Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μαγείρεμα
Όλες οι σειρές
Series 1000 Airfryer με διπλό καλάθι
Υποστήριξη
NA150/00
Μετάβαση στο κατάστημα
Συνδεθείτε ή δημιουργήστε έναν λογαριασμό
Έχετε άμεση πρόσβαση σε εγχειρίδια, προσαρμοσμένη υποστήριξη και πολλά άλλα. Εύκολα και γρήγορα.
UK Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity - English (US)
Εξάρτημα για AirfryerΚιτ ψησίματος XXL
Εξάρτημα για AirfryerΚιτ ψησίματος L
Εξάρτημα για Airfryer
Βγαίνει λευκός καπνός από το Airfryer της Philips
Επικοινωνία με τη Philips
Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε