    Philips Sonicare 4100 Επαναφορτιζόμενη οδοντόβουρτσα

    HX4043/48

    Συνολική αξιολόγηση
    Κριτικές

    Απαραίτητη φροντίδα για υγιή δόντια και ούλα

    Απολαύστε ηλεκτρικό βούρτσισμα χωρίς κόπο, με την απαραίτητη Philips Sonicare Σειρά 4000. Απολαύστε έως και 5 φορές πιο αποτελεσματική αφαίρεση της πλάκας συγκριτικά με μια συμβατική οδοντόβουρτσα

    Philips Sonicare 4100 Επαναφορτιζόμενη οδοντόβουρτσα

    Απαραίτητη φροντίδα για υγιή δόντια και ούλα

    Αφαιρεί έως και 5 φορές περισσότερη πλάκα*

    • Αφαιρεί απαλά 5 φορές περισσότερη πλάκα
    • Αισθητήρας πίεσης
    • 4 ρυθμίσεις βουρτσίσματος
    • Εύκολη εκκίνηση
    • 21 ώρες διάρκεια μπαταρίας
    Αφαιρεί έως και 5 φορές περισσότερη πλάκα*

    Αφαιρεί έως και 5 φορές περισσότερη πλάκα*

    Αυτή η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα κυκλοφορεί με την κεφαλή βουρτσίσματος W. Χρησιμοποιεί πυκνές τρίχες για να αφαιρεί έως και 5 φορές περισσότερη πλάκα*, ενώ παράλληλα καθαρίζει ολόκληρο το στόμα για αναζωογονητικό αποτέλεσμα.

    Ρευστή δράση Sonicare

    Ρευστή δράση Sonicare

    Οι οδοντόβουρτσες Philips Sonicare καθαρίζουν απαλά αλλά αποτελεσματικά και φροντίζουν τα δόντια και τα ούλα σας με έως και 31.000 κινήσεις των τριχών ανά λεπτό. Η τεχνολογία Sonicare Fluid Action υποστηρίζει τις τρίχες για τον καθαρισμό, καθώς οδηγεί υγρό βαθιά ανάμεσα στα δόντια και κατά μήκος των ούλων.

    Προστατέψτε τα ούλα σας με τον αισθητήρα πίεσής μας

    Προστατέψτε τα ούλα σας με τον αισθητήρα πίεσής μας

    Είναι εύκολο να βουρτσίσετε τα δόντια σας πολύ δυνατά, γι' αυτό η οδοντόβουρτσα Philips Sonicare διαθέτει αισθητήρα για την ανίχνευση πίεσης με απτική ανατροφοδότηση που εντοπίζει την υπερβολική πίεση. Αν βουρτσίζετε τα δόντια σας πολύ δυνατά, θα σας ειδοποιήσει με ήπιες δονήσεις, ως υπενθύμιση να μειώσετε την πίεση, ώστε τα ούλα σας να παραμένουν προστατευμένα.

    Επιλέξτε την ιδανική εμπειρία καθαρισμού για εσάς

    Επιλέξτε την ιδανική εμπειρία καθαρισμού για εσάς

    Απολαύστε ευχάριστο καθαρισμό με 4 ρυθμίσεις βουρτσίσματος. Επιλέξτε ανάμεσα στη λειτουργία Απαλού και Βαθύ καθαρισμού και μία από τις δύο ρυθμίσεις έντασης. Είτε θέλετε λίγη περισσότερη ένταση είτε μια συγκεκριμένη εστίαση για τον καθαρισμό σας, μπορείτε να την έχετε.

    Εύκολη μετάβαση στο ηλεκτρικό βούρτισμα

    Εύκολη μετάβαση στο ηλεκτρικό βούρτισμα

    Το πρόγραμμα εύκολης εκκίνησης Sonicare είναι σχεδιασμένο για όσους είναι καινούργιοι στο βούρτσισμα με μια ηλεκτρική οδοντόβουρτσα. Το πρόγραμμα σάς δίνει την επιλογή σταδιακής, απαλής αύξησης της ισχύος βουρτσίσματος κατά τους πρώτους 14 καθαρισμούς σας.

    Καθοδηγούμενο βούρτσισμα

    Καθοδηγούμενο βούρτσισμα

    Απογειώστε τα αποτελέσματα στον χρόνο που αφιερώνετε για τον καθαρισμό με τη Sonicare. Κάθε 30 δευτερόλεπτα, το BrushPacer σάς προτρέπει να καθαρίσετε μια νέα περιοχή. Μετά από 2 λεπτά, το SmartTimer θα υποδείξει ότι το βούρτσισμα έχει ολοκληρωθεί.

    21 ώρες διάρκεια μπαταρίας

    21 ώρες διάρκεια μπαταρίας

    Απολαύστε τακτικό βούρτσισμα έως και 21 ημέρες μετά από μία μόνο πλήρη φόρτιση. Απολαύστε ένα νέο επίπεδο άνεσης στο βούρτσισμα.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Εντάσεις

      Χαμηλά
      Για ευαίσθητα δόντια και ούλα

    • Εντάσεις

      Μέτρια
      Για καθημερινό καθαρισμό

    • Ρεύμα

      Τάση
      100-240 V

    • Τεχνικές προδιαγραφές

      Χρόνος λειτουργίας (γεμάτο σε άδειο)
      21 ημέρες
      Μπαταρία
      Επαναφορτιζόμενο
      Τύπος μπαταριών
      Ιόντων λιθίου
      Κατανάλωση ενέργειας
      Αναμονή χωρίς ένδειξη <0,5 W (επιτυγχάνεται αυτόματα εντός 1 λεπτού)

    • Σχεδιασμός και φινίρισμα

      Χρώματα
      Θαλασσί

    • Σέρβις

      Εγγύηση
      Περιορισμένη διετής εγγύηση

    • Ευκολία στη χρήση

      Συμβατότητα λαβής
      Κεφαλές που κουμπώνουν εύκολα
      Λαβή
      Λεπτός εργονομικός σχεδιασμός
      Ένδειξη μπαταρίας
      Το φωτισμένο εικονίδιο υποδεικνύει τη διάρκεια της μπαταρίας
      Χρονομετρητής
      SmarTimer και QuadPacer

    • Περιλαμβάνεται

      Λαβή
      1 επαναφορτιζόμενη οδοντόβουρτσα 4100
      Θήκη ταξιδιού
      1
      Κεφαλή βουρτσίσματος
      1 Optimal White W
      Βάση σύνδεσης
      1

    • Καθαριστική απόδοση

      Αφαίρεση της πλάκας
      Αφαιρεί έως και 5 φορές περισσότερη οδοντική πλάκα*

    • Λειτουργίες

      Καθαρισμός
      Για τέλειο καθαρισμό κάθε μέρα
      Υγεία των ούλων
      Κάνει απαλό μασάζ στα ούλα σας

    • σε σύγκριση με μια χειροκίνητη οδοντόβουρτσα

