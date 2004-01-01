Αναζήτηση όρων

    Σειρά 4000 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο

    HD8847/01

    Υπέροχος εσπρέσσο και γεύση καφέ φίλτρου

    Έχετε διάθεση για τον πρωινό σας καφέ ή για δυνατό εσπρέσσο; Το μοναδικό CoffeeSwitch σάς επιτρέπει να εναλλάσσετε τον εσπρέσσο με τη γεύση του καφέ φίλτρου για εκείνους που τους αρέσει ο καφές φίλτρου, τόσο από φρέσκους κόκκους, με την ευκολία μόνο ενός μοχλού.

    Δυστυχώς αυτό το προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο

    Σειρά 4000 Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο

    Υπέροχος εσπρέσσο και γεύση καφέ φίλτρου

    Πάντα από φρέσκους κόκκους

    • 6 ροφήματα
    • Ενσωματωμένη κανάτα γάλακτος
    • Μαύρο
    Η γεύση του Filtercoffee από φρέσκους κόκκους με το CoffeeSwitch

    Η γεύση του Filtercoffee από φρέσκους κόκκους με το CoffeeSwitch

    Τέλος, πάρτε μια γεύση καφέ φίλτρου από μια πλήρως αυτόματη μηχανή εσπρέσσο! Απολαύστε τον πρωινό σας καφέ ή τον δυνατό σας εσπρέσσο τραβώντας απλώς τη λαβή. Το μοναδικό CoffeeSwitch σάς επιτρέπει να επιλέγετε τον ιδανικό τύπο καφέ για κάθε στιγμή ή διάθεση, από φρεσκοαλεσμένους κόκκους.

    20.000 φλιτζάνια εκλεκτότερου καφέ με τους ανθεκτικούς κεραμικούς μύλους

    20.000 φλιτζάνια εκλεκτότερου καφέ με τους ανθεκτικούς κεραμικούς μύλους

    Οι μύλοι μας είναι 100% κεραμικοί: εξαιρετικά σκληροί και ακριβείς, ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε φρέσκο αρωματικό καφέ, για τουλάχιστον 20.000 φλιτζάνια.

    Απολαύστε 6 ροφήματα πανεύκολα, μεταξύ άλλων και καπουτσίνο

    Απολαύστε 6 ροφήματα πανεύκολα, μεταξύ άλλων και καπουτσίνο

    Απολαύστε μια μεγάλη ποικιλία ροφημάτων ανάλογα με την περίσταση. Είτε λαχταράτε έναν εσπρέσο, έναν καφέ ή μια συνταγή με βάση το γάλα, η σούπερ αυτόματη μηχανή προσφέρει τέλειο αποτέλεσμα χωρίς ταλαιπωρία και σε χρόνο μηδέν!

    Προσαρμόστε το στόμιο καφέ σε οποιοδήποτε φλιτζάνι

    Προσαρμόστε το στόμιο καφέ σε οποιοδήποτε φλιτζάνι

    Το ρυθμιζόμενο στόμιο των μηχανών εσπρέσσο εφαρμόζει σε κάθε φλιτζάνι και εμποδίζει το πιτσίλισμα ή τη μείωση της θερμοκρασίας του καφέ ενώ τον σερβίρετε. Με αυτόν τον τρόπο, ο εσπρέσσο σας έχει πάντα τη σωστή θερμοκρασία, ενώ παράλληλα η μηχανή διατηρείται καθαρή.

    Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ποσότητας, τις 5 ρυθμίσεις έντασης αρώματος και τις 5 ρυθμίσεις του μύλου

    Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ποσότητας, τις 5 ρυθμίσεις έντασης αρώματος και τις 5 ρυθμίσεις του μύλου

    Αυτή η πλήρως αυτόματη μηχανή παρέχει μια πληθώρα εκπληκτικών επιλογών, για να φτιάξετε ροφήματα ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Μπορείτε εύκολα να προσαρμόσετε και να αποθηκεύσετε το μέγεθος, την ένταση και τη θερμοκρασία για κάθε ρόφημα. Εξερευνήστε, πειραματιστείτε και δημιουργήστε ελεύθερα οποιοδήποτε ρόφημα!

    Σχεδίαση για μεγιστοποιημένη της χωρητικότητας σε μικρό μέγεθος

    Σχεδίαση για μεγιστοποιημένη της χωρητικότητας σε μικρό μέγεθος

    Εξοικονομήστε περισσότερο χώρο και χρόνο από τα γεμίσματα, χάρη στα δοχεία κόκκων, νερού και απορριμμάτων μεγάλης χωρητικότητας που διαθέτει αυτή η συσκευή εξαιρετικά μικρού μεγέθους. Αυτή η έξυπνη, σούπερ αυτόματη μηχανή σάς προσφέρει απόλυτη άνεση και κορυφαία απόδοση, χάρη στο δοχείο νερού, κόκκων και απορριμμάτων μεγάλης χωρητικότητας.

    Καπουτσίνο με το πάτημα ενός κουμπιού με την ενσωματωμένη κανάτα γάλακτος

    Καπουτσίνο με το πάτημα ενός κουμπιού με την ενσωματωμένη κανάτα γάλακτος

    Απολαύστε εξαιρετικά κρεμώδη καπουτσίνο στην ιδανική θερμοκρασία, με τον πιο εύκολο τρόπο. Απλώς προσθέστε το γάλα στην κανάτα, συνδέστε την στη μηχανή και επιλέξτε το ρόφημα που προτιμάτε. Είτε πρόκειται για καπουτσίνο ή για αφρόγαλα, το ρόφημά σας θα σερβιριστεί μέσα σε δευτερόλεπτα, με ροή χωρίς πιτσιλιές, στην ιδανική θερμοκρασία.

