Υπέροχος καφές με λειτουργία αυτόματου καθαρισμού και καθοδηγούμενη αφαλάτωση

Αυτή η μηχανή εσπρέσο καθαρίζει αυτόματα το κύκλωμα καφέ με νερό κατά την εκκίνηση ή την απενεργοποίησή της. Έτσι, απολαμβάνετε εξαιρετική, φρέσκια γεύση σε κάθε φλιτζάνι καφέ. Η τακτική αφαλάτωση παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μηχανής εσπρέσο. Αυτή η μηχανή θα σας ενημερώσει όταν πρέπει να γίνει αφαλάτωση. Θα σας καθοδηγήσει με μηνύματα στην οθόνη για τις ενέργειες που πρέπει να κάνετε και πότε.