  • Κορυφαίο βαθύ ξύρισμα*, κατασκευασμένο για μεγάλη διάρκεια ζωής Κορυφαίο βαθύ ξύρισμα*, κατασκευασμένο για μεγάλη διάρκεια ζωής Κορυφαίο βαθύ ξύρισμα*, κατασκευασμένο για μεγάλη διάρκεια ζωής

    Limited Edition 9000 Series Ηλεκτρ. ξυριστ. μηχ. από ατσάλι διαστημ. προδιαγρ.

    S9980/59

    Συνολική αξιολόγηση / 5
    • Κριτικές Κριτικές

    Κορυφαίο βαθύ ξύρισμα*, κατασκευασμένο για μεγάλη διάρκεια ζωής

    Κορυφαία ανθεκτικότητα με αυτοακονιζόμενες λεπίδες από ατσάλι παρόμοιο με αυτό που χρησιμοποιείται στην αεροδιαστημική βιομηχανία, σχεδιασμένες για να παραμένουν κοφτερές και να αντέχουν ακόμα και στις πιο αντίξοες συνθήκες. Απολαύστε βαθύ ξύρισμα και εξατομικευμένη περιποίηση της επιδερμίδας κάθε μέρα.

    Limited Edition 9000 Series Ηλεκτρ. ξυριστ. μηχ. από ατσάλι διαστημ. προδιαγρ.

    Κορυφαίο βαθύ ξύρισμα*, κατασκευασμένο για μεγάλη διάρκεια ζωής

    Κορυφαίο βαθύ ξύρισμα*, ακόμα και σε γένια 5 ημερών

    • Βαθύ ξύρισμα, κοντά στο δέρμα
    • Ακρίβεια από ατσάλι διαστημικών προδιαγραφών
    • Αισθητήρας προστασίας πίεσης
    • Καμπτόμενες κεφαλές 360-D
    • Έως 5 έτη εγγύηση*****
    Κόβει προς κάθε κατεύθυνση με λεπίδες από ατσάλι διαστημικών προδιαγραφών

    Κόβει προς κάθε κατεύθυνση με λεπίδες από ατσάλι διαστημικών προδιαγραφών

    Οι περιστρεφόμενες λεπίδες 360 μοιρών από σφυρήλατο ατσάλι διαστημικών προδιαγραφών υψηλής απόδοσης είναι σχεδιασμένες για να ακονίζονται αυτόματα για 2 χρόνια και κόβουν τις τρίχες προς κάθε κατεύθυνση, ακολουθώντας τη φυσική τους ανάπτυξη.

    Βαθύ ξύρισμα με το σύστημα ξυρίσματος Lift & Cut

    Βαθύ ξύρισμα με το σύστημα ξυρίσματος Lift & Cut

    Η κατοχυρωμένη, μοναδική τεχνολογία περιστροφής Lift & Cut ανασηκώνει απαλά τις τρίχες από τη ρίζα τους, πριν τις κόψει με ακρίβεια κοντά στο δέρμα (έως και 0,00 χιλ.), χωρίς οι λεπίδες να αγγίζουν το δέρμα σας.

    Ο αισθητήρας προστασίας πίεσης εξασφαλίζει πάντα τη βέλτιστη πίεση

    Ο αισθητήρας προστασίας πίεσης εξασφαλίζει πάντα τη βέλτιστη πίεση

    Η χρήση της σωστής πίεσης είναι το κλειδί για βαθύ ξύρισμα και προστασία του δέρματος. Οι προηγμένοι αισθητήρες στην ξυριστική μηχανή διαβάζουν την πίεση που ασκείτε, ενώ η πρωτοποριακή φωτεινή ένδειξη εμφανίζεται όταν ασκείτε πολύ έντονη ή πολύ περιορισμένη ένταση. Για εξατομικευμένο ξύρισμα που είναι ιδανικό για εσάς.

    Προσαρμόζεται στο περίγραμμα του προσώπου σας με τις καμπτόμενες κεφαλές 360-D.

    Προσαρμόζεται στο περίγραμμα του προσώπου σας με τις καμπτόμενες κεφαλές 360-D.

    Σχεδιασμένη για να ακολουθεί το περίγραμμα του προσώπου και του λαιμού σας, αυτή η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή της Philips διαθέτει πλήρως εύκαμπτες κεφαλές που περιστρέφονται κατά 360° για βαθύ και άνετο ξύρισμα.

    Φτιαγμένες για να διαρκούν: Έως 5 έτη εγγύηση*****

    Φτιαγμένες για να διαρκούν: Έως 5 έτη εγγύηση*****

    Οι ξυριστικές μηχανές μας είναι σχεδιασμένες για την τελειότητα και συνοδεύονται από εγγύηση 5 ετών, ώστε να απολαμβάνετε απόλυτη αξιοπιστία και απόδοση. Στο ένα ξύρισμα μετά το άλλο.

