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  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Μονή φωτογραφία προϊόντος
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  • Φωτογραφία εμπρός-άνω-αριστερής πλευράς προϊόντος
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Μη διαθέσιμο πλέον

SalonMultistylistΣύστημα φορμαρίσματος

HP4696/01

3.4

| (10) Κριτικές | 80% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Δημιουργικά στυλ, φροντίδα που διαρκεί

Θέλετε να μετρήσετε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να αποκτήσετε εκπληκτικά στυλ; Το SalonMultistylist 8 σε 1 διαθέτει οκτώ εξαρτήματα φορμαρίσματος κεραμικής επίστρωσης πολλαπλών εφαρμογών. Ιδανικά για να δημιουργήσετε όλα τα στυλ που μπορείτε να σκεφτείτε...και ακόμη περισσότερα.

Δείτε όλα τα οφέλη

SalonSuper Stylist

Δημιουργικά στυλ, φροντίδα που διαρκεί

Κεραμικές πλάκες για απαλή ολίσθηση και λαμπερά μαλλιά

Κεραμικές πλάκες για απαλή ολίσθηση και λαμπερά μαλλιά

Το κεραμικό είναι εξαιρετικά λείο και ανθεκτικό από τη φύση του - ένα από τα καλύτερα υλικά για πλάκες ισιώματος. Οι πλάκες γλιστρούν χωρίς κόπο στα μαλλιά, χαρίζοντάς σας τέλειο και λαμπερό αποτέλεσμα.

Συμπεριλαμβάνεται: Κομψή θήκη

Συμπεριλαμβάνεται: Κομψή θήκη

Προστατέψτε και αποθηκεύστε τη συσκευή ισιώματός σας με στυλ με την κομψή θήκη αποθήκευσης. Η θήκη περιλαμβάνεται στο πακέτο.

Περιλαμβάνονται: Τσιμπιδάκια για εύκολο φορμάρισμα

Χρησιμοποιήστε τα τσιμπιδάκια για να χωρίσετε τα μαλλιά. Αυτό σας βοηθά να φορμάρετε όλα τα μαλλιά σας με ευκολία.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.4

από 5

10

Κριτικές

80%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2

04/12/2011

Nederland

Nederland

Prima product

Product voldoet volledige aan de gestelde eisen waarvoor het bestemd is.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SalonMultistylist HP4696/22 Multistyler

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για SalonMultistylist HP4696/22 Multistyler

21/06/2014

United Kingdom

United Kingdom

Please put a video

Its nice but I cant use it well please put a video on net About how to use. Thanks

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP4696/37 Multi-Styler

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP4696/37 Multi-Styler

21/06/2014

United Kingdom

United Kingdom

Please put a video

Its nice but I cant use it well please put a video on net About how to use. Thanks

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP4696/37 Multi-Styler

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP4696/37 Multi-Styler

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.