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Μη διαθέσιμο πλέον
GC7330/02
Ρυθμίσεις ατμού
Διπλάσια ταχύτητα σιδερώματος με πίεση ατμού. Ο παρεχόμενος με πίεση ατμός διεισδύει βαθιά στις ίνες, διευκολύνοντας το σιδέρωμα και μειώνοντας το χρόνο που απαιτείται, ακόμα και σε δύσκολα υφάσματα.
Το σίδερο ζυγίζει μόλις 1,2 κ. για εύκολο σιδέρωμα χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.
Η πλάκα SteamGlide είναι η καλύτερη πλάκα της Philips για το ατμοσίδερό σας. Είναι εκπληκτικά ανθεκτική στις γρατζουνιές, γλιστράει εξαιρετικά και καθαρίζεται εύκολα.
Βραβεία
4.0
από 5
3
Κριτικές
orinne
15/08/2017
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
It lasts...
This product is fantastic. I have had mine for nearly 8 yes and when it had issues Philips customer support helped sort it out. Great product, great service. Thank you Philips.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7300 series Pressurised steam generator
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7300 series Pressurised steam generator
DipakP
15/08/2017
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
It lasts...
This product is fantastic. I have had mine for nearly 8 yes and when it had issues Philips customer support helped sort it out. Great product, great service. Thank you Philips.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7300 series Pressurised steam generator
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 7300 series Pressurised steam generator
Pere1963
12/02/2017
España
Muy bueno ... hasta que dejó de funcionar
El funcionamiento ha sido muy bueno, pero muy breve. En aproximadamente 2 años (familia de 3 miembros en la que se plancha más bien poco, sólo lo justo) ha dejado de funcionar. La conectas, se calienta, prepara el vapor y tal, pero al dar el primer golpe de vapor se para completamente. Esperas un tiempo, la rearmas y vuealve a suceder exactamente lo mismo. Total, que ha tenido una muerte muy, muy prematura, impropia de los productos de la marca.
Η αξιολογηση έγινε για Centro de planchado a presión serie 7300 GC7330
Η αξιολογηση έγινε για Centro de planchado a presión serie 7300 GC7330