    30% ομαλότερη** ολίσθηση χάρη στην επίστρωση Nano SkinGlide

    30% ομαλότερη** ολίσθηση χάρη στην επίστρωση Nano SkinGlide

    Ανάμεσα στις κεφαλές της ξυριστικής μηχανής και στο δέρμα σας υπάρχει μια προστατευτική επίστρωση. Αποτελείται από έως και 250.000 μικροσφαιρίδια ανά τετραγωνικό εκατοστό, βελτιώνοντας την ολίσθηση στο δέρμα κατά έως και 30%** και ελαχιστοποιώντας τους ερεθισμούς.

    Προσαρμόζεται στην πυκνότητα των γενιών σας χάρη στον αισθητήρα προσαρμογής ισχύος

    Προσαρμόζεται στην πυκνότητα των γενιών σας χάρη στον αισθητήρα προσαρμογής ισχύος

    Η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή διαθέτει έξυπνη τεχνολογία ανίχνευσης που διαβάζει την πυκνότητα των τριχών του προσώπου 500 φορές ανά δευτερόλεπτο. Ο αισθητήρας προσαρμογής ισχύος προσαρμόζει αυτόματα την ισχύ κοπής για εύκολο και απαλό ξύρισμα.

    Αναβαθμίστε την εμπειρία του ξυρίσματος με την εφαρμογή Philips Shaving***

    Αναβαθμίστε την εμπειρία του ξυρίσματος με την εφαρμογή Philips Shaving***

    Τελειοποιήστε το ξύρισμα συνδυάζοντας την ξυριστική σας μηχανή με την εφαρμογή Shaving της Philips. Σε κάθε ξύρισμα, παρακολουθήστε την πρόοδο της επιδερμίδας σας, εξατομικεύστε το ξύρισμά σας και τελειοποιήστε την τεχνική σας για βαθύ και παράλληλα απαλό ξύρισμα.

    Βαθύς καθαρισμός σε μόλις 1 λεπτό για υγιεινό ξύρισμα

    Βαθύς καθαρισμός σε μόλις 1 λεπτό για υγιεινό ξύρισμα

    Το ισχυρό εξάρτημα καθαρισμού καθαρίζει και λιπαίνει την ξυριστική σας μηχανή σε μόλις 1 λεπτό, διατηρώντας την κορυφαία απόδοση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το εξάρτημα είναι 10 φορές πιο αποτελεσματικό από τον καθαρισμό με νερό****. Είναι το μικρότερο εξάρτημα καθαρισμού στον κόσμο, ώστε να μπορείτε να το αποθηκεύετε εύκολα και να το χρησιμοποιείτε παντού.

    Επιλέξτε εύκολο στεγνό ή αναζωογονητικό υγρό ξύρισμα

    Επιλέξτε εύκολο στεγνό ή αναζωογονητικό υγρό ξύρισμα

    Προσαρμόστε το πρόγραμμα ξυρίσματος ανάλογα με τις ανάγκες σας. Με τo Wet & Dry, μπορείτε να κάνετε άνετο, στεγνό ξύρισμα ή ένα αναζωογονητικό υγρό ξύρισμα. Μπορείτε να ξυριστείτε με αφρό ή τζελ ακόμη και κάτω από το ντους.

    Τρίμερ ακριβείας ενσωματωμένο στη λαβή

    Τρίμερ ακριβείας ενσωματωμένο στη λαβή

    Ολοκληρώστε την εμφάνισή σας με το πτυσσόμενο τρίμερ ακριβείας της ξυριστικής μηχανής. Είναι ενσωματωμένο στο σώμα της ξυριστικής μηχανής και αποτελεί τον ιδανικό τρόπο για να περιποιείστε το μουστάκι και να τριμάρετε τις φαβορίτες σας.

    Κατασκευάζεται με φροντίδα για εσάς και τον πλανήτη

    Κατασκευάζεται με φροντίδα για εσάς και τον πλανήτη

    Αντικαθιστώντας το 30% των εσωτερικών πλαστικών μερών με ανακυκλωμένο πλαστικό, εξοικονομούμε τόνους νέου πλαστικού στην παραγωγή μας. Επιπλέον, οι λεπίδες μας κατασκευάζονται από 80% ανακυκλωμένο ατσάλι και παράγονται σε εργοστάσιο που χρησιμοποιεί 100% ανανεώσιμη ενέργεια.

