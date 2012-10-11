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Μη διαθέσιμο πλέον

Σύστημα φορμαρίσματος

HP4680/01

4

| (2) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Αποκτήστε το στυλ μαλλιών που πάντα ονειρευόσασταν

Ο κόσμος αυτός ανήκει στις γυναίκες. Το Girl Glam multistyler διαθέτει πέντε εξαρτήματα φορμαρίσματος, για να αλλάζετε το στυλ σας όσο συχνά θέλετε. Η ιδανική συσκευή για πανέμορφες γυναίκες που ξέρουν τι θέλουν και πώς να το αποκτήσουν.

Δείτε όλα τα οφέλη

Girl Glam

Αποκτήστε το στυλ μαλλιών που πάντα ονειρευόσασταν

  • 5 εξαρτήματα

Κεραμικές πλάκες για απαλή ολίσθηση και λαμπερά μαλλιά

Κεραμικές πλάκες για απαλή ολίσθηση και λαμπερά μαλλιά

Το κεραμικό είναι εξαιρετικά λείο και ανθεκτικό από τη φύση του - ένα από τα καλύτερα υλικά για πλάκες ισιώματος. Οι πλάκες γλιστρούν χωρίς κόπο στα μαλλιά, χαρίζοντάς σας τέλειο και λαμπερό αποτέλεσμα.

Εξάρτημα ισιώματος για τη δημιουργία εκπληκτικά λείων μαλλιών

Οι κεραμικές πλάκες γλιστρούν χωρίς κόπο στα μαλλιά σας, χαρίζοντάς σας τέλειο ίσιωμα και λαμπερά μαλλιά.

Εξάρτημα για κατσάρωμα των μαλλιών και πρόσθετο όγκο

Εξάρτημα για κατσάρωμα των μαλλιών και πρόσθετο όγκο

Αυτό το εξάρτημα χαρίζει στα μαλλιά σας εντυπωσιακό μοντέρνο στυλ.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.0

από 5

2

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

5
3
2
1

11/10/2012

Nederland

Nederland

Επαληθευμένος αγοραστής

Veelzijdig. Voor verschillende soorten krullen, wafels en stijlen. Ideaal.

Veel verschillende kopstukken, waardoor het product veelzijdig te gebruiken is. Voor ieder wat wils. Kopstukken zijn gemakkelijk te verwisselen. Jammer van het kinderlijke uiterlijk. Soms blijven haren hangen in het stijl gedeelte als je niet de haren precies tussen het stijlgedeelte doet. Je krijgt er ook een handige opbergtas, spiegeltje en haarspeldjes bij. Voor wafels moet je geduld hebben, wat ik doe; ik klem vaak met mn handen de wafeltang nog strakker, zodat de wafels nog mooier worden.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP4680/01 Multistyler

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP4680/01 Multistyler

11/10/2012

Nederland

Nederland

Veelzijdig. Voor verschillende soorten krullen, wafels en stijlen. Ideaal.

Veel verschillende kopstukken, waardoor het product veelzijdig te gebruiken is. Voor ieder wat wils. Kopstukken zijn gemakkelijk te verwisselen. Jammer van het kinderlijke uiterlijk. Soms blijven haren hangen in het stijl gedeelte als je niet de haren precies tussen het stijlgedeelte doet. Je krijgt er ook een handige opbergtas, spiegeltje en haarspeldjes bij. Voor wafels moet je geduld hebben, wat ik doe; ik klem vaak met mn handen de wafeltang nog strakker, zodat de wafels nog mooier worden.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP4680/01 Multistyler

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για HP4680/01 Multistyler

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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