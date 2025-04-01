Τεχνολογία Sonicare επόμενης γενιάς

Αυτή η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα χρησιμοποιεί την τεχνολογία Sonicare επόμενης γενιάς, η οποία προσφέρει το πλέον αξιόπιστο και σταθερό βούρτσισμα για εξαιρετικά αποτελέσματα κάθε φορά. Το μοτέρ ρυθμίζει αυτόματα την ισχύ, ώστε να υπάρχει μηδενική πτώση στην απόδοση όταν φτάνετε σε περιοχές που είναι πιο δύσκολο να καθαριστούν. Απολαύστε απαλό αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό για τα δόντια και τα ούλα σας με 62.000 κινήσεις των τριχών το λεπτό. Η τεχνολογία Sonicare Fluid Action υποστηρίζει τις τρίχες για τον καθαρισμό, καθώς οδηγεί υγρό βαθιά ανάμεσα στα δόντια και κατά μήκος των ούλων.