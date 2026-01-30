HX6065/88
Η κεφαλή βουρτσίσματος για αστραφτερή λεύκανση
Αποκτήστε πιο αστραφτερό χαμόγελο με αυτήν την κλινικά ελεγμένη κεφαλή βουρτσίσματος για λεύκανση δοντιών από τη Philips Sonicare. Δείτε αποτελέσματα μετά από μία μόνο εβδομάδα, ενώ απολαμβάνετε εξαιρετικό καθημερινό καθαρισμό.Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων
Αν έχετε το δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ για τις ιατρικές συσκευές, μπορείτε να τη διεκδικήσετε για αυτό το προϊόν. Το ποσό του ΦΠΑ θα αφαιρεθεί από το ποσό που εμφανίζεται παραπάνω. Αναζητήστε τις λεπτομέρειες στο καλάθι αγορών σας.
Λευκότερα δόντια με το κεντρικό επίθεμα αφαίρεσης κηλίδων αυτής της κεφαλής βουρτσίσματος. Οι τρίχες σε σχήμα ρόμβου έχουν σχεδιαστεί για να αυξάνουν την επαφή με την επιφάνεια των δοντιών και να καθαρίζουν πιο αποτελεσματικά τις κηλίδες. Τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους με έως και 100% λευκότερα δόντια σε μόλις μία εβδομάδα.*
Η κεφαλή βουρτσίσματος λεύκανσης χρησιμοποιεί πυκνές τρίχες για να αφαιρεί έως και 7 φορές περισσότερη πλάκα από μια συμβατική οδοντόβουρτσα, ενώ παράλληλα καθαρίζει ολόκληρο το στόμα για αναζωογονητικό αποτέλεσμα.
Απολαύστε τον καθαρισμό που έχουν επιλέξει εκατομμύρια άνθρωποι. Οι οδοντόβουρτσες Philips Sonicare καθαρίζουν απαλά αλλά αποτελεσματικά και φροντίζουν τα δόντια και τα ούλα σας με έως και 62,000 κινήσεις των τριχών. Η τεχνολογία Sonicare Fluid Action υποστηρίζει τις τρίχες για τον καθαρισμό, καθώς οδηγεί υγρό βαθιά ανάμεσα στα δόντια και κατά μήκος των ούλων.
Όλες οι κεφαλές βουρτσίσματος Sonicare της Philips έχουν εξαιρετικά λεπτομερή σχεδιασμό και είναι κλινικά ελεγμένες. Έτσι, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και απόδοσης.
Γνωρίζατε ότι οι κεφαλές βουρτσίσματος γίνονται λιγότερο αποτελεσματικές μετά από τρεις μήνες; Οι οδοντίατροι συνιστούν την τακτική αλλαγή της κεφαλής βουρτσίσματος. Γι' αυτό και οι οδοντόβουρτσες Philips Sonicare διαθέτουν τεχνολογία BrushSync. Παρακολουθεί πόσο συχνά και πόσο σκληρά βουρτσίζετε τα δόντια σας και, στη συνέχεια, σας υπενθυμίζει να αντικαθιστάτε την κεφαλή βουρτσίσματος όταν έρθει η ώρα για νέα χρήση.
Αυτή η κεφαλή βουρτσίσματος είναι συμβατή με όλες τις ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες Philips Sonicare.*** Απλά τοποθετήστε ή αφαιρέστε την με ένα κλικ για εύκολη αντικατάσταση και καθαρισμό.
Μέλημά μας είναι η μείωση της χρήσης του πλαστικού που προέρχεται από ορυκτά καύσιμα στα προϊόντα μας. Στο πλαίσιο αυτό, το 70% του πλαστικού σε αυτή την κεφαλή βουρτσίσματος είναι βιολογικής προέλευσης.**
Όλες οι κεφαλές βουρτσίσματός μας διατίθενται σε χάρτινη συσκευασία, η οποία μπορεί να ανακυκλωθεί όπου υπάρχουν διαθέσιμες εγκαταστάσεις.
Σχεδιασμός και φινίρισμα
Συμβατότητα
Περιλαμβάνεται
Ποιότητα και απόδοση
Ο ιστοτοπός μας εμφανίζεται καλύτερα με την τελευταία έκδοση του Microsoft Edge, του Google Chrome ή του Firefox.