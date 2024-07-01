HX7420/01
Προηγμένη φροντίδα για πιο υγιή ούλα***
Υποστηρίξτε την υγεία των ούλων σας κάθε φορά που βουρτσίζετε τα δόντια σας. Η τεχνολογία μας Sonicare επόμενης γενιάς προσφέρει ισχυρό αλλά απαλό καθαρισμό, ακόμα και σε δυσπρόσιτες περιοχές, με έως και 7 πιο υγιή ούλα** και έως και 10 φορές περισσότερη αφαίρεση της πλάκας*.Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων
Αν έχετε το δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ για τις ιατρικές συσκευές, μπορείτε να τη διεκδικήσετε για αυτό το προϊόν. Το ποσό του ΦΠΑ θα αφαιρεθεί από το ποσό που εμφανίζεται παραπάνω. Αναζητήστε τις λεπτομέρειες στο καλάθι αγορών σας.
Υποστηρίξτε την υγεία των ούλων σας με αυτήν την ειδικά διαμορφωμένη κεφαλή βουρτσίσματος G3 Gum Health. Η διάταξη των τριχών επιτρέπει στις εξωτερικές τρίχες να βουρτσίζουν τη γραμμή των ούλων σας, ακόμα και όταν επικεντρώνεστε στα δόντια σας. Το αποτέλεσμα είναι έως και 7 πιο υγιή ούλα σε δύο εβδομάδες**. Η ειδικά σχεδιασμένη ευελιξία της σας βοηθά επίσης να αφαιρέσετε έως και 10 φορές περισσότερη οδοντική πλάκα σε σχέση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες*.
Αυτή η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα χρησιμοποιεί την τεχνολογία Sonicare επόμενης γενιάς, η οποία προσφέρει το πλέον αξιόπιστο και σταθερό βούρτσισμα για εξαιρετικά αποτελέσματα κάθε φορά. Το μοτέρ ρυθμίζει αυτόματα την ισχύ, ώστε να υπάρχει μηδενική πτώση στην απόδοση όταν φτάνετε σε περιοχές που είναι πιο δύσκολο να καθαριστούν. Απολαύστε απαλό αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό για τα δόντια και τα ούλα σας με 62.000 κινήσεις των τριχών το λεπτό. Η τεχνολογία Sonicare Fluid Action υποστηρίζει τις τρίχες για τον καθαρισμό, καθώς οδηγεί υγρό βαθιά ανάμεσα στα δόντια και κατά μήκος των ούλων.
Αυτή η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Sonicare διαθέτει έναν φωτεινό δακτύλιο στη βάση της, ο οποίος σας ενημερώνει με ήπιο τρόπο αν ασκείτε υπερβολική πίεση. Απλώς μειώστε την πίεση όταν ανάψει και τα ούλα σας θα παραμείνουν προστατευμένα.
Ενισχύστε τον καθαρισμό σας με 12 ρυθμίσεις βουρτσίσματος. Είτε θέλετε λίγη περισσότερη ισχύ είτε να επικεντρωθείτε συγκεκριμένα στον καθαρισμό, μπορείτε να το έχετε. Επιλέξτε μεταξύ των λειτουργιών Clean, Sensitive, Gum Health και White. Επιλέξτε μία από τις τρεις ρυθμίσεις έντασης.
Πετύχετε τους στόχους σας για τη στοματική υγιεινή με την οδοντόβουρτσα Sonicare και την εφαρμογή. Αυτά τα δύο συνδυάζονται τέλεια για να προσφέρουν καθοδηγούμενο βούρτσισμα, συμβουλές και κόλπα, καθώς και εξατομικευμένο περιεχόμενο. Μαζί, είστε ασταμάτητοι.
Με τη θήκη μεταφοράς και φόρτισης με ενσωματωμένη θύρα φόρτισης μπορείτε να επαναφορτίζετε τη συσκευή σας εν κινήσει. Είναι αρκετά ανθεκτική ώστε η οδοντόβουρτσα Sonicare να παραμένει ασφαλής, αλλά αρκετά μικρή ώστε να χωρά σε οποιαδήποτε τσάντα, αποτελώντας έτσι την ιδανική συντροφιά για τις μετακινήσεις σας.
Απογειώστε τα αποτελέσματα στον χρόνο που αφιερώνετε για τον καθαρισμό με τη Sonicare. Κάθε 20 δευτερόλεπτα, το BrushPacer σάς προτρέπει να καθαρίσετε μια νέα περιοχή. Μετά από 2 λεπτά, το SmartTimer θα υποδείξει ότι το βούρτσισμα έχει ολοκληρωθεί.
Γνωρίζατε ότι οι κεφαλές βουρτσίσματος γίνονται λιγότερο αποτελεσματικές μετά από τρεις μήνες; Οι οδοντίατροι συνιστούν την τακτική αλλαγή της κεφαλής βουρτσίσματος. Γι' αυτό και οι οδοντόβουρτσες Philips Sonicare διαθέτουν υπενθύμιση αντικατάστασης κεφαλής βουρτσίσματος. Παρακολουθεί πόσο συχνά και πόσο σκληρά βουρτσίζετε τα δόντια σας και, στη συνέχεια, σας υπενθυμίζει να αντικαθιστάτε την κεφαλή βουρτσίσματος όταν έρθει η ώρα για νέα χρήση.
Απολαύστε τακτικό βούρτσισμα έως και 21 ημέρες μετά από μία μόνο φόρτιση. Απολαύστε ένα νέο επίπεδο άνεσης στο βούρτσισμα.
