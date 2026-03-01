Αναζήτηση όρων

    Philips Sonicare Series 7100 Επαναφορτιζόμενη οδοντόβουρτσα

    HX7429/04

    Προηγμένη φροντίδα για πιο υγιή ούλα***

    Υποστηρίξτε την υγεία των ούλων σας κάθε φορά που βουρτσίζετε τα δόντια σας. Η τεχνολογία μας Sonicare επόμενης γενιάς προσφέρει ισχυρό αλλά απαλό καθαρισμό, ακόμα και σε δυσπρόσιτες περιοχές, με έως και 7 πιο υγιή ούλα** και έως και 10 φορές περισσότερη αφαίρεση της πλάκας*.

    Διαθέσιμο σε:

    Philips Sonicare Series 7100 Επαναφορτιζόμενη οδοντόβουρτσα

    Προηγμένη φροντίδα για πιο υγιή ούλα***

    Αφαιρεί απαλά 10 φορές περισσότερη πλάκα*

    • Αφαιρεί έως και 10 φορές περισσότερη οδοντική πλάκα*
    • Έως 7x υγιέστερα ούλα**
    • Τεχνολογία Sonicare επόμενης γενιάς
    • Οπτικός αισθητήρας πίεσης
    • 4 λειτουργίες βουρτσίσματος, 3 επίπεδα έντασης
    Έως 7x υγιέστερα ούλα**

    Έως 7x υγιέστερα ούλα**

    Υποστηρίξτε την υγεία των ούλων σας με αυτήν την ειδικά διαμορφωμένη κεφαλή βουρτσίσματος G3 Gum Health. Η διάταξη των τριχών επιτρέπει στις εξωτερικές τρίχες να βουρτσίζουν τη γραμμή των ούλων σας, ακόμα και όταν επικεντρώνεστε στα δόντια σας. Το αποτέλεσμα είναι έως και 7 φορές πιο υγιή ούλα σε έξι εβδομάδες**. Η ειδικά σχεδιασμένη ευελιξία της σας βοηθά επίσης να αφαιρέσετε έως και 10 φορές περισσότερη οδοντική πλάκα σε σχέση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες*.

    Τεχνολογία Sonicare επόμενης γενιάς

    Τεχνολογία Sonicare επόμενης γενιάς

    Αυτή η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα χρησιμοποιεί την τεχνολογία Sonicare επόμενης γενιάς για να προσφέρει πραγματικά ομοιόμορφο καθαρισμό σε όλο το στόμα. Το μοτέρ προσαρμόζει αυτόματα την ισχύ ώστε να μην πέφτει η απόδοση ακόμα και όταν βουρτσίζετε τα πιο δύσκολα σημεία. Απολαύστε απαλό αλλά και αποτελεσματικό καθαρισμό για τα δόντια και τα ούλα σας με έως και 62.000 κινήσεις των τριχών. Η Sonicare Fluid Action ενισχύει τις τρίχες στο καθάρισμα ωθώντας υγρό ανάμεσα στα δόντια και κατά μήκος των ούλων.

    Προστατέψτε τα ούλα σας με αισθητήρα πίεσης

    Προστατέψτε τα ούλα σας με αισθητήρα πίεσης

    Αυτή η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Sonicare διαθέτει έναν φωτεινό δακτύλιο στη βάση της, ο οποίος σας ενημερώνει με ήπιο τρόπο αν ασκείτε υπερβολική πίεση. Απλώς μειώστε την πίεση όταν ανάψει και τα ούλα σας θα παραμείνουν προστατευμένα.

    Επιλέξτε την ιδανική εμπειρία καθαρισμού για εσάς

    Επιλέξτε την ιδανική εμπειρία καθαρισμού για εσάς

    Ενισχύστε τον καθαρισμό σας με 12 ρυθμίσεις βουρτσίσματος. Είτε θέλετε λίγη περισσότερη ισχύ είτε να επικεντρωθείτε συγκεκριμένα στον καθαρισμό, μπορείτε να το έχετε. Επιλέξτε μεταξύ των λειτουργιών Clean, Sensitive, Gum Health και White. Επιλέξτε μία από τις τρεις ρυθμίσεις έντασης.

    Πληροφορίες βουρτσίσματος στην παλάμη του χεριού σας

    Πληροφορίες βουρτσίσματος στην παλάμη του χεριού σας

    Πετύχετε τους στόχους σας για τη στοματική υγιεινή με την οδοντόβουρτσα Sonicare και την εφαρμογή. Αυτά τα δύο συνδυάζονται τέλεια για να προσφέρουν καθοδηγούμενο βούρτσισμα, συμβουλές και κόλπα, καθώς και εξατομικευμένο περιεχόμενο. Μαζί, είστε ασταμάτητοι.

    Η φροντίδα σάς ακολουθεί παντού, τώρα με δυνατότητα φόρτισης

    Η φροντίδα σάς ακολουθεί παντού, τώρα με δυνατότητα φόρτισης

    Με τη θήκη μεταφοράς και φόρτισης με ενσωματωμένη θύρα φόρτισης μπορείτε να επαναφορτίζετε τη συσκευή σας εν κινήσει. Είναι αρκετά ανθεκτική ώστε η οδοντόβουρτσα Sonicare να παραμένει ασφαλής, αλλά αρκετά μικρή ώστε να χωρά σε οποιαδήποτε τσάντα, αποτελώντας έτσι την ιδανική συντροφιά για τις μετακινήσεις σας.

