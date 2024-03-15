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Philips Saeco Xsmall Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο

Μη διαθέσιμο πλέον

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Philips Saeco XsmallΣούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο

HD8745/01

Philips Saeco Xsmall Σούπερ αυτόματη μηχανή εσπρέσο

Μη διαθέσιμο πλέον

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User Manual Philips Xsmall Super-automatic espresso machine

  • PDF αρχείο, 6.7 MB
  • 15 March 2024

Quick start guide Philips Xsmall Super-automatic espresso machine

  • PDF αρχείο, 9.1 MB
  • 14 March 2024

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