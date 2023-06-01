Βαθύς καθαρισμός σε μόλις 1 λεπτό για υγιεινό ξύρισμα

Το ισχυρό εξάρτημα καθαρισμού καθαρίζει και λιπαίνει την ξυριστική σας μηχανή σε μόλις 1 λεπτό, διατηρώντας την κορυφαία απόδοση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το εξάρτημα είναι 10 φορές πιο αποτελεσματικό από τον καθαρισμό με νερό****. Είναι το μικρότερο εξάρτημα καθαρισμού στον κόσμο, ώστε να μπορείτε να το αποθηκεύετε εύκολα και να το χρησιμοποιείτε παντού.