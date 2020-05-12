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2 χρόνια εγγύηση
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Μη διαθέσιμο πλέον
GC8650/80
Έως 6,2 bar πίεση ατμού
Βολή ατμού 330 γρ.
Κλείδωμα μεταφοράς
Σταθερό δοχείο νερού 2,5 L
Σιδερώστε συντροφιά με την οικογένεια ή βλέποντας τηλεόραση, χωρίς να σας ενοχλεί ο ήχος του ατμού. Η αθόρυβη τεχνολογία σας προσφέρει πανίσχυρο ατμό χωρίς θόρυβο, ενώ η γεννήτρια είναι επίσης εξοπλισμένη με φίλτρα και με μια πλατφόρμα που απορροφά τον ήχο της αντλίας όταν ακουμπάει στη βάση.
Τώρα μπορείτε να σιδερώνετε από τζιν μέχρι μεταξωτά χωρίς ρυθμίσεις θερμοκρασίας. Εγγυημένα χωρίς καψίματα σε όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται. Επαναστατική τεχνολογία με 1) προηγμένο επεξεργαστή που ελέγχει με ακρίβεια τη θερμοκρασία της πλάκας, ώστε να μην χρειάζεται ρύθμιση και 2) ισχυρό κυκλωνικό θάλαμο σταθερής παροχής ατμού για πιο εύκολο και γρήγορο σιδέρωμα.
Απόδοση ατμού εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας: η αποκλειστική λειτουργία Easy De-Calc της Philips είναι ο ιδανικός τρόπος να καθαρίζετε τα άλατα και να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της συσκευής. Το σίδερο θα σας υπενθυμίζει με ηχητικές και φωτεινές ενδείξεις πότε πρέπει να εκτελέσετε τη διαδικασία. Όταν η συσκευή είναι κρύα, ανοίξτε την υποδοχή Easy De-Calc και συλλέξτε το βρώμικο νερό και τα άλατα σε ένα δοχείο.
Βραβεία
3.7
από 5
3
Κριτικές
12/05/2020
Portugal
Επαληθευμένος αγοραστής
Facil e leve
Um dos pontos que mais gostei foi do ferro ser bastante leve. Sendo menos cansativo. Rápido a ficar operacional. Boa capacidade do jacto de vapor. Adorei a funcionalidade de poder retirar o deposito para encher.
Πλεονεκτήματα
Leve e rápido
Μειονεκτήματα
modelo anterior tinha ficha de alimentação a condizer com a estrutura
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Ferro com gerador de vapor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Ferro com gerador de vapor
RosRui
23/08/2019
Portugal
Επαληθευμένος αγοραστής
Um Excelente ferro de jacto a vapor!
Excelente produto! Recomendo sem dúvida.Muito Prático e versátil de utilizar.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Ferro com gerador de vapor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Ferro com gerador de vapor
Rigas4nn
27/05/2020
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Καλό για 2 χρόνια
Πολύ ωραίο εργαλείο. Αλλά μόλις τελείωσε η εγγύηση έφυγε για επισκευή...
Πλεονεκτήματα
Ελαφρύ ευχάριστο εργαλείο
Μειονεκτήματα
Διάρκεια ζωής 2 έτη
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Στην κατηγορία των γεννητριών ατμού με πίεση και απεριόριστη αυτονομία