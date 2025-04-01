Αναζήτηση όρων

    Philips Sonicare Series 5300 Επαναφορτιζόμενη οδοντόβουρτσα

    HX7106/01

    Αισθητά αποτελέσματα σε ακτίνα δράσης, με λευκότερα δόντια και 10 φορές περισσότερη αφαίρεση της πλάκας*. Με την τεχνολογία Sonicare επόμενης γενιάς, για πανίσχυρο αλλά απαλό καθαρισμό, ακόμα και στα πιο δύσκολα σημεία.

    Αφαιρεί 7 φορές περισσότερη πλάκα*

    • Αφαιρεί έως και 7 φορές περισσότερη οδοντική πλάκα*
    • Κορυφαία αφαίρεση κηλίδων και λευκότερα δόντια
    • Τεχνολογία Sonicare επόμενης γενιάς
    • Αισθητήρας πίεσης
    • 1 λειτουργία βουρτσίσματος, 2 επίπεδα έντασης
    Μπορείτε τώρα να αποκτήσετε λευκότερα δόντια με το κεντρικό επίθεμα αφαίρεσης κηλίδων αυτής της κεφαλής λεύκανσης W. Οι τρίχες σε σχήμα ρόμβου έχουν σχεδιαστεί για να αυξάνουν την επαφή με την επιφάνεια των δοντιών και να καθαρίζουν πιο αποτελεσματικά τις κηλίδες. Επίσης, χρησιμοποιεί πυκνές τρίχες για να αφαιρεί 7 φορές περισσότερη πλάκα από μια συμβατική οδοντόβουρτσα, ενώ παράλληλα καθαρίζει ολόκληρο το στόμα για αναζωογονητικό αποτέλεσμα.

    Αυτή η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα χρησιμοποιεί την τεχνολογία Sonicare επόμενης γενιάς, η οποία προσφέρει το πλέον αξιόπιστο και σταθερό βούρτσισμα για εξαιρετικά αποτελέσματα κάθε φορά. Το μοτέρ ρυθμίζει αυτόματα την ισχύ, ώστε να υπάρχει μηδενική πτώση στην απόδοση όταν φτάνετε σε περιοχές που είναι πιο δύσκολο να καθαριστούν. Απολαύστε απαλό αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό για τα δόντια και τα ούλα σας με 62.000 κινήσεις των τριχών το λεπτό. Η τεχνολογία Sonicare Fluid Action υποστηρίζει τις τρίχες για τον καθαρισμό, καθώς οδηγεί υγρό βαθιά ανάμεσα στα δόντια και κατά μήκος των ούλων.

    Είναι εύκολο να βουρτσίσετε τα δόντια σας πολύ δυνατά, γι' αυτό η οδοντόβουρτσα Philips Sonicare διαθέτει έναν έξυπνο οπτικό αισθητήρα για την ανίχνευση της υπερβολικής πίεσης. Ο αισθητήρας σάς ενημερώνει γι' αυτό μέσω απτικών δονήσεων. Μειώστε την πίεση και τα ούλα σας θα παραμείνουν προστατευμένα!

    Ενισχύστε τον καθαρισμό σας με 2 ρυθμίσεις βουρτσίσματος. Είτε θέλετε λίγη περισσότερη ισχύ είτε απαλό καθαρισμό, επιλέξτε μία από τις δύο ρυθμίσεις έντασης.

    Απογειώστε τα αποτελέσματα στον χρόνο που αφιερώνετε για τον καθαρισμό με τη Sonicare. Κάθε 20 δευτερόλεπτα, το BrushPacer σάς προτρέπει να καθαρίσετε μια νέα περιοχή. Μετά από 2 λεπτά, το SmartTimer θα υποδείξει ότι το βούρτσισμα έχει ολοκληρωθεί.

    Γνωρίζατε ότι οι κεφαλές βουρτσίσματος γίνονται λιγότερο αποτελεσματικές μετά από τρεις μήνες; Οι οδοντίατροι συνιστούν την τακτική αλλαγή της κεφαλής βουρτσίσματος. Γι' αυτό και οι οδοντόβουρτσες Philips Sonicare διαθέτουν υπενθύμιση αντικατάστασης κεφαλής βουρτσίσματος. Παρακολουθεί πόσο συχνά και πόσο σκληρά βουρτσίζετε τα δόντια σας και, στη συνέχεια, σας υπενθυμίζει να αντικαθιστάτε την κεφαλή βουρτσίσματος όταν έρθει η ώρα για νέα χρήση.

    Απολαύστε τακτικό βούρτσισμα έως και 21 ημέρες μετά από μία μόνο φόρτιση. Απολαύστε ένα νέο επίπεδο άνεσης στο βούρτσισμα.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Εντάσεις

      Δυνατά
      Για ακόμα καλύτερο καθαρισμό
      Χαμηλά
      Για ευαίσθητα δόντια και ούλα

    • Ρεύμα

      Τάση
      100-240 V

    • Τεχνικές προδιαγραφές

      Χρόνος λειτουργίας (γεμάτο σε άδειο)
      21 ημέρες
      Μπαταρία
      Επαναφορτιζόμενο
      Κατανάλωση ενέργειας
      Αναμονή χωρίς οθόνη <0.5 W
      Τύπος μπαταριών
      Ιόντων λιθίου

    • Σχεδιασμός και φινίρισμα

      Χρώματα
      Ανοιχτό μπλε

    • Σέρβις

      Εγγύηση
      Περιορισμένη διετής εγγύηση

    • Ευκολία στη χρήση

      Συμβατότητα λαβής
      Κεφαλές που κουμπώνουν εύκολα
      Λαβή
      Λεπτός εργονομικός σχεδιασμός
      Ένδειξη μπαταρίας
      Το φωτισμένο εικονίδιο υποδεικνύει τη διάρκεια της μπαταρίας
      Χρονομετρητής
      BrushPacer και SmartTimer

    • Περιλαμβάνεται

      Λαβή
      1 Επαναφορτιζόμενη οδοντόβουρτσα 5300
      Κεφαλή βουρτσίσματος
      1 W2 Optimal White
      Βάση σύνδεσης
      1

    • Καθαριστική απόδοση

      Αφαίρεση της πλάκας
      Έως και 7 φορές πιο αποτελεσματική*
      Ταχύτητα
      62.000 κινήσεις βουρτσίσματος/λεπτό

    • Λειτουργίες

      Καθαρισμός
      Για τέλειο καθαρισμό κάθε μέρα

    • Τεχνολογία έξυπνου αισθητήρα

      Πληροφορίες για την πίεση
      Δόνηση και χαρακτηριστικός ήχος
      Υπενθύμιση αντικατάστασης
      Με την υπενθύμιση αντικατάστασης κεφαλής βουρτσίσματος θα ξέρετε πότε πρέπει να αντικαταστήσετε την κεφαλή βουρτσίσματος

    Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

    Βρείτε συμβουλές για τα προϊόντα, συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήσης και πληροφορίες για την ασφάλεια και τη συμμόρφωση.

    • σε σύγκριση με μια συμβατική οδοντόβουρτσα.

