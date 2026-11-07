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Περιποίηση μαλλιών

Περιποίηση μαλλιών (24)

1–12 από 24 αποτελέσματα
Ταξινόμηση:

  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series

Philips 5000 Series
Σεσουάρ

BHD530/20
  • 2300 W
  • Τεχνολογία ThermoShield
  • Μεταλλικά ιόντα και ιοντική φροντίδα με 8 φορές περισσότερα ιόντα*
  • 3 ρυθμίσεις θερμότητας και 2 ταχύτητας
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  • Philips Prestige Pro
  • Philips Prestige Pro
  • Philips Prestige Pro
  • Philips Prestige Pro
  • Philips Prestige Pro
  • Philips Prestige Pro
  • Philips Prestige Pro
  • Philips Prestige Pro
  • Philips Prestige Pro
  • Philips Prestige Pro
  • Philips Prestige Pro
  • Philips Prestige Pro
  • Philips Prestige Pro
  • Philips Prestige Pro

Philips Prestige Pro
Σεσουάρ

HPS920/00
  • Ισχύς στεγνώματος 2300W
  • Πανίσχυρο μοτέρ AC
  • Υψηλή ταχύτητα αέρα έως 170 χλμ./ώρα*
  • Στόμιο Style & Protect
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  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series

Philips 5000 Series
Σεσουάρ

BHD501/20
  • 2100W
  • Τεχνολογία ThermoShield
  • 4 φορές περισσότερα ιόντα*
  • 3 ρυθμίσεις θερμότητας και 2 ταχύτητας
Προβολή προϊόντος
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series

Philips 3000 Series
Σεσουάρ

BHD340/10
  • 2100W
  • Εξάρτημα ThermoProtect
  • 6 ρυθμίσεις θερμότητας/ταχύτητας
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  • Philips Hair Dryer 8000 Series
  • Philips Hair Dryer 8000 Series
  • Philips Hair Dryer 8000 Series
  • Philips Hair Dryer 8000 Series
  • Philips Hair Dryer 8000 Series
  • Philips Hair Dryer 8000 Series
  • Philips Hair Dryer 8000 Series
  • Philips Hair Dryer 8000 Series

Philips Hair Dryer 8000 Series
Σεσουάρ με τεχνολογία ThermoShield Advanced

BHD839/10
  • Αισθητήρες ThermoShield Advanced
  • Ισχυρό μοτέρ DC χωρίς ψήκτρες
  • Τεχνολογία διπλής ροής αέρα
  • Απαλή λειτουργία για τη φροντίδα της κεφαλής
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  • Philips StraightCare Essential
  • Philips StraightCare Essential
  • Philips StraightCare Essential
  • Philips StraightCare Essential
  • Philips StraightCare Essential
  • Philips StraightCare Essential
  • Philips StraightCare Essential
  • Philips StraightCare Essential
  • Philips StraightCare Essential
  • Philips StraightCare Essential
  • Philips StraightCare Essential
  • Philips StraightCare Essential
  • Philips StraightCare Essential

Philips StraightCare Essential
Ισιωτική συσκευή ThermoProtect

BHS375/00
  • Τεχνολογία ThermoProtect
  • Πλάκες εμποτισμένες με κερατίνη
  • 2 ρυθμίσεις θερμοκρασίας
Προβολή προϊόντος
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series

Philips 3000 Series
Air Styler

BHA305/00
  • 3 εξαρτήματα
  • Φροντίδα με εκπομπή ιόντων
  • Κεραμική επίστρωση με κερατίνη
Προβολή προϊόντος
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series

Philips 3000 Series
Σεσουάρ

BHD342/10
  • 2100W
  • Εξάρτημα ThermoProtect
  • 6 ρυθμίσεις θερμότητας/ταχύτητας
Προβολή προϊόντος
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series

Philips 3000 Series
Σεσουάρ

BHD300/10
  • 1600W
  • Εξάρτημα ThermoProtect
  • 3 ρυθμίσεις θερμότητας/ταχύτητας
Προβολή προϊόντος
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series
  • Philips 3000 Series

Philips 3000 Series
Air Styler

BHA303/00
  • 3 εξαρτήματα
  • Φροντίδα με εκπομπή ιόντων
  • Κεραμικές με αργανέλαιο
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  • Philips StraightCare Essential
  • Philips StraightCare Essential
  • Philips StraightCare Essential
  • Philips StraightCare Essential
  • Philips StraightCare Essential
  • Philips StraightCare Essential
  • Philips StraightCare Essential
  • Philips StraightCare Essential
  • Philips StraightCare Essential
  • Philips StraightCare Essential
  • Philips StraightCare Essential
  • Philips StraightCare Essential
  • Philips StraightCare Essential

Philips StraightCare Essential
Ισιωτική συσκευή ThermoProtect

BHS377/00
  • Τεχνολογία ThermoProtect
  • Πλάκες εμποτισμένες με κερατίνη
  • 10 ρυθμίσεις θερμοκρασίας
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  • Philips Hair Dryer
  • Philips Hair Dryer
  • Philips Hair Dryer
  • Philips Hair Dryer
  • Philips Hair Dryer
  • Philips Hair Dryer
  • Philips Hair Dryer
  • Philips Hair Dryer
  • Philips Hair Dryer
  • Philips Hair Dryer
  • Philips Hair Dryer

Philips Hair Dryer
Σειρά 7000

BHD723/10
  • Τεχνολογία ThermoShield Advanced
  • Ιόντα νερού, μεταλλικά ιόντα, 8 φορές περισσότερα ιόντα
  • 60%********* ενίσχυση της λάμψης των μαλλιών
  • Γρήγορο στέγνωμα σε 4 λεπτά
  • Στεγνώνει 20%** πιο γρήγορα σε σχέση με ένα σεσουάρ 2300W
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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.