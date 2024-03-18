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PerfectCare Aqua Silence Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Μη διαθέσιμο πλέον
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GC8650/80
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EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Aqua Silence Steam generator iron GC8650/80 - English (US)
User Manual Philips PerfectCare Aqua Steam generator iron
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