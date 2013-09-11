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  • Περισσότερα δημιουργικά στυλ, φροντίδα που διαρκεί
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Μη διαθέσιμο πλέον

Σύστημα φορμαρίσματος

HP4698/10

4.2
| (20) Κριτικές | 80% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Περισσότερα δημιουργικά στυλ, φροντίδα που διαρκεί
Θέλετε να μετρήσετε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να αποκτήσετε εκπληκτικά στυλ; Το SalonMultistylist 10 σε 1 διαθέτει δέκα εξαρτήματα φορμαρίσματος κεραμικής επίστρωσης πολλαπλών εφαρμογών. Ιδανικά για να δημιουργήσετε όλα τα στυλ που μπορείτε να σκεφτείτε...και ακόμη περισσότερα.
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SalonSuper Stylist

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Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.2

από 5

20

Κριτικές

80%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1

11/09/2013

Italia

Italia

Questo prodotto soddisfa a pieno le mie esigenze.

Cercavo un prodotto versatile che avesse cura e rispettasse i miei capelli... l'ho trovato!!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP4698/22 Multi-styler

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP4698/22 Multi-styler

12/12/2013

España

España

lo mejor

Un producto que te permite cambiar muchas veces de peinado gracias a sus múltiples accesorios. Facilidad y rapidez de calentado para un uso rápido, con indicador de calor para saber cuando esta a la temperatura adecuada. Lo recomiendo sin ninguna duda.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP4698/22 Multi-Styler

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP4698/22 Multi-Styler

06/04/2013

Deutschland

Deutschland

Dieser Multi-Styler lässt sich auf jeden Fall weiterempfehlen

Ich bin im Internet auf dieses Produkt aufmerksam geworden und es stach mir gleich ins Auge. Es hat die fabelhafte Eigenschaft von mehreren Kombinationsmäglichkeiten mit nur einem Gerät, so kann man sich den Kauf eines z.B. zusätzlichen Glätteisens sparen. Zudem ist es eine Anschaffung, bei der das Preisleistungsverhältnis auf jeden Fall übereinstimmt. Ich würde dieses Produkt jedem weiterempfehlen, der noch nicht über derartige Geräter verfügt.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP4698/22 Multi-Styler

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP4698/22 Multi-Styler

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