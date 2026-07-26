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Εξάρτημα για Airfryer

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Εξάρτημα για Airfryer

HD9905/00

Εξάρτημα για Airfryer

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Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

Μεγιστοποιήστε την επιφάνεια μαγειρέματος στο Airfryer με το εξάρτημα διπλής επίστρωσης. Σιγομαγειρέψτε, ψήστε ή τηγανίστε νόστιμα μπέργκερ, φτερούγες κοτόπουλου, ψάρια και πολλά ακόμα υλικά εύκολα, γρήγορα και υγιεινά. Για μεγαλύτερη ευελιξία, χρησιμοποιήστε τις σούβλες για να φτιάξετε σουβλάκια με κρέας ή λαχανικά.

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  • 26 July 2026

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