
4.3
από 5
3606
Κριτικές
86%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Sotil11
09/04/2026
Ελλάδα
πολύ καλό ξύρισμα σε όλα τα σημεία του προσώπου και ελαφριά
Η αξιολογηση έγινε για Shaver Series 5000 S5887/50 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα
Η αξιολογηση έγινε για Shaver Series 5000 S5887/50 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα
Lppl
06/03/2026
Ελλάδα
S5000
Εντυπωσιακό ξύρισμα από την πρώτη κιόλας χρήση. Είναι η πρώτη συσκευή π είχα ποτέ μου κ πραγματικά έχω κατενθουσιαστει με την αγορά π έκανα. Την συστήνω ανεπιφύλακτα κ ας μην είναι το κορυφαίο μοντέλο της σειράς.
Πλεονεκτήματα
Εύκολο ξύρισμα χωρίς κοψίματα και τραυματισμους ακόμα και χωρίς αφρό.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver Series 5000 S5887/50 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Shaver Series 5000 S5887/50 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα
1970y
13/04/2025
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Εξαιρετική μηχανή
Η μηχανή είναι super. Αξίζει τα χρήματά της!!!!!!!
Η αξιολογηση έγινε για Shaver Series 5000 S5898/35 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα
Η αξιολογηση έγινε για Shaver Series 5000 S5898/35 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα
Δοκιμασμένο έναντι της σειράς 3000 της Philips.
Εγγύηση 2 ετών + επέκταση 3 ετών με εγγραφή στο Philips.com εντός 90 ημερών από την αγορά.