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  • Ισχυρό ξύρισμα, απαλό με το δέρμα
  • Ισχυρό ξύρισμα, απαλό με το δέρμα
  • Ισχυρό ξύρισμα, απαλό με το δέρμα
  • Ισχυρό ξύρισμα, απαλό με το δέρμα
  • Ισχυρό ξύρισμα, απαλό με το δέρμα
  • Ισχυρό ξύρισμα, απαλό με το δέρμα
  • Ισχυρό ξύρισμα, απαλό με το δέρμα
  • Ισχυρό ξύρισμα, απαλό με το δέρμα
  • Ισχυρό ξύρισμα, απαλό με το δέρμα
  • Ισχυρό ξύρισμα, απαλό με το δέρμα
  • Ισχυρό ξύρισμα, απαλό με το δέρμα
  • Ισχυρό ξύρισμα, απαλό με το δέρμα
  • Ισχυρό ξύρισμα, απαλό με το δέρμα
  • Ισχυρό ξύρισμα, απαλό με το δέρμα
  • Ισχυρό ξύρισμα, απαλό με το δέρμα
  • Ισχυρό ξύρισμα, απαλό με το δέρμα
  • Ισχυρό ξύρισμα, απαλό με το δέρμα
  • Ισχυρό ξύρισμα, απαλό με το δέρμα

Shaver Series 5000Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

S5887/10

4.3
| (3602) Κριτικές | 86% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Ισχυρό ξύρισμα, απαλό με το δέρμα
Η σειρά Philips 5000 είναι σχεδιασμένη για άνδρες που θέλουν ένα ισχυρό και άνετο καθημερινό ξύρισμα. Ξυρίζει αποτελεσματικά ακόμη και γένια 3 ημερών, ενώ η τεχνολογία SkinIQ προσαρμόζεται στην πυκνότητα της τρίχας για βαθύ, άνετο και σταθερό ξύρισμα.
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Η Νο1 μάρκα ηλεκτρικών ξυριστικών παγκοσμίως

με την τεχνολογία SkinIQ

Ισχυρό ξύρισμα, απαλό με το δέρμα

  • Λεπίδες SteelPrecision

  • Αισθητήρας προσαρμογής ισχύος

  • Καμπτόμενες κεφαλές 360-D

  • Ενσωματωμένο πτυσσόμενο τρίμερ

  • Έως 5 χρόνια εγγύηση**

Βαθύ, αποτελεσματικό ξύρισμα σε κάθε πέρασμα

Βαθύ, αποτελεσματικό ξύρισμα σε κάθε πέρασμα

Με έως και 90.000 κινήσεις κοπής ανά λεπτό, οι λεπίδες SteelPrecision κόβουν περισσότερες τρίχες σε κάθε πέρασμα για βαθύ και αποτελεσματικό ξύρισμα. Οι 45 λεπίδες υψηλής απόδοσης είναι αυτοακονιζόμενες και κατασκευάζονται στην Ευρώπη για αξιόπιστη απόδοση κοπής σε κάθε ξύρισμα.

Προσαρμόζεται στην πυκνότητα της γενειάδας για ευκολότερο ξύρισμα

Προσαρμόζεται στην πυκνότητα της γενειάδας για ευκολότερο ξύρισμα

Αυτός ο έξυπνος αισθητήρας διαβάζει την πυκνότητα των τριχών 250 φορές το δευτερόλεπτο και προσαρμόζει αυτόματα την ισχύ καθώς ξυρίζεστε. Βοηθά τη συσκευή να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε πιο πυκνές ή πιο σκληρές τρίχες, ώστε να απολαμβάνετε άνετο και εύκολο ξύρισμα κάθε φορά.

Ακολουθεί το περίγραμμα του προσώπου για καλύτερη επαφή με το δέρμα.

Ακολουθεί το περίγραμμα του προσώπου για καλύτερη επαφή με το δέρμα.

Οι πλήρως εύκαμπτες κεφαλές περιστρέφονται κατά 360° ώστε να παραμένουν σε στενή επαφή με τις καμπύλες του προσώπου και του κεφαλιού σας. Αυτό εξασφαλίζει σχολαστικό ξύρισμα με επιπλέον άνεση, ακόμη και σε δύσκολες περιοχές όπως ο λαιμός και το πηγούνι.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Εξαρτήματα και αξεσουάρ

    • Accessories

    Accessories
    Quick Clean Pod

    QCP10/01
    • Βαθύς καθαρισμός σε μόλις 1 λεπτό
    • Ενεργό λιπαντικό
    • Αναζωογονητικό άρωμα
    • Φόρμουλα φιλική προς το δέρμα

Κριτικές

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4.3

από 5

3602

Κριτικές

86%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

09/04/2026

Ελλάδα

Ελλάδα

πολύ καλό ξύρισμα σε όλα τα σημεία του προσώπου και ελαφριά

Η αξιολογηση έγινε για Shaver Series 5000 S5887/50 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

Η αξιολογηση έγινε για Shaver Series 5000 S5887/50 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

06/03/2026

Ελλάδα

Ελλάδα

S5000

Εντυπωσιακό ξύρισμα από την πρώτη κιόλας χρήση. Είναι η πρώτη συσκευή π είχα ποτέ μου κ πραγματικά έχω κατενθουσιαστει με την αγορά π έκανα. Την συστήνω ανεπιφύλακτα κ ας μην είναι το κορυφαίο μοντέλο της σειράς.

Πλεονεκτήματα

Εύκολο ξύρισμα χωρίς κοψίματα και τραυματισμους ακόμα και χωρίς αφρό.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver Series 5000 S5887/50 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Shaver Series 5000 S5887/50 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

13/04/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Εξαιρετική μηχανή

Η μηχανή είναι super. Αξίζει τα χρήματά της!!!!!!!

Η αξιολογηση έγινε για Shaver Series 5000 S5898/35 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

Η αξιολογηση έγινε για Shaver Series 5000 S5898/35 Ηλεκτρική μηχανή για υγρό και στεγνό ξύρισμα

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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