Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Περιποίηση μαλλιών
Όλες οι σειρές
Τι ισχύ χρειάζεστε από ένα σεσουάρ;
> 2200W (4)
2100W (6)
1800W (2)
1000W (2)
Σειρά
Σειρά 5000 (5)
Σειρά 3000 (7)
Σειρά 8000 (1)
Σειρά 7000 (1)
Σειρά 3000 (2)
Σειρά 9000 (1)
Σειρά 5000 (1)
Σειρά 7000 (2)
Philips 5000 SeriesΣεσουάρ
Philips Prestige ProΣεσουάρ
Philips 3000 SeriesΣεσουάρ
Philips Hair Dryer 8000 SeriesΣεσουάρ με τεχνολογία ThermoShield Advanced
Philips StraightCare EssentialΙσιωτική συσκευή ThermoProtect
Philips 3000 SeriesAir Styler
Philips Hair DryerΣειρά 7000
Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου, σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Philips. Μπορώ να καταργήσω εύκολα την εγγραφή μου ανά πάσα στιγμή! Τι σημαίνει αυτό;