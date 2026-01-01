Τεχνολογία Sonicare επόμενης γενιάς

Αυτή η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα χρησιμοποιεί την τεχνολογία Sonicare επόμενης γενιάς για να προσφέρει πραγματικά ομοιόμορφο καθαρισμό σε όλο το στόμα. Το μοτέρ προσαρμόζει αυτόματα την ισχύ ώστε να μην πέφτει η απόδοση ακόμα και όταν βουρτσίζετε τα πιο δύσκολα σημεία. Απολαύστε απαλό αλλά και αποτελεσματικό καθαρισμό για τα δόντια και τα ούλα σας με έως και 62.000 κινήσεις των τριχών. Η Sonicare Fluid Action ενισχύει τις τρίχες στο καθάρισμα ωθώντας υγρό ανάμεσα στα δόντια και κατά μήκος των ούλων.