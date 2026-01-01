HX4022/03
Απαραίτητη φροντίδα για υγιή δόντια και ούλα
Απολαύστε ηλεκτρικό βούρτσισμα χωρίς κόπο, με την απαραίτητη σειρά Philips Sonicare Σειρά 2000. Απολαύστε έως και 3 φορές πιο αποτελεσματική αφαίρεση της πλάκας συγκριτικά με μια συμβατική οδοντόβουρτσαΠροβολή όλων των πλεονεκτημάτων
Διαθέσιμο σε:
Αν έχετε το δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ για τις ιατρικές συσκευές, μπορείτε να τη διεκδικήσετε για αυτό το προϊόν. Το ποσό του ΦΠΑ θα αφαιρεθεί από το ποσό που εμφανίζεται παραπάνω. Αναζητήστε τις λεπτομέρειες στο καλάθι αγορών σας.
Αυτή η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα συνοδεύεται από την κεφαλή βουρτσίσματος Intercare. Οι εξαιρετικά μακριές τρίχες βοηθούν στην αφαίρεση περισσότερης πλάκας ανάμεσα στα δόντια και στα δύσκολα σημεία.
Οι οδοντόβουρτσες Philips Sonicare καθαρίζουν απαλά αλλά αποτελεσματικά και φροντίζουν τα δόντια και τα ούλα σας με έως και 31.000 κινήσεις των τριχών ανά λεπτό. Η τεχνολογία Sonicare Fluid Action υποστηρίζει τις τρίχες για τον καθαρισμό, καθώς οδηγεί υγρό βαθιά ανάμεσα στα δόντια και κατά μήκος των ούλων.
Απολαύστε έναν ευχάριστο καθαρισμό με 2 ρυθμίσεις έντασης. Επιλέξτε ανάμεσα σε μεσαία και χαμηλή. Είτε θέλετε λίγη περισσότερη ένταση είτε μια συγκεκριμένη εστίαση για τον καθαρισμό σας, μπορείτε να την έχετε.
Το πρόγραμμα εύκολης εκκίνησης Sonicare είναι σχεδιασμένο για όσους είναι καινούργιοι στο βούρτσισμα με μια ηλεκτρική οδοντόβουρτσα. Το πρόγραμμα σας δίνει την επιλογή σταδιακής, απαλής αύξησης της έντασης βουρτσίσματος κατά τους πρώτους 14 καθαρισμούς σας.
Απογειώστε τα αποτελέσματα στον χρόνο που αφιερώνετε για τον καθαρισμό με τη Sonicare. Κάθε 30 δευτερόλεπτα, το BrushPacer σάς προτρέπει να καθαρίσετε μια νέα περιοχή. Μετά από 2 λεπτά, το SmartTimer θα υποδείξει ότι το βούρτσισμα έχει ολοκληρωθεί.
Απολαύστε τακτικό βούρτσισμα έως και 14 ημέρες μετά από μία μόνο πλήρη φόρτιση. Απολαύστε ένα νέο επίπεδο άνεσης στο βούρτσισμα.