    Κουμπωτό εξάρτημα γενιών με 5 ρυθμίσεις μήκους

    Κουμπωτό εξάρτημα γενιών με 5 ρυθμίσεις μήκους

    Αλλάξτε στυλ με το κουμπωτό εξάρτημα περιποίησης γενιών. Επιλέξτε ανάμεσα σε 5 ρυθμίσεις μήκους για να δημιουργήσετε από ένα τέλειο αξύριστο λουκ μέχρι ένα κοντό, άψογα περιποιημένο μούσι. Τα στρογγυλεμένα άκρα και οι χτένες του εξαρτήματος περιποίησης γενιών έχουν σχεδιαστεί ώστε να μην ερεθίζουν το δέρμα.

    Εύκολη φόρτιση χάρη στην πρακτική βάση που είναι στη διάθεσή σας

    Εύκολη φόρτιση χάρη στην πρακτική βάση που είναι στη διάθεσή σας

    Φορτίστε πλήρως την ξυριστική μηχανή σας σε 1 ώρα στη βάση. Η βάση σχεδιάστηκε για εύκολη φόρτιση της συσκευής και πρακτική αποθήκευση.

    Οθόνη OLED για δυναμικές ειδοποιήσεις SkinIQ και ξυριστικής μηχανής

    Οθόνη OLED για δυναμικές ειδοποιήσεις SkinIQ και ξυριστικής μηχανής

    Η πρώτη ξυριστική μηχανή της Philips με δυναμική οθόνη OLED αποκαλύπτει κάθε χαρακτηριστικό και ειδοποίηση της ξυριστικής μηχανής με ευκρινές, ρευστές κινούμενες εικόνες. Η έξυπνη διασύνδεση περιλαμβάνει καθοδήγηση SkinIQ, κατάσταση μπαταρίας, συμβουλές καθαρισμού και πολλά περισσότερα.

    60 λεπτά αυτονομία με μία πλήρη φόρτιση

    60 λεπτά αυτονομία με μία πλήρη φόρτιση

    Το προηγμένο σύστημα φόρτισης σας προσφέρει δύο πρακτικές επιλογές: 60 λεπτά χρόνο λειτουργίας μετά από πλήρη φόρτιση ή γρήγορη φόρτιση για ένα ξύρισμα.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Αξεσουάρ

      Θήκη
      Θήκη ταξιδιού
      Βάση φόρτισης
      Ναι
      SmartClick
      Συσκευή φορμαρίσματος για το μούσι
      Quick Clean Pod
      • Ναι
      • Περιλαμβάνεται 1 ανταλλακτικό φίλτρο

    • Ρεύμα

      Χρόνος λειτουργίας
      60 λεπτά
      Τύπος μπαταριών
      Λιθίου
      Φόρτιση
      • Πλήρης φόρτιση σε 1 ώρα
      • Γρήγορη φόρτιση 5 λεπτών
      Εκτός λειτουργίας (χωρίς εξαρτήματα)
      < 0,1 W

    • Σχεδίαση

      Χρώματα
      Μπλε της Αδριατικής
      Φινίρισμα
      Διαχρονική κομψότητα
      Λαβή
      Εργονομική λαβή και άνετος χειρισμός

    • Σέρβις

      Ανταλλακτική κεφαλή
      Αντικατάσταση με SH91 κάθε 2 χρόνια
      2 + 3 έτη εγγύηση*****
      Ναι

    • Απόδοση ξυρίσματος

      Σύστημα ξυρίσματος
      • Λεπίδες από ατσάλι διαστημικών προδιαγραφών
      • Σύστημα Lift & Cut
      Παρακολούθηση περιγράμματος
      Καμπτόμενες κεφαλές 360-D
      Τεχνολογία SkinIQ
      • Αισθητήρας ανίχνευσης κίνησης
      • Αισθητήρας προσαρμογής ισχύος
      • Επίστρωση Nano SkinGlide

    • Ευκολία στη χρήση

      Οθόνη
      Προηγμένη οθόνη OLED
      Καθάρισμα
      • Quick Clean Pod ασύρματης λειτουργίας
      • Άνοιγμα με το πάτημα ενός κουμπιού
      • Πλήρως πλενόμενο
      Wet & Dry
      Για υγρή και στεγνή χρήση

    • σε σχέση με την προηγούμενη σειρά 9000 της Philips
    • * Σε σύγκριση με υλικό χωρίς επίστρωση
    • * * Με βάση τη σειρά S7000 της Philips και τους χρήστες της εφαρμογής Philips Shaving το 2019
    • * * * Σύγκριση υπολειμμάτων ξυρίσματος μετά τη χρήση καθαριστικού υγρού έναντι νερού στην κασέτα
    • * * * * Εγγύηση 2 ετών + επέκταση για 3 έτη με εγγραφή στο Philips.com εντός 90 ημερών από την αγορά.

