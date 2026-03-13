Σχεδιασμένο για να επιταχύνει το σιδέρωμα από την αρχή μέχρι το τέλος, το GC7330 είναι έτοιμο για χρήση σε 2 λεπτά. Η δύναμη του ατμού υπό πίεση επιταχύνει το σιδέρωμα διεισδύοντας βαθύτερα στο ύφασμα και το εξαιρετικά μεγάλο χωνί πλήρωσης νερού επιτρέπει γρήγορο και εύκολο γέμισμα ανά πάσα στιγμή.