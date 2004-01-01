HD8847/01
Υπέροχος εσπρέσσο και γεύση καφέ φίλτρου
Έχετε διάθεση για τον πρωινό σας καφέ ή για δυνατό εσπρέσσο; Το μοναδικό CoffeeSwitch σάς επιτρέπει να εναλλάσσετε τον εσπρέσσο με τη γεύση του καφέ φίλτρου για εκείνους που τους αρέσει ο καφές φίλτρου, τόσο από φρέσκους κόκκους, με την ευκολία μόνο ενός μοχλού.
Τέλος, πάρτε μια γεύση καφέ φίλτρου από μια πλήρως αυτόματη μηχανή εσπρέσσο! Απολαύστε τον πρωινό σας καφέ ή τον δυνατό σας εσπρέσσο τραβώντας απλώς τη λαβή. Το μοναδικό CoffeeSwitch σάς επιτρέπει να επιλέγετε τον ιδανικό τύπο καφέ για κάθε στιγμή ή διάθεση, από φρεσκοαλεσμένους κόκκους.
Οι μύλοι μας είναι 100% κεραμικοί: εξαιρετικά σκληροί και ακριβείς, ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε φρέσκο αρωματικό καφέ, για τουλάχιστον 20.000 φλιτζάνια.
Απολαύστε μια μεγάλη ποικιλία ροφημάτων ανάλογα με την περίσταση. Είτε λαχταράτε έναν εσπρέσο, έναν καφέ ή μια συνταγή με βάση το γάλα, η σούπερ αυτόματη μηχανή προσφέρει τέλειο αποτέλεσμα χωρίς ταλαιπωρία και σε χρόνο μηδέν!
Το ρυθμιζόμενο στόμιο των μηχανών εσπρέσσο εφαρμόζει σε κάθε φλιτζάνι και εμποδίζει το πιτσίλισμα ή τη μείωση της θερμοκρασίας του καφέ ενώ τον σερβίρετε. Με αυτόν τον τρόπο, ο εσπρέσσο σας έχει πάντα τη σωστή θερμοκρασία, ενώ παράλληλα η μηχανή διατηρείται καθαρή.
Αυτή η πλήρως αυτόματη μηχανή παρέχει μια πληθώρα εκπληκτικών επιλογών, για να φτιάξετε ροφήματα ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Μπορείτε εύκολα να προσαρμόσετε και να αποθηκεύσετε το μέγεθος, την ένταση και τη θερμοκρασία για κάθε ρόφημα. Εξερευνήστε, πειραματιστείτε και δημιουργήστε ελεύθερα οποιοδήποτε ρόφημα!
Εξοικονομήστε περισσότερο χώρο και χρόνο από τα γεμίσματα, χάρη στα δοχεία κόκκων, νερού και απορριμμάτων μεγάλης χωρητικότητας που διαθέτει αυτή η συσκευή εξαιρετικά μικρού μεγέθους. Αυτή η έξυπνη, σούπερ αυτόματη μηχανή σάς προσφέρει απόλυτη άνεση και κορυφαία απόδοση, χάρη στο δοχείο νερού, κόκκων και απορριμμάτων μεγάλης χωρητικότητας.
Απολαύστε εξαιρετικά κρεμώδη καπουτσίνο στην ιδανική θερμοκρασία, με τον πιο εύκολο τρόπο. Απλώς προσθέστε το γάλα στην κανάτα, συνδέστε την στη μηχανή και επιλέξτε το ρόφημα που προτιμάτε. Είτε πρόκειται για καπουτσίνο ή για αφρόγαλα, το ρόφημά σας θα σερβιριστεί μέσα σε δευτερόλεπτα, με ροή χωρίς πιτσιλιές, στην ιδανική θερμοκρασία.
Η έξυπνη οθόνη εμφανίζει όλες τις σχετικές πληροφορίες, για να αλληλεπιδράτε εύκολα με τη μηχανή σας και να απολαμβάνετε την καλύτερη απόδοση. Τα εικονίδια θα σας καθοδηγήσουν σε όλες τις επιλογές προσαρμογής και τις σημαντικές δραστηριότητες συντήρησης.
Κάθε καφές που ετοιμάζετε θα ολοκληρώνεται με ένα μεταξένιο στρώμα γάλακτος που εξιτάρει τους γευστικούς κάλυκες. Η κανάτα γάλακτος κάνει αφρό το γάλα δύο φορές και μετά προσθέτει, χωρίς πιτσιλιές, ένα κρεμώδες στρώμα στο φλιτζάνι σας στην ιδανική θερμοκρασία. Η κανάτα μπορεί επίσης να αποθηκευτεί εύκολα στο ψυγείο και είναι εξαιρετικά υγιεινή.
Μερικές φορές είναι καλό να έχετε την επιλογή να πιείτε έναν απολαυστικό, πεντανόστιμο καφέ, χωρίς καφεΐνη. Χάρη στην επιλογή σκόνης, μπορείτε να φτιάχνετε ντεκαφεϊνέ όποτε θέλετε.
Η μονάδα παρασκευής είναι η καρδιά κάθε πλήρως αυτόματης μηχανής καφέ και θα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά. Η αποσπώμενη μονάδα παρασκευής σάς επιτρέπει το σχολαστικό καθάρισμα ξεπλένοντάς την απλώς με νερό βρύσης.
Αυτή η μηχανή εσπρέσο καθαρίζει αυτόματα το κύκλωμα καφέ με νερό κατά την εκκίνηση ή την απενεργοποίησή της. Έτσι, απολαμβάνετε εξαιρετική, φρέσκια γεύση σε κάθε φλιτζάνι καφέ. Η τακτική αφαλάτωση παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μηχανής εσπρέσο. Αυτή η μηχανή θα σας ενημερώσει όταν πρέπει να γίνει αφαλάτωση. Θα σας καθοδηγήσει με μηνύματα στην οθόνη για τις ενέργειες που πρέπει να κάνετε και πότε.
