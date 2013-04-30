2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
HP8698/00
Άμεση δημιουργία, διαρκής φροντίδα
Το Multi-Styler της Philips σάς παρέχει την ευελιξία για να δημιουργείτε το πιο μοντέρνο στυλ για κάθε περίσταση, ενώ παράλληλα φροντίζετε τα μαλλιά σας.
6 εξαρτήματα φορμαρίσματος
Θερμοκρασία 190 C
Κεραμική επίστρωση
Αυτόματη διακοπή
Το σύστημα φορμαρίσματος Philips περιέχει: ψαλίδι 16 χιλ. για λεπτές μπούκλες, εξάρτημα βούρτσας για επιπλέον όγκο, εξάρτημα 2 σε 1 με πλάκες για κατσάρωμα και ίσιωμα μαλλιών, δύο κλιπ μαλλιών για ευκολότερο φορμάρισμα.
Κεραμική επίστρωση για καλύτερη φροντίδα των μαλλιών σας.
Η θερμοκρασία φορμαρίσματος 190°C εξασφαλίζει αποτελέσματα που διαρκούν, ενώ ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο φθοράς των μαλλιών.
Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές
4.0
από 5
4
Κριτικές
artnaxela
30/04/2013
Deutschland
Ich bin durchwegs begeistert!
Ich bin von diesem Gerät wirklich schwerstens Begeistert. Anfangs war ich ein bisschen skeptisch ob die Aufsätze zum wechseln wirklich fest sitzen, bei einem anderen Gerät eines anderen Herstellers, das ich mir vor Jahren zugelegt habe, war dem überhaupt nicht so und es war eher eine wackelige Angelegenheit. Aber hier sind die Aufsätze schnell gewechselt und sitzen Bombenfest. Lockenstab, Glätteisen und Kreppeisen und Co werden schnell heiß, somit kann man gleich mit dem stylen beginnen und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Eine befreundete Friseurin, hat mir damit auch Frisuren gezaubert und fand es auch ganz toll damit zu arbeiten, da es auch gut in der Hand liegt. Nach dem Ausschalten ist der Multistyler auch wieder schnell kalt, was ich in punkto Sicherheit sehr lobenswert finde. Da sei auch die Abschaltautomatik zu erwähnen, sollte man wirklich mal vergessen das Gerät auszuschalten, macht es dies nach einiger Zeit automatisch. Zudem nimmt es nicht viel Platz in meiner "Stylingzone" ein, die ohnehin schon aus allen Nähten platzt. Mein andere Lockenstab und auch das Glätteisen haben bereits das Haus verlassen und ich benutze jetzt nur mehr den Multistyler. Was ich auch sehr praktisch fand war, dass sich das Kabel mitdreht, dies hat der Mutlistyler meinem Ex Lockenstab auch voraus, dort war das Kabel fest und damit meist eingedrehter als meine Haare, was mich beim stylen wirklich genervt hat. Dieser Multistyler ist sehr durchdacht und damit ein Gerät mit dem Styling richtig Spaß macht. Nichts wackelt, keine langen Wartezeiten, keine Kämpfe mit dem Kabel, platzsparend bei der Aufbewahrung, tolle Ergebnisse bei der Frisur und die Haare werden beim stylen durch die Keramikbeschichtung geschont. Also von mir beide Daumen hoch!!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HP8698/00 Multi-Styler
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HP8698/00 Multi-Styler
Steinchen
19/04/2013
Deutschland
Dieser Styler überzeugt durch seine Multifunktion. Einfach Klasse!!
Einfach Klasse, was man mit diesem Multi-Styler alles anfangen kann. Durch die unterschiedlichen Zusätze, ist es ein Kinderspiel auch unterschiedliche Haarlängen optimal zu stylen. Egal, ob das schnelle Auffrischen am Morgen oder die gestylte Frisur für das Abendkleid, es gelingt und die Haare sind dennoch optimal geschützt.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HP8698/00 Multi-Styler
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HP8698/00 Multi-Styler
LisaMaria
15/05/2015
France
Bien, je recommande.
Bon produit, la seule chose à lui reprocher c'est le manque de notice pour l’utiliser. Bon rapport qualité/prix. Avec les pinces et la pochette, cela donne un petit+ !
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HP8698/00 Brosse multi-styles
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HP8698/00 Brosse multi-styles