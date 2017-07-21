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  • Απολαύστε το άρωμα των αγαπημένων σας κόκκων καφέ
  • Απολαύστε το άρωμα των αγαπημένων σας κόκκων καφέ
  • Απολαύστε το άρωμα των αγαπημένων σας κόκκων καφέ
  • Απολαύστε το άρωμα των αγαπημένων σας κόκκων καφέ
  • Απολαύστε το άρωμα των αγαπημένων σας κόκκων καφέ
  • Απολαύστε το άρωμα των αγαπημένων σας κόκκων καφέ
  • Απολαύστε το άρωμα των αγαπημένων σας κόκκων καφέ
  • Απολαύστε το άρωμα των αγαπημένων σας κόκκων καφέ
  • Απολαύστε το άρωμα των αγαπημένων σας κόκκων καφέ
  • Απολαύστε το άρωμα των αγαπημένων σας κόκκων καφέ
  • Απολαύστε το άρωμα των αγαπημένων σας κόκκων καφέ
  • Απολαύστε το άρωμα των αγαπημένων σας κόκκων καφέ

Μη διαθέσιμο πλέον

Philips Saeco XsmallΣούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο

HD8745/01

3.8

| (102) Κριτικές | 81% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Απολαύστε το άρωμα των αγαπημένων σας κόκκων καφέ

Όποιο είδος καφέ κι αν θελήσετε να δοκιμάσετε, η Saeco Xsmall θα αλέσει τους κόκκους στη στιγμή, με το πάτημα ενός κουμπιού. Εξοπλισμένη με σωλήνα ατμού, θα προσθέσει μια πινελιά απόλαυσης με αφρόγαλα σε κάθε φλιτζάνι.

Δείτε όλα τα οφέλη

φρεσκοαλεσμένος εσπρέσο με το πάτημα ενός κουμπιού

Απολαύστε το άρωμα των αγαπημένων σας κόκκων καφέ

  • Παρασκευάζει 2 ποικιλίες καφέ

  • Κλασικό εξάρτημα για αφρόγαλα

  • Ασημί

  • Ρυθμιζόμενος μύλος 5 βημάτων

Καφές με υπέροχη γεύση χάρη στους 100% κεραμικούς μύλους

Καφές με υπέροχη γεύση χάρη στους 100% κεραμικούς μύλους

Η μηχανή εσπρέσο είναι εξοπλισμένη με 100% κεραμικούς μύλους. Η Saeco χρησιμοποιεί κεραμικούς μύλους λόγω της σταθερής άλεσης χωρίς υπερθέρμανση των κόκκων του καφέ, για έναν τέλειο εσπρέσο. Το κεραμικό υλικό εξασφαλίζει επίσης απόδοση μεγάλης διάρκειας και απόλυτα αθόρυβη λειτουργία.

Αποθηκεύστε το αγαπημένο σας μέγεθος κόκκων του καφέ

Αποθηκεύστε το αγαπημένο σας μέγεθος κόκκων του καφέ

Παρασκευάστε πάντα το τέλειο φλιτζάνι εσπρέσο σύμφωνα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις, χάρη στη λειτουργία μνήμης που σας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσετε το μέγεθος των κόκκων του καφέ όπως ακριβώς σας αρέσει. Απολαύστε ένα υπέροχο ρόφημα με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού.

Υπέροχο αφρόγαλα χάρη στο κλασικό εξάρτημα

Υπέροχο αφρόγαλα χάρη στο κλασικό εξάρτημα

Η μηχανή εσπρέσο Saeco συνοδεύεται από το κλασικό εξάρτημα για αφρόγαλα, το οποίο οι barista αποκαλούν "Pannarello". Απελευθερώνει ατμό και πρέπει να το βυθίσετε στο γάλα για να ετοιμάσετε υπέροχο αφρόγαλα. Ελευθερώστε τον barista που κρύβετε μέσα σας, δουλεύοντας το γάλα με τον παραδοσιακό τρόπο για να ετοιμάσετε τις δικές σας μοναδικές συνταγές!

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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3.8

από 5

102

Κριτικές

81%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

21/07/2017

United Kingdom

United Kingdom

I loved it, this product has easy features

Great coffie, easy to use.........................

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Saeco Xsmall Super-automatic espresso machine

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Saeco Xsmall Super-automatic espresso machine

20/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Excellent

Got this for my birthday and very happy with the product.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Saeco Xsmall Super-automatic espresso machine

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Saeco Xsmall Super-automatic espresso machine

20/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

Excellent

Got this for my birthday and very happy with the product.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Saeco Xsmall Super-automatic espresso machine

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Saeco Xsmall Super-automatic espresso machine

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.