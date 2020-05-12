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  • Εξαιρετικά γρήγορο και αθόρυβο σιδέρωμα
  • Εξαιρετικά γρήγορο και αθόρυβο σιδέρωμα
  • Εξαιρετικά γρήγορο και αθόρυβο σιδέρωμα
  • Εξαιρετικά γρήγορο και αθόρυβο σιδέρωμα
  • Εξαιρετικά γρήγορο και αθόρυβο σιδέρωμα
  • Εξαιρετικά γρήγορο και αθόρυβο σιδέρωμα
  • Εξαιρετικά γρήγορο και αθόρυβο σιδέρωμα
  • Εξαιρετικά γρήγορο και αθόρυβο σιδέρωμα
  • Εξαιρετικά γρήγορο και αθόρυβο σιδέρωμα
  • Εξαιρετικά γρήγορο και αθόρυβο σιδέρωμα
  • Εξαιρετικά γρήγορο και αθόρυβο σιδέρωμα
  • Εξαιρετικά γρήγορο και αθόρυβο σιδέρωμα
  • Εξαιρετικά γρήγορο και αθόρυβο σιδέρωμα
  • Εξαιρετικά γρήγορο και αθόρυβο σιδέρωμα

Μη διαθέσιμο πλέον

PerfectCare Aqua SilenceΣίδερο με γεννήτρια ατμού

GC8650/80

3.7
| (3) Κριτικές

1 βραβείο

Εξαιρετικά γρήγορο και αθόρυβο σιδέρωμα
Σιδερώστε οποιοδήποτε ρούχο σιδερώνεται (μετάξι, λινό, βαμβάκι, κασμίρ ή άλλο ύφασμα), με όποια σειρά θέλετε, χωρίς να χρειάζεται να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Το σίδερο PerfectCare της Philips προσφέρει εξαιρετικά γρήγορα αποτελέσματα με όλα σας τα ρούχα, χωρίς τον κίνδυνο να καούν ή να δημιουργηθούν γυαλάδες. Για πραγματικά απλό σιδέρωμα!
Δείτε όλα τα οφέλη

χωρίς να απαιτείται ρύθμιση θερμοκρασίας

Εξαιρετικά γρήγορο και αθόρυβο σιδέρωμα

  • Έως 6,2 bar πίεση ατμού

  • Βολή ατμού 330 γρ.

  • Κλείδωμα μεταφοράς

  • Σταθερό δοχείο νερού 2,5 L

Αθόρυβη τεχνολογία ατμού: Ισχυρός ατμός με ελάχιστο θόρυβο

Αθόρυβη τεχνολογία ατμού: Ισχυρός ατμός με ελάχιστο θόρυβο

Σιδερώστε συντροφιά με την οικογένεια ή βλέποντας τηλεόραση, χωρίς να σας ενοχλεί ο ήχος του ατμού. Η αθόρυβη τεχνολογία σας προσφέρει πανίσχυρο ατμό χωρίς θόρυβο, ενώ η γεννήτρια είναι επίσης εξοπλισμένη με φίλτρα και με μια πλατφόρμα που απορροφά τον ήχο της αντλίας όταν ακουμπάει στη βάση.

Σιδερώστε από μεταξωτά μέχρι τζιν χωρίς ρυθμίσεις θερμοκρασίας

Σιδερώστε από μεταξωτά μέχρι τζιν χωρίς ρυθμίσεις θερμοκρασίας

Τώρα μπορείτε να σιδερώνετε από τζιν μέχρι μεταξωτά χωρίς ρυθμίσεις θερμοκρασίας. Εγγυημένα χωρίς καψίματα σε όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται. Επαναστατική τεχνολογία με 1) προηγμένο επεξεργαστή που ελέγχει με ακρίβεια τη θερμοκρασία της πλάκας, ώστε να μην χρειάζεται ρύθμιση και 2) ισχυρό κυκλωνικό θάλαμο σταθερής παροχής ατμού για πιο εύκολο και γρήγορο σιδέρωμα.

Αφαιρέστε τα άλατα από τη συσκευή εύκολα και αποτελεσματικά, ώστε παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της

Αφαιρέστε τα άλατα από τη συσκευή εύκολα και αποτελεσματικά, ώστε παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της

Απόδοση ατμού εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας: η αποκλειστική λειτουργία Easy De-Calc της Philips είναι ο ιδανικός τρόπος να καθαρίζετε τα άλατα και να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της συσκευής. Το σίδερο θα σας υπενθυμίζει με ηχητικές και φωτεινές ενδείξεις πότε πρέπει να εκτελέσετε τη διαδικασία. Όταν η συσκευή είναι κρύα, ανοίξτε την υποδοχή Easy De-Calc και συλλέξτε το βρώμικο νερό και τα άλατα σε ένα δοχείο.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

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3.7

από 5

3

Κριτικές

3
1

12/05/2020

Portugal

Portugal

Επαληθευμένος αγοραστής

Facil e leve

Um dos pontos que mais gostei foi do ferro ser bastante leve. Sendo menos cansativo. Rápido a ficar operacional. Boa capacidade do jacto de vapor. Adorei a funcionalidade de poder retirar o deposito para encher.

Πλεονεκτήματα

Leve e rápido

Μειονεκτήματα

modelo anterior tinha ficha de alimentação a condizer com a estrutura

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Ferro com gerador de vapor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Ferro com gerador de vapor

23/08/2019

Portugal

Portugal

Επαληθευμένος αγοραστής

Um Excelente ferro de jacto a vapor!

Excelente produto! Recomendo sem dúvida.Muito Prático e versátil de utilizar.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Ferro com gerador de vapor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Ferro com gerador de vapor

27/05/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Καλό για 2 χρόνια

Πολύ ωραίο εργαλείο. Αλλά μόλις τελείωσε η εγγύηση έφυγε για επισκευή...

Πλεονεκτήματα

Ελαφρύ ευχάριστο εργαλείο

Μειονεκτήματα

Διάρκεια ζωής 2 έτη

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Σίδερο με γεννήτρια ατμού

Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Σίδερο με γεννήτρια ατμού

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
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  1. Στην κατηγορία των γεννητριών ατμού με πίεση και απεριόριστη αυτονομία