HX7106/01
Προηγμένη φροντίδα για πιο λευκά δόντια
Αισθητά αποτελέσματα σε ακτίνα δράσης, με λευκότερα δόντια και 10 φορές περισσότερη αφαίρεση της πλάκας*. Με την τεχνολογία Sonicare επόμενης γενιάς, για πανίσχυρο αλλά απαλό καθαρισμό, ακόμα και στα πιο δύσκολα σημεία.Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων
Διαθέσιμο σε:
Αν έχετε το δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ για τις ιατρικές συσκευές, μπορείτε να τη διεκδικήσετε για αυτό το προϊόν. Το ποσό του ΦΠΑ θα αφαιρεθεί από το ποσό που εμφανίζεται παραπάνω. Αναζητήστε τις λεπτομέρειες στο καλάθι αγορών σας.
Μπορείτε τώρα να αποκτήσετε λευκότερα δόντια με το κεντρικό επίθεμα αφαίρεσης κηλίδων αυτής της κεφαλής λεύκανσης W. Οι τρίχες σε σχήμα ρόμβου έχουν σχεδιαστεί για να αυξάνουν την επαφή με την επιφάνεια των δοντιών και να καθαρίζουν πιο αποτελεσματικά τις κηλίδες. Επίσης, χρησιμοποιεί πυκνές τρίχες για να αφαιρεί 7 φορές περισσότερη πλάκα από μια συμβατική οδοντόβουρτσα, ενώ παράλληλα καθαρίζει ολόκληρο το στόμα για αναζωογονητικό αποτέλεσμα.
Αυτή η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα χρησιμοποιεί την τεχνολογία Sonicare επόμενης γενιάς, η οποία προσφέρει το πλέον αξιόπιστο και σταθερό βούρτσισμα για εξαιρετικά αποτελέσματα κάθε φορά. Το μοτέρ ρυθμίζει αυτόματα την ισχύ, ώστε να υπάρχει μηδενική πτώση στην απόδοση όταν φτάνετε σε περιοχές που είναι πιο δύσκολο να καθαριστούν. Απολαύστε απαλό αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό για τα δόντια και τα ούλα σας με 62.000 κινήσεις των τριχών το λεπτό. Η τεχνολογία Sonicare Fluid Action υποστηρίζει τις τρίχες για τον καθαρισμό, καθώς οδηγεί υγρό βαθιά ανάμεσα στα δόντια και κατά μήκος των ούλων.
Είναι εύκολο να βουρτσίσετε τα δόντια σας πολύ δυνατά, γι' αυτό η οδοντόβουρτσα Philips Sonicare διαθέτει έναν έξυπνο οπτικό αισθητήρα για την ανίχνευση της υπερβολικής πίεσης. Ο αισθητήρας σάς ενημερώνει γι' αυτό μέσω απτικών δονήσεων. Μειώστε την πίεση και τα ούλα σας θα παραμείνουν προστατευμένα!
Ενισχύστε τον καθαρισμό σας με 2 ρυθμίσεις βουρτσίσματος. Είτε θέλετε λίγη περισσότερη ισχύ είτε απαλό καθαρισμό, επιλέξτε μία από τις δύο ρυθμίσεις έντασης.
Απογειώστε τα αποτελέσματα στον χρόνο που αφιερώνετε για τον καθαρισμό με τη Sonicare. Κάθε 20 δευτερόλεπτα, το BrushPacer σάς προτρέπει να καθαρίσετε μια νέα περιοχή. Μετά από 2 λεπτά, το SmartTimer θα υποδείξει ότι το βούρτσισμα έχει ολοκληρωθεί.
Γνωρίζατε ότι οι κεφαλές βουρτσίσματος γίνονται λιγότερο αποτελεσματικές μετά από τρεις μήνες; Οι οδοντίατροι συνιστούν την τακτική αλλαγή της κεφαλής βουρτσίσματος. Γι' αυτό και οι οδοντόβουρτσες Philips Sonicare διαθέτουν υπενθύμιση αντικατάστασης κεφαλής βουρτσίσματος. Παρακολουθεί πόσο συχνά και πόσο σκληρά βουρτσίζετε τα δόντια σας και, στη συνέχεια, σας υπενθυμίζει να αντικαθιστάτε την κεφαλή βουρτσίσματος όταν έρθει η ώρα για νέα χρήση.
Απολαύστε τακτικό βούρτσισμα έως και 21 ημέρες μετά από μία μόνο φόρτιση. Απολαύστε ένα νέο επίπεδο άνεσης στο βούρτσισμα.
Εντάσεις
Ρεύμα
Τεχνικές προδιαγραφές
Σχεδιασμός και φινίρισμα
Σέρβις
Ευκολία στη χρήση
Περιλαμβάνεται
Καθαριστική απόδοση
Λειτουργίες
Τεχνολογία έξυπνου αισθητήρα
Ο ιστοτοπός μας εμφανίζεται καλύτερα με την τελευταία έκδοση του Microsoft Edge, του Google Chrome ή του Firefox.