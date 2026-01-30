Αναζήτηση όρων

    Philips Sonicare Optimal White Κεφαλές βουρτσίσματος 4+1 τεμάχια

    HX6065/88

    Η κεφαλή βουρτσίσματος για αστραφτερή λεύκανση

    Αποκτήστε πιο αστραφτερό χαμόγελο με αυτήν την κλινικά ελεγμένη κεφαλή βουρτσίσματος για λεύκανση δοντιών από τη Philips Sonicare. Δείτε αποτελέσματα μετά από μία μόνο εβδομάδα, ενώ απολαμβάνετε εξαιρετικό καθημερινό καθαρισμό.

    Philips Sonicare Optimal White Κεφαλές βουρτσίσματος 4+1 τεμάχια

    100% πιο λευκά δόντια σε 1 εβδομάδα*

    • Αφαιρεί 7 φορές περισσότερη πλάκα*
    • Μέτρια μαλακή
    • 4+1 τεμάχια
    Έως και 100% μεγαλύτερη αφαίρεση κηλίδων μόνο σε 1 εβδομάδα*

    Λευκότερα δόντια με το κεντρικό επίθεμα αφαίρεσης κηλίδων αυτής της κεφαλής βουρτσίσματος. Οι τρίχες σε σχήμα ρόμβου έχουν σχεδιαστεί για να αυξάνουν την επαφή με την επιφάνεια των δοντιών και να καθαρίζουν πιο αποτελεσματικά τις κηλίδες. Τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους με έως και 100% λευκότερα δόντια σε μόλις μία εβδομάδα.*

    Έως και 7 φορές καλύτερη αφαίρεση της πλάκας συγκριτικά με μια συμβατική οδοντόβουρτσα

    Η κεφαλή βουρτσίσματος λεύκανσης χρησιμοποιεί πυκνές τρίχες για να αφαιρεί έως και 7 φορές περισσότερη πλάκα από μια συμβατική οδοντόβουρτσα, ενώ παράλληλα καθαρίζει ολόκληρο το στόμα για αναζωογονητικό αποτέλεσμα.

    Αποδεδειγμένη τεχνολογία Sonicare

    Απολαύστε τον καθαρισμό που έχουν επιλέξει εκατομμύρια άνθρωποι. Οι οδοντόβουρτσες Philips Sonicare καθαρίζουν απαλά αλλά αποτελεσματικά και φροντίζουν τα δόντια και τα ούλα σας με έως και 62,000 κινήσεις των τριχών. Η τεχνολογία Sonicare Fluid Action υποστηρίζει τις τρίχες για τον καθαρισμό, καθώς οδηγεί υγρό βαθιά ανάμεσα στα δόντια και κατά μήκος των ούλων.

    Παρέχει αποδεδειγμένα αποτελεσματική στοματική φροντίδα

    Όλες οι κεφαλές βουρτσίσματος Sonicare της Philips έχουν εξαιρετικά λεπτομερή σχεδιασμό και είναι κλινικά ελεγμένες. Έτσι, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και απόδοσης.

    Συνεχίστε να βουρτσίζετε τα δόντια σας καλύτερα με τις υπενθυμίσεις BrushSync

    Γνωρίζατε ότι οι κεφαλές βουρτσίσματος γίνονται λιγότερο αποτελεσματικές μετά από τρεις μήνες; Οι οδοντίατροι συνιστούν την τακτική αλλαγή της κεφαλής βουρτσίσματος. Γι' αυτό και οι οδοντόβουρτσες Philips Sonicare διαθέτουν τεχνολογία BrushSync. Παρακολουθεί πόσο συχνά και πόσο σκληρά βουρτσίζετε τα δόντια σας και, στη συνέχεια, σας υπενθυμίζει να αντικαθιστάτε την κεφαλή βουρτσίσματος όταν έρθει η ώρα για νέα χρήση.

    Ταιριάζει σε όλες τις κουμπωτές λαβές Sonicare της Philips

    Αυτή η κεφαλή βουρτσίσματος είναι συμβατή με όλες τις ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες Philips Sonicare.*** Απλά τοποθετήστε ή αφαιρέστε την με ένα κλικ για εύκολη αντικατάσταση και καθαρισμό.

    Κατασκευάζεται από 70% πλαστικό βιολογικής προέλευσης**

    Μέλημά μας είναι η μείωση της χρήσης του πλαστικού που προέρχεται από ορυκτά καύσιμα στα προϊόντα μας. Στο πλαίσιο αυτό, το 70% του πλαστικού σε αυτή την κεφαλή βουρτσίσματος είναι βιολογικής προέλευσης.**

    Χάρτινη ανακυκλώσιμη συσκευασία

    Όλες οι κεφαλές βουρτσίσματός μας διατίθενται σε χάρτινη συσκευασία, η οποία μπορεί να ανακυκλωθεί όπου υπάρχουν διαθέσιμες εγκαταστάσεις.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Σχεδιασμός και φινίρισμα

      Σκληρότητα οδοντόβουρτσας
      Μέτρια μαλακή
      Χρώματα
      Μαύρο
      Τρίχες υπενθύμισης
      Τρίχες με μπλε χρώμα που ξεθωριάζει
      Μέγεθος
      Τυπικοί
      Έξυπνη αναγνώριση κεφαλής βουρτσίσματος
      Ναι

    • Συμβατότητα

      Σύστημα κεφαλής βουρτσίσματος
      Κουμπωτή
      Μη κατάλληλο για
      Philips One
      Συμβατές οδοντόβουρτσες
      Philips Sonicare

    • Περιλαμβάνεται

      Κεφαλές βουρτσίσματος
      5 W2 Optimal White

    • Ποιότητα και απόδοση

      Αντικατάσταση
      Κάθε 3 μήνες
      Δοκιμασμένη
      για βέλτιστη χρήση
      Κατασκευάζεται στην
      Αυστρία
      Πλεονέκτημα
      • Υγεία των ούλων
      • Αφαίρεση της πλάκας
      • Αφαίρεση κηλίδων/λεύκανση

    • στη λειτουργία λεύκανσης σε σύγκριση με μια συμβατική οδοντόβουρτσα.
    • *κατανομή στο πλαστικό της κεφαλή βουρτσίσματος με βάση το ισοζύγιο μάζας.
    • **Μη συμβατό με τις λαβές Philips One.

