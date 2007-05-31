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Μη διαθέσιμο πλέον
GC6360/02
Διπλάσια ταχύτητα σιδερώματος με πίεση ατμού. Ο παρεχόμενος με πίεση ατμός διεισδύει βαθιά στις ίνες, διευκολύνοντας το σιδέρωμα και μειώνοντας το χρόνο που απαιτείται