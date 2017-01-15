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Μη διαθέσιμο πλέον

Κωνικό σίδερο για μπούκλες

HP8618/00

4.6

| (8) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Υγιείς μπούκλες και κυματισμοί επαγγελματικού επιπέδου

Εντυπωσιακές, απαλές μπούκλες με εκπληκτική λάμψη. Ελκυστικοί, κομψοί κυματισμοί με μεγάλο όγκο και πυκνότητα... Με το νέο κωνικό σίδερο για μπούκλες Care CurlControl της Philips μπορείτε να φορμάρετε τα μαλλιά σας με πολλούς και διάφορους τρόπους, χωρίς να ανησυχείτε ούτε στο ελάχιστο για την υγεία τους.

Δείτε όλα τα οφέλη

χάρη στην ένδειξη Curl Ready

Υγιείς μπούκλες και κυματισμοί επαγγελματικού επιπέδου

  • Κωνικός κύλινδρος (13-25 χιλ.)

  • Κεραμική επίστρωση SilkySmooth

  • Θερμοκρασία 130 - 200 C

  • Αυτόματη διακοπή

Μοναδική ένδειξη που σας ενημερώνει πότε είναι έτοιμες οι μπούκλες

Μοναδική ένδειξη που σας ενημερώνει πότε είναι έτοιμες οι μπούκλες

Μοναδική ένδειξη Curl Ready που σας ενημερώνει πότε η κάθε μπούκλα είναι έτοιμη, παράγοντας ένα ηχητικό σήμα. Αυτή η πρωτοποριακή λειτουργία σάς βοηθά να αποκτήσετε υπέροχες μπούκλες και κυματισμούς χωρίς να καταπονείτε τα μαλλιά σας. Απλώς επιλέξτε έναν από τους τρεις χρόνους δημιουργίας μπούκλας, τυλίξτε μια τούφα γύρω από το κυρίως σώμα και πατήστε το κουμπί. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης για να δείτε τις συμβουλές των ειδικών σχετικά με την επιλογή του κατάλληλου χρόνου, ανάλογα με τον τύπο των μαλλιών σας και το στυλ που θέλετε να δημιουργήσετε.

Κεραμική επίστρωση SilkySmooth που είναι 2 φορές πιο ήπια με τα μαλλιά σας

Κεραμική επίστρωση SilkySmooth που είναι 2 φορές πιο ήπια με τα μαλλιά σας

Το κεραμικό σώμα SilkySmooth, που είναι 2 φορές πιο ήπιο, ασκεί λιγότερη τριβή και ελευθερώνει πιο ήπια τις τούφες, εξασφαλίζοντας λαμπερά, υγιή μαλλιά.

Ψηφιακές ρυθμίσεις, για να προσαρμόσετε το σίδερο ανάλογα με τον τύπο των μαλλιών σας

Ψηφιακές ρυθμίσεις, για να προσαρμόσετε το σίδερο ανάλογα με τον τύπο των μαλλιών σας

Οι ψηφιακές ρυθμίσεις σας δίνουν τη δυνατότητα να επιλέξετε την κατάλληλη θερμοκρασία (130 - 200°C) και τον κατάλληλο χρόνο (5, 8 ή 10 δευτερόλεπτα) ανάλογα με τον τύπο των μαλλιών σας και το επιθυμητό στυλ.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.6

από 5

8

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

15/01/2017

Nederland

Nederland

Super tang!

Ik heb deze tang gekregen en ben er super blij mee! Mijn haar is heel zacht en heeft weinig structuur dus krullen blijven er niet lang inzitten. Een vriendin had deze tang en toen bleef het er wel in zitten! Nu ik hem zelf heb kan ik makkelijk 3 dagen van mijn krullen genieten! Het zakt natuurlijk wel uit maar dan wordt het een slag en dan vind ik niet erg! Zelfs zonder mousse / haarspray blijft het bij mij en m'n vriendinnen lang zitten! Gebruik wel een hitte protection! Prijs vind ik ook goed in verhouding met de kwaliteit van de tang! Zeker een aanrader!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP8618/00 Conische krultang

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP8618/00 Conische krultang

02/07/2016

Sverige

Sverige

Επαληθευμένος αγοραστής

Trevlig sätt att locka hår

Mycket enkelt och trevlig locktång. Rekommenderar skarpt.

Η αξιολογηση έγινε για HP8618/00 Konisk locktång

Η αξιολογηση έγινε για HP8618/00 Konisk locktång

06/01/2016

Nederland

Nederland

Επαληθευμένος αγοραστής

Mooi apparaat, je krijgt er glanzende haren van.

De warmtebron is goed, apparaat ook maaaar ik kan er niet mee omgaan, te dik haar zodat de krullen alle kanten uitstaan. De tang maakt mooie krullen maar ik heb een grip nodig zodat ik mijn haar kan vastzetten. De tang heb ik aan mijn dochter gegeven en zij is er erg blij mee.

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Η αξιολογηση έγινε για HP8618/00 Conische krultang

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP8618/00 Conische krultang

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