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Μη διαθέσιμο πλέον
Δημιουργικά στυλ, φροντίδα που διαρκεί
Θέλετε να μετρήσετε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να αποκτήσετε εκπληκτικά στυλ; Το SalonMultistylist 8 σε 1 διαθέτει οκτώ εξαρτήματα φορμαρίσματος κεραμικής επίστρωσης πολλαπλών εφαρμογών. Ιδανικά για να δημιουργήσετε όλα τα στυλ που μπορείτε να σκεφτείτε...και ακόμη περισσότερα.
Το κεραμικό είναι εξαιρετικά λείο και ανθεκτικό από τη φύση του - ένα από τα καλύτερα υλικά για πλάκες ισιώματος. Οι πλάκες γλιστρούν χωρίς κόπο στα μαλλιά, χαρίζοντάς σας τέλειο και λαμπερό αποτέλεσμα.
Προστατέψτε και αποθηκεύστε τη συσκευή ισιώματός σας με στυλ με την κομψή θήκη αποθήκευσης. Η θήκη περιλαμβάνεται στο πακέτο.
Χρησιμοποιήστε τα τσιμπιδάκια για να χωρίσετε τα μαλλιά. Αυτό σας βοηθά να φορμάρετε όλα τα μαλλιά σας με ευκολία.
3.4
από 5
10
Κριτικές
80%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
whjsmulders
04/12/2011
Nederland
Prima product
Product voldoet volledige aan de gestelde eisen waarvoor het bestemd is.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SalonMultistylist HP4696/22 Multistyler
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για SalonMultistylist HP4696/22 Multistyler
Marta
21/06/2014
United Kingdom
Please put a video
Its nice but I cant use it well please put a video on net About how to use. Thanks
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HP4696/37 Multi-Styler
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HP4696/37 Multi-Styler
Lilw1
21/06/2014
United Kingdom
Please put a video
Its nice but I cant use it well please put a video on net About how to use. Thanks
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HP4696/37 Multi-Styler
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HP4696/37 Multi-Styler