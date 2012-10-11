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Μη διαθέσιμο πλέον
Αποκτήστε το στυλ μαλλιών που πάντα ονειρευόσασταν
Ο κόσμος αυτός ανήκει στις γυναίκες. Το Girl Glam multistyler διαθέτει πέντε εξαρτήματα φορμαρίσματος, για να αλλάζετε το στυλ σας όσο συχνά θέλετε. Η ιδανική συσκευή για πανέμορφες γυναίκες που ξέρουν τι θέλουν και πώς να το αποκτήσουν.
5 εξαρτήματα
Το κεραμικό είναι εξαιρετικά λείο και ανθεκτικό από τη φύση του - ένα από τα καλύτερα υλικά για πλάκες ισιώματος. Οι πλάκες γλιστρούν χωρίς κόπο στα μαλλιά, χαρίζοντάς σας τέλειο και λαμπερό αποτέλεσμα.
Οι κεραμικές πλάκες γλιστρούν χωρίς κόπο στα μαλλιά σας, χαρίζοντάς σας τέλειο ίσιωμα και λαμπερά μαλλιά.
Αυτό το εξάρτημα χαρίζει στα μαλλιά σας εντυπωσιακό μοντέρνο στυλ.
4.0
από 5
2
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Stefanie86
11/10/2012
Nederland
Επαληθευμένος αγοραστής
Veelzijdig. Voor verschillende soorten krullen, wafels en stijlen. Ideaal.
Veel verschillende kopstukken, waardoor het product veelzijdig te gebruiken is. Voor ieder wat wils. Kopstukken zijn gemakkelijk te verwisselen. Jammer van het kinderlijke uiterlijk. Soms blijven haren hangen in het stijl gedeelte als je niet de haren precies tussen het stijlgedeelte doet. Je krijgt er ook een handige opbergtas, spiegeltje en haarspeldjes bij. Voor wafels moet je geduld hebben, wat ik doe; ik klem vaak met mn handen de wafeltang nog strakker, zodat de wafels nog mooier worden.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HP4680/01 Multistyler
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HP4680/01 Multistyler
leintje
11/10/2012
Nederland
Veelzijdig. Voor verschillende soorten krullen, wafels en stijlen. Ideaal.
Veel verschillende kopstukken, waardoor het product veelzijdig te gebruiken is. Voor ieder wat wils. Kopstukken zijn gemakkelijk te verwisselen. Jammer van het kinderlijke uiterlijk. Soms blijven haren hangen in het stijl gedeelte als je niet de haren precies tussen het stijlgedeelte doet. Je krijgt er ook een handige opbergtas, spiegeltje en haarspeldjes bij. Voor wafels moet je geduld hebben, wat ik doe; ik klem vaak met mn handen de wafeltang nog strakker, zodat de wafels nog mooier worden.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HP4680/01 Multistyler
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για HP4680/01 Multistyler