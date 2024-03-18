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PerfectCare Aqua Silence Σίδερο με γεννήτρια ατμού

Μη διαθέσιμο πλέον

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PerfectCare Aqua SilenceΣίδερο με γεννήτρια ατμού

GC8650/80

PerfectCare Aqua Silence Σίδερο με γεννήτρια ατμού

Μη διαθέσιμο πλέον

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Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Aqua Silence Steam generator iron GC8650/80 - English (US)

  • PDF αρχείο, 955.7 kB
  • 18 March 2024

User Manual Philips PerfectCare Aqua Steam generator iron

  • PDF αρχείο, 1.4 MB
  • 13 March 2024

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