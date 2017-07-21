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Μη διαθέσιμο πλέον
Απολαύστε το άρωμα των αγαπημένων σας κόκκων καφέ
Όποιο είδος καφέ κι αν θελήσετε να δοκιμάσετε, η Saeco Xsmall θα αλέσει τους κόκκους στη στιγμή, με το πάτημα ενός κουμπιού. Εξοπλισμένη με σωλήνα ατμού, θα προσθέσει μια πινελιά απόλαυσης με αφρόγαλα σε κάθε φλιτζάνι.
Παρασκευάζει 2 ποικιλίες καφέ
Κλασικό εξάρτημα για αφρόγαλα
Ασημί
Ρυθμιζόμενος μύλος 5 βημάτων
Η μηχανή εσπρέσο είναι εξοπλισμένη με 100% κεραμικούς μύλους. Η Saeco χρησιμοποιεί κεραμικούς μύλους λόγω της σταθερής άλεσης χωρίς υπερθέρμανση των κόκκων του καφέ, για έναν τέλειο εσπρέσο. Το κεραμικό υλικό εξασφαλίζει επίσης απόδοση μεγάλης διάρκειας και απόλυτα αθόρυβη λειτουργία.
Παρασκευάστε πάντα το τέλειο φλιτζάνι εσπρέσο σύμφωνα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις, χάρη στη λειτουργία μνήμης που σας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσετε το μέγεθος των κόκκων του καφέ όπως ακριβώς σας αρέσει. Απολαύστε ένα υπέροχο ρόφημα με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού.
Η μηχανή εσπρέσο Saeco συνοδεύεται από το κλασικό εξάρτημα για αφρόγαλα, το οποίο οι barista αποκαλούν "Pannarello". Απελευθερώνει ατμό και πρέπει να το βυθίσετε στο γάλα για να ετοιμάσετε υπέροχο αφρόγαλα. Ελευθερώστε τον barista που κρύβετε μέσα σας, δουλεύοντας το γάλα με τον παραδοσιακό τρόπο για να ετοιμάσετε τις δικές σας μοναδικές συνταγές!
3.8
από 5
102
Κριτικές
81%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Lukasz
21/07/2017
United Kingdom
I loved it, this product has easy features
Great coffie, easy to use.........................
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Saeco Xsmall Super-automatic espresso machine
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Saeco Xsmall Super-automatic espresso machine
Joe269
20/07/2013
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Excellent
Got this for my birthday and very happy with the product.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Saeco Xsmall Super-automatic espresso machine
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Saeco Xsmall Super-automatic espresso machine
Lucifer666
20/07/2013
United Kingdom
Excellent
Got this for my birthday and very happy with the product.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Saeco Xsmall Super-automatic espresso machine
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Saeco Xsmall Super-automatic espresso machine