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HD9905/00
XL διπλής στρώσης
Χάρη στην ασφαλή πλύση στο πλυντήριο πιάτων, η σχάρα διπλής στρώσης του Airfryer είναι πάντα έτοιμη για την επόμενη υγιεινή μαγειρική σας δημιουργία!
Μεγιστοποιήστε την επιφάνεια μαγειρέματος του Airfryer με το εξάρτημα διπλής στρώσης. Σιγομαγειρέψτε, ψήστε ή τηγανίστε νόστιμα μπέργκερ, φτερούγες κοτόπουλου, ψάρια και πολλά ακόμα υλικά εύκολα, γρήγορα και υγιεινά.
Με αυτό το εξάρτημα μπορείτε να μαγειρεύετε πιο επίπεδα τρόφιμα, όπως μπιφτέκια.
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