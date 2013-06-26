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Multi-Curler

HP8696/00

4.3

| (7) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Μπούκλες και γερά μαλλιά

Οι μπούκλες είναι διαχρονικές! Με το Philips Multi-Curler μπορείτε να δημιουργείτε διάφορα στυλ, από μικρές μπουκλίτσες μέχρι κυματιστά χτενίσματα. Πειραματιστείτε με το φορμάρισμα χωρίς να ταλαιπωρείτε τα μαλλιά σας.

Δείτε όλα τα οφέλη

Σίδερο για μπούκλες

Μπούκλες και γερά μαλλιά

  • 4 εξαρτήματα φορμαρίσματος

  • Θερμοκρασία 190 C

  • Κεραμική επίστρωση

Ψαλίδι διαμέτρου 16 χιλ. mm και εξάρτημα βούρτσας, Ψαλίδι διαμέτρου 22 χιλ., σπειροειδές εξάρτημα βούρτσας

Ψαλίδι διαμέτρου 16 χιλ. mm και εξάρτημα βούρτσας, Ψαλίδι διαμέτρου 22 χιλ., σπειροειδές εξάρτημα βούρτσας

Το Multi-Curler της Philips περιέχει: ψαλίδι 16 χιλ. για λεπτές μπούκλες, εξάρτημα βούρτσας για ψαλίδι 16 χιλ. για επιπλέον όγκο, ψαλίδι 22 χιλ. για μπούκλες και σπειροειδές εξάρτημα βούρτσας για μεγάλες μπούκλες και υπέροχους κυματισμούς.

Κεραμική επίστρωση σε κάθε θερμαινόμενο εξάρτημα

Κεραμική επίστρωση σε κάθε θερμαινόμενο εξάρτημα

Κεραμική επίστρωση για καλύτερη φροντίδα των μαλλιών σας.

Θερμοκρασία φορμαρίσματος 190°C για αποτέλεσμα που διαρκεί

Θερμοκρασία φορμαρίσματος 190°C για αποτέλεσμα που διαρκεί

Η θερμοκρασία φορμαρίσματος 190°C εξασφαλίζει αποτελέσματα που διαρκούν, ενώ ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο φθοράς των μαλλιών.

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4.3

από 5

7

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

26/06/2013

Nederland

Nederland

Geweldige krultang!

Yes eindelijk de ideale krultang gevonden! Goede kwaliteit, en werkt snel en effectief!

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Η αξιολογηση έγινε για HP8696/00 Multi-Curler

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06/05/2013

Deutschland

Deutschland

Perfekter Multi Curler

Schon beim Auspacken des Lockenstabes merkt man das es sich um ein Produkt von hoher Qualität handelt. Leider war keine Gebrauchsanweisung dabei. Der Lockenstab hat ein langes Kabel, so das man sehr gut damit hantieren kann ohne dabei vom Kabel eingeschränkt zu werden. Die Aufsätze für den Lockenstab lassen sich einfach aufstecken und wechseln. Einfach aufstecken und mit einer kleinen Drehung einrasten lassen. Die Aufsätze halten gut und lösen sich auch nicht von alleine. Somit stellen die Aufsätze auch kein Verbrennungsrisiko dar. Ganz wichtig dabei ist auch das der Lockenstab mit einer Zange ausgestattet ist. Es gibt ja auch noch Lockenstäbe die das nicht haben, ich finde das einfach sehr wichtig. Man bekommt einen dünnen und einen mitteldicken Aufsatz mitgeliefert, damit kann man sehr gut Krause, oder größere Locken sowie Wellen damit formen. Auch Spirallocken kann man dank des Spiralaufsatzes sehr gut formen. Dieser Aufsatz ist gerade für Anfängerinnen im Umgang mit einem Lockenstab sehr hilfreich. Der Bürstenaufsatz ist etwas kompliziert in der Handhabung. Anfangs hatten sich meine Haare darin verfangen, aber mit etwas Übung geht dies auch leicht von der Hand. Ganz wichtig ist dass der Lockenstab eine Keramikbeschichtung hat. Um das Haar zu schonen sollte man nichts Anderes verwenden. Die Temperatur ist konstant bei 190 Grad, damit das Haar nicht zu sehr beansprucht wird und man doch ein dauerhaftes Ergebnis hat. Ich habe mit diesem Lockenstab von Philips sehr gute Erfahrungen gemacht und kann ihn nur weiterempfehlen.

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13/05/2013

Deutschland

Deutschland

Gutes handliches Gerät

Durfte den Styler testen und bin wirklich zufrieden mit den Ergebnissen. Vielen Dank dafür

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