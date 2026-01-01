HX7403/08
Προηγμένη φροντίδα για τα ευαίσθητα δόντια και ούλα
Ο σχολαστικός καθαρισμός μπορεί να είναι ακόμα πιο ήπιος στα ευαίσθητα δόντια και ούλα με 10 φορές περισσότερη αφαίρεση της πλάκας*. Με την τεχνολογία Sonicare επόμενης γενιάς, για πανίσχυρο αλλά απαλό καθαρισμό, ακόμα και στα πιο δύσκολα σημεία.Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων
Διαθέσιμο σε:
Αν έχετε το δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ για τις ιατρικές συσκευές, μπορείτε να τη διεκδικήσετε για αυτό το προϊόν. Το ποσό του ΦΠΑ θα αφαιρεθεί από το ποσό που εμφανίζεται παραπάνω. Αναζητήστε τις λεπτομέρειες στο καλάθι αγορών σας.
Ο σχολαστικός καθαρισμός δεν χρειάζεται να επιβαρύνει τα ευαίσθητα δόντια και ούλα. Αυτή η κεφαλή βουρτσίσματος S2 Sensitive διαθέτει μοναδική σχεδίαση με μακριές, λεπτές, εξαιρετικά μαλακές τρίχες, ώστε κάθε πέρασμα να προστατεύει δόντια και ούλα. Με περισσότερες από 3.000 πυκνές τρίχες, σας βοηθά να αφαιρέσετε 10 φορές περισσότερη πλάκα σε σχέση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες*.
Αυτή η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα χρησιμοποιεί την τεχνολογία Sonicare επόμενης γενιάς για να προσφέρει πραγματικά ομοιόμορφο καθαρισμό σε όλο το στόμα. Το μοτέρ προσαρμόζει αυτόματα την ισχύ ώστε να μην πέφτει η απόδοση ακόμα και όταν βουρτσίζετε τα πιο δύσκολα σημεία. Απολαύστε απαλό αλλά και αποτελεσματικό καθαρισμό για τα δόντια και τα ούλα σας με έως και 62.000 κινήσεις των τριχών. Η Sonicare Fluid Action ενισχύει τις τρίχες στο καθάρισμα ωθώντας υγρό ανάμεσα στα δόντια και κατά μήκος των ούλων.
Αυτή η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Sonicare διαθέτει έναν φωτεινό δακτύλιο στη βάση της, ο οποίος σας ενημερώνει με ήπιο τρόπο αν ασκείτε υπερβολική πίεση. Απλώς μειώστε την πίεση όταν ανάψει και τα ούλα σας θα παραμείνουν προστατευμένα.
Ενισχύστε τον καθαρισμό σας με 6 ρυθμίσεις βουρτσίσματος. Είτε θέλετε λίγη περισσότερη ισχύ είτε να επικεντρωθείτε συγκεκριμένα στον καθαρισμό, μπορείτε να το έχετε. Επιλέξτε μεταξύ των λειτουργιών Clean και Sensitive. Επιλέξτε μία από τις τρεις ρυθμίσεις έντασης.
Με τη θήκη μεταφοράς μπορείτε να μεταφέρετε τη συσκευή σας εν κινήσει. Είναι αρκετά ανθεκτική ώστε η οδοντόβουρτσα Sonicare να παραμένει ασφαλής, αλλά αρκετά μικρή ώστε να χωρά σε οποιαδήποτε τσάντα, αποτελώντας έτσι την ιδανική συντροφιά για τις μετακινήσεις σας.
Απογειώστε τα αποτελέσματα στον χρόνο που αφιερώνετε για τον καθαρισμό με τη Sonicare. Κάθε 20 δευτερόλεπτα, το BrushPacer σάς προτρέπει να καθαρίσετε μια νέα περιοχή. Μετά από 2 λεπτά, το SmartTimer θα υποδείξει ότι το βούρτσισμα έχει ολοκληρωθεί.
Γνωρίζατε ότι οι κεφαλές βουρτσίσματος γίνονται λιγότερο αποτελεσματικές μετά από τρεις μήνες; Οι οδοντίατροι συνιστούν την τακτική αλλαγή της κεφαλής βουρτσίσματος. Γι' αυτό και οι οδοντόβουρτσες Philips Sonicare διαθέτουν υπενθύμιση αντικατάστασης κεφαλής βουρτσίσματος. Παρακολουθεί πόσο συχνά και πόσο σκληρά βουρτσίζετε τα δόντια σας και, στη συνέχεια, σας υπενθυμίζει να αντικαθιστάτε την κεφαλή βουρτσίσματος όταν έρθει η ώρα για νέα χρήση.
Απολαύστε τακτικό βούρτσισμα έως και 21 ημέρες μετά από μία μόνο φόρτιση. Απολαύστε ένα νέο επίπεδο άνεσης στο βούρτσισμα.
