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Μη διαθέσιμο πλέον
Το κεραμικό είναι εξαιρετικά λείο και ανθεκτικό από τη φύση του - ένα από τα καλύτερα υλικά για πλάκες ισιώματος. Οι πλάκες γλιστρούν χωρίς κόπο στα μαλλιά, χαρίζοντάς σας τέλειο και λαμπερό αποτέλεσμα.
Μπορείτε να δημιουργήσετε όποιο στυλ μαλλιών μπορείτε να σκεφτείτε. Πειραματιστείτε!
Αυτό το εξάρτημα μπορεί να τοποθετηθεί με ευκολία στο ψαλίδι για επιπλέον όγκο και πανέμορφα κυματιστά στυλ.
4.2
από 5
20
Κριτικές
80%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Sabrina
11/09/2013
Italia
Questo prodotto soddisfa a pieno le mie esigenze.
Cercavo un prodotto versatile che avesse cura e rispettasse i miei capelli... l'ho trovato!!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HP4698/22 Multi-styler
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HP4698/22 Multi-styler
irenelg
12/12/2013
España
lo mejor
Un producto que te permite cambiar muchas veces de peinado gracias a sus múltiples accesorios. Facilidad y rapidez de calentado para un uso rápido, con indicador de calor para saber cuando esta a la temperatura adecuada. Lo recomiendo sin ninguna duda.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HP4698/22 Multi-Styler
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HP4698/22 Multi-Styler
Schnegge30
06/04/2013
Deutschland
Dieser Multi-Styler lässt sich auf jeden Fall weiterempfehlen
Ich bin im Internet auf dieses Produkt aufmerksam geworden und es stach mir gleich ins Auge. Es hat die fabelhafte Eigenschaft von mehreren Kombinationsmäglichkeiten mit nur einem Gerät, so kann man sich den Kauf eines z.B. zusätzlichen Glätteisens sparen. Zudem ist es eine Anschaffung, bei der das Preisleistungsverhältnis auf jeden Fall übereinstimmt. Ich würde dieses Produkt jedem weiterempfehlen, der noch nicht über derartige Geräter verfügt.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HP4698/22 Multi-Styler
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HP4698/22 Multi-Styler