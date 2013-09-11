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Μη διαθέσιμο πλέον

Σύστημα φορμαρίσματος

HP4698/22

4.2

| (20) Κριτικές | 80% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Περισσότερα δημιουργικά στυλ, φροντίδα που διαρκεί

Το Salon SuperStylist σάς παρέχει ευελιξία για να δημιουργήσετε το πιο μοντέρνο στυλ μαλλιών για κάθε περίσταση.

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Ξεχωριστό στυλ με το SalonSuper Stylist

Περισσότερα δημιουργικά στυλ, φροντίδα που διαρκεί

  • SalonSuper Stylist

Σετ styler μαλλιών με θερμότητα, 13 εξαρτημάτων, για στάιλινγκ χωρίς όρια

Σετ styler μαλλιών με θερμότητα, 13 εξαρτημάτων, για στάιλινγκ χωρίς όρια

Μπορείτε να δημιουργήσετε όποιο στυλ μαλλιών μπορείτε να σκεφτείτε. Πειραματιστείτε!

5 στυλ: ίσια, μεγάλες μπούκλες, δακτυλίδια, κατσαρά μαλλιά και κυματισμοί

5 στυλ: ίσια, μεγάλες μπούκλες, δακτυλίδια, κατσαρά μαλλιά και κυματισμοί

.

Η κεραμική επίστρωση γλιστράει εύκολα και κατανέμει ομοιόμορφα τη θερμότητα

Η κεραμική επίστρωση γλιστράει εύκολα και κατανέμει ομοιόμορφα τη θερμότητα

Η κεραμική επίστρωση έχει αντικολλητικές ιδιότητες και κατανέμει ομοιόμορφα τη θερμότητα

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.2

από 5

20

Κριτικές

80%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1

11/09/2013

Italia

Italia

Questo prodotto soddisfa a pieno le mie esigenze.

Cercavo un prodotto versatile che avesse cura e rispettasse i miei capelli... l'ho trovato!!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP4698/22 Multi-styler

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP4698/22 Multi-styler

12/12/2013

España

España

lo mejor

Un producto que te permite cambiar muchas veces de peinado gracias a sus múltiples accesorios. Facilidad y rapidez de calentado para un uso rápido, con indicador de calor para saber cuando esta a la temperatura adecuada. Lo recomiendo sin ninguna duda.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP4698/22 Multi-Styler

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP4698/22 Multi-Styler

06/04/2013

Deutschland

Deutschland

Dieser Multi-Styler lässt sich auf jeden Fall weiterempfehlen

Ich bin im Internet auf dieses Produkt aufmerksam geworden und es stach mir gleich ins Auge. Es hat die fabelhafte Eigenschaft von mehreren Kombinationsmäglichkeiten mit nur einem Gerät, so kann man sich den Kauf eines z.B. zusätzlichen Glätteisens sparen. Zudem ist es eine Anschaffung, bei der das Preisleistungsverhältnis auf jeden Fall übereinstimmt. Ich würde dieses Produkt jedem weiterempfehlen, der noch nicht über derartige Geräter verfügt.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP4698/22 Multi-Styler

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP4698/22 Multi-Styler

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.