    Χειριστείτε εύκολα τη μηχανή μέσω της έξυπνης οθόνης

    Χειριστείτε εύκολα τη μηχανή μέσω της έξυπνης οθόνης

    Η έξυπνη οθόνη εμφανίζει όλες τις σχετικές πληροφορίες, για να αλληλεπιδράτε εύκολα με τη μηχανή σας και να απολαμβάνετε την καλύτερη απόδοση. Τα εικονίδια θα σας καθοδηγήσουν σε όλες τις επιλογές προσαρμογής και τις σημαντικές δραστηριότητες συντήρησης.

    Κρεμώδες αφρόγαλα από το εξάρτημα για αφρόγαλα στην κανάτα

    Κρεμώδες αφρόγαλα από το εξάρτημα για αφρόγαλα στην κανάτα

    Κάθε καφές που ετοιμάζετε θα ολοκληρώνεται με ένα μεταξένιο στρώμα γάλακτος που εξιτάρει τους γευστικούς κάλυκες. Η κανάτα γάλακτος κάνει αφρό το γάλα δύο φορές και μετά προσθέτει, χωρίς πιτσιλιές, ένα κρεμώδες στρώμα στο φλιτζάνι σας στην ιδανική θερμοκρασία. Η κανάτα μπορεί επίσης να αποθηκευτεί εύκολα στο ψυγείο και είναι εξαιρετικά υγιεινή.

    Εκπληκτικός ντεκαφεϊνέ με την επιλογή σκόνης

    Εκπληκτικός ντεκαφεϊνέ με την επιλογή σκόνης

    Μερικές φορές είναι καλό να έχετε την επιλογή να πιείτε έναν απολαυστικό, πεντανόστιμο καφέ, χωρίς καφεΐνη. Χάρη στην επιλογή σκόνης, μπορείτε να φτιάχνετε ντεκαφεϊνέ όποτε θέλετε.

    Εύκολος καθαρισμός χάρη στην πλήρως αποσπώμενη μονάδα παρασκευής

    Εύκολος καθαρισμός χάρη στην πλήρως αποσπώμενη μονάδα παρασκευής

    Η μονάδα παρασκευής είναι η καρδιά κάθε πλήρως αυτόματης μηχανής καφέ και θα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά. Η αποσπώμενη μονάδα παρασκευής σάς επιτρέπει το σχολαστικό καθάρισμα ξεπλένοντάς την απλώς με νερό βρύσης.

    Υπέροχος καφές με λειτουργία αυτόματου καθαρισμού και καθοδηγούμενη αφαλάτωση

    Υπέροχος καφές με λειτουργία αυτόματου καθαρισμού και καθοδηγούμενη αφαλάτωση

    Αυτή η μηχανή εσπρέσο καθαρίζει αυτόματα το κύκλωμα καφέ με νερό κατά την εκκίνηση ή την απενεργοποίησή της. Έτσι, απολαμβάνετε εξαιρετική, φρέσκια γεύση σε κάθε φλιτζάνι καφέ. Η τακτική αφαλάτωση παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μηχανής εσπρέσο. Αυτή η μηχανή θα σας ενημερώσει όταν πρέπει να γίνει αφαλάτωση. Θα σας καθοδηγήσει με μηνύματα στην οθόνη για τις ενέργειες που πρέπει να κάνετε και πότε.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Προσαρμογή

      Ρυθμίσεις έντασης αρώματος
      5
      Ρυθμίσεις μύλου
      5
      Ποσότητα καφέ και γάλακτος
      Δυνατότητα προσαρμογής
      Έλεγχος αρώματος προπαρασκευής
      Όχι
      Προφίλ χρηστών
      1
      Ρυθμίσεις θερμοκρασίας
      3

    • Είδη

      Ροφήματα
      • Espresso
      • Espresso Lungo
      • Ζεστό νερό
      • Αφρόγαλα
      • Καπουτσίνο
      • Καφές
      Επιλογή για καφέ σε σκόνη
      Ναι
      Διπλό φλιτζάνι
      Ναι
      Διπλό φλιτζάνι με γάλα
      Όχι
      Διακόπτης καφέ
      Ναι

    • Άλλες λειτουργίες

      Αποσπώμενη μονάδα παρασκευής
      Ναι
      Αυτόματο καθάρισμα, οδηγίες αφαλάτωσης
      Ναι
      Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης κύριου διακόπτη
      Ναι
      Μπόιλερ γρήγορης θέρμανσης
      Ναι

    • Τεχνικές προδιαγραφές

      Τάση
      230  V
      Μήκος καλωδίου
      >100  cm
      Συχνότητα
      50  Hz
      Χωρητικότητα κανάτας γάλακτος
      0,5  l
      Χωρητικότητα δοχείου απορριμμάτων
      15  servings
      Χωρητικότητα δοχείου νερού
      1,8  l
      Χωρητικότητα κόκκων καφέ
      250  g
      Βάρος προϊόντος
      7,2  kg
      Δοχείο απορριμμάτων
      Πρόσβαση από μπροστά
      Δοχείο νερού
      Πρόσβαση από επάνω
      Μέγιστο ύψος κύπελλου
      152  mm
      Συμβατότητα φίλτρου
      Brita Intenza
      Χρώμα και φινίρισμα
      Μαύρο
      Διαστάσεις προϊόντος
      215 x 330 x 429  mm

    • Γενικές προδιαγραφές

      Σύστημα γάλακτος
      Ενσωματωμένη κανάτα γάλακτος
      Περιβάλλον εργασίας χρήστη
      Βασική οθόνη

