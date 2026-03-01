Έως 7x υγιέστερα ούλα**

Υποστηρίξτε την υγεία των ούλων σας με αυτήν την ειδικά διαμορφωμένη κεφαλή βουρτσίσματος G3 Gum Health. Η διάταξη των τριχών επιτρέπει στις εξωτερικές τρίχες να βουρτσίζουν τη γραμμή των ούλων σας, ακόμα και όταν επικεντρώνεστε στα δόντια σας. Το αποτέλεσμα είναι έως και 7 φορές πιο υγιή ούλα σε έξι εβδομάδες**. Η ειδικά σχεδιασμένη ευελιξία της σας βοηθά επίσης να αφαιρέσετε έως και 10 φορές περισσότερη οδοντική πλάκα σε σχέση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες*.