    Καθοδηγούμενο βούρτσισμα

    Καθοδηγούμενο βούρτσισμα

    Απογειώστε τα αποτελέσματα στον χρόνο που αφιερώνετε για τον καθαρισμό με τη Sonicare. Κάθε 20 δευτερόλεπτα, το BrushPacer σάς προτρέπει να καθαρίσετε μια νέα περιοχή. Μετά από 2 λεπτά, το SmartTimer θα υποδείξει ότι το βούρτσισμα έχει ολοκληρωθεί.

    Συνεχίστε να βουρτσίζετε τα δόντια σας με τον καλύτερο τρόπο με την υπενθύμιση αντικατάστασης κεφαλής βουρτσίσματος

    Συνεχίστε να βουρτσίζετε τα δόντια σας με τον καλύτερο τρόπο με την υπενθύμιση αντικατάστασης κεφαλής βουρτσίσματος

    Γνωρίζατε ότι οι κεφαλές βουρτσίσματος γίνονται λιγότερο αποτελεσματικές μετά από τρεις μήνες; Οι οδοντίατροι συνιστούν την τακτική αλλαγή της κεφαλής βουρτσίσματος. Γι' αυτό και οι οδοντόβουρτσες Philips Sonicare διαθέτουν υπενθύμιση αντικατάστασης κεφαλής βουρτσίσματος. Παρακολουθεί πόσο συχνά και πόσο σκληρά βουρτσίζετε τα δόντια σας και, στη συνέχεια, σας υπενθυμίζει να αντικαθιστάτε την κεφαλή βουρτσίσματος όταν έρθει η ώρα για νέα χρήση.

    Τακτικό βούρτσισμα για 21 ημέρες

    Τακτικό βούρτσισμα για 21 ημέρες

    Απολαύστε τακτικό βούρτσισμα έως και 21 ημέρες μετά από μία μόνο φόρτιση. Απολαύστε ένα νέο επίπεδο άνεσης στο βούρτσισμα.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Εντάσεις

      Δυνατά
      Για ακόμα καλύτερο καθαρισμό
      Μέτρια
      Για καθαρισμό κάθε μέρα
      Χαμηλά
      Για ευαίσθητα δόντια και ούλα

    • Ενημέρωση προϊόντος

      Περίοδος υποστήριξης
      Η Philips θα παρέχει τις απαραίτητες ενημερώσεις ασφαλείας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

    • Ρεύμα

      Τάση
      100-240 V

    • Τεχνικές προδιαγραφές

      Μπαταρία
      Επαναφορτιζόμενο
      Χρόνος λειτουργίας (γεμάτο σε άδειο)
      21 ημέρες
      Κατανάλωση ενέργειας
      Αναμονή χωρίς οθόνη 0,08 W
      Τύπος μπαταριών
      Ιόντων λιθίου

    • Σχεδιασμός και φινίρισμα

      Χρώματα
      Λευκό και Μαύρο

    • Σέρβις

      Εγγύηση
      Περιορισμένη διετής εγγύηση

    • Συμβατότητα

      Συμβατότητα Android
      Τηλέφωνα Android με Bluetooth 4.0 και πάνω
      Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth
      Εφαρμογή βουρτσίσματος
      Συμβατότητα iOS
      iPhone με Bluetooth 4.0 και πάνω

    • Ευκολία στη χρήση

      Ένδειξη μπαταρίας
      Το φωτισμένο εικονίδιο υποδεικνύει τη διάρκεια της μπαταρίας
      Λαβή
      Λεπτός εργονομικός σχεδιασμός
      Συμβατότητα λαβής
      Κεφαλές που κουμπώνουν εύκολα
      Θήκη ταξιδιού
      Θήκη μεταφοράς και φόρτισης
      Χρονομετρητής
      BrushPacer και SmartTimer

    • Περιλαμβάνεται

      Λαβή
      2 Επαναφορτιζόμενη οδοντόβουρτσα 7100
      Κεφαλή βουρτσίσματος
      4 G3 Premium Gum Care
      Θήκη ταξιδιού
      2 Θήκες ταξιδιού φόρτισης
      Βάση σύνδεσης
      2 φορτιστές USB-A

    • Καθαριστική απόδοση

      Αφαίρεση της πλάκας
      Έως 10 φορές πιο αποτελεσματική*
      Υγεία των ούλων
      Έως 7x υγιέστερα ούλα**
      Ταχύτητα
      62.000 κινήσεις βουρτσίσματος/λεπτό

    • Λειτουργίες

      Καθαρισμός
      Για τέλειο καθαρισμό κάθε μέρα
      Λευκό
      Αφαίρεση κηλίδων από την επιφάνεια των δοντιών
      Sensitive
      Για ευαίσθητα δόντια και ούλα
      Υγεία των ούλων
      Κάνει απαλό μασάζ στα ούλα σας

    • Τεχνολογία έξυπνου αισθητήρα

      Πληροφορίες για την πίεση
      • Ο φωτεινός δακτύλιος ανάβει με μοβ χρώμα
      • Δόνηση και χαρακτηριστικός ήχος
      Υπενθύμιση αντικατάστασης
      Με την τεχνολογία BrushSync θα ξέρετε πότε πρέπει να αντικαταστήσετε την κεφαλή βουρτσίσματος

    • Εφαρμογή Sonicare

      Αναφορές παρακολούθησης και προόδου
      Παρακολουθεί τα μοτίβα βουρτσίσματος με την πάροδο του χρόνου, βοηθώντας σας να διατηρήσετε τη στοματική σας υγεία.

    • σε δύσκολα σημεία σε σύγκριση με μια συμβατική οδοντόβουρτσα σε 2 εβδομάδες
    • *στη λειτουργία Gum Health σε σύγκριση με μια συμβατική οδοντόβουρτσα σε 6 εβδομάδες
    • **σε σύγκριση με μια συμβατική οδοντόβουρτσα

