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  • Αυξήστε την επιφάνεια μαγειρέματος στο Airfryer
  • Αυξήστε την επιφάνεια μαγειρέματος στο Airfryer
  • Αυξήστε την επιφάνεια μαγειρέματος στο Airfryer
  • Αυξήστε την επιφάνεια μαγειρέματος στο Airfryer
  • Αυξήστε την επιφάνεια μαγειρέματος στο Airfryer
  • Αυξήστε την επιφάνεια μαγειρέματος στο Airfryer

Εξάρτημα για Airfryer

HD9905/00

Αυξήστε την επιφάνεια μαγειρέματος στο Airfryer
Μεγιστοποιήστε την επιφάνεια μαγειρέματος στο Airfryer με το εξάρτημα διπλής επίστρωσης. Σιγομαγειρέψτε, ψήστε ή τηγανίστε νόστιμα μπέργκερ, φτερούγες κοτόπουλου, ψάρια και πολλά ακόμα υλικά εύκολα, γρήγορα και υγιεινά. Για μεγαλύτερη ευελιξία, χρησιμοποιήστε τις σούβλες για να φτιάξετε σουβλάκια με κρέας ή λαχανικά.
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Συμβατά προϊόντα
Series 1000

Series 1000
Airfryer με διπλό καλάθι

NA150/00

5000 Series

5000 Series
Airfryer με διπλό κάδο

NA552/00

Airfryer 3000 Series XL

Airfryer 3000 Series XL
Ψηφιακό παράθυρο

HD9257/80

5000 Series Connected

5000 Series Connected
Airfryer 5000 Series XL

HD9280/90

Σειρά 3000

Σειρά 3000
Airfryer XL

HD9270/96

Αυξήστε την επιφάνεια μαγειρέματος στο Airfryer

  • XL διπλής στρώσης

Αξεσουάρ που πλένονται στο πλυντήριο για εύκολο καθάρισμα

Αξεσουάρ που πλένονται στο πλυντήριο για εύκολο καθάρισμα

Χάρη στην ασφαλή πλύση στο πλυντήριο πιάτων, η σχάρα διπλής στρώσης του Airfryer είναι πάντα έτοιμη για την επόμενη υγιεινή μαγειρική σας δημιουργία!

Εξάρτημα διπλής στρώσης για πιο ευέλικτες συνταγές

Εξάρτημα διπλής στρώσης για πιο ευέλικτες συνταγές

Μεγιστοποιήστε την επιφάνεια μαγειρέματος του Airfryer με το εξάρτημα διπλής στρώσης. Σιγομαγειρέψτε, ψήστε ή τηγανίστε νόστιμα μπέργκερ, φτερούγες κοτόπουλου, ψάρια και πολλά ακόμα υλικά εύκολα, γρήγορα και υγιεινά.

Αυτό το εξάρτημα σάς δίνει τη δυνατότητα να μαγειρεύετε πιο επίπεδα τρόφιμα

Αυτό το εξάρτημα σάς δίνει τη δυνατότητα να μαγειρεύετε πιο επίπεδα τρόφιμα

Με αυτό το εξάρτημα μπορείτε να μαγειρεύετε πιο επίπεδα τρόφιμα, όπως μπιφτέκια.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.home.id για να δείτε αν το HomeID είναι διαθέσιμο στη χώρα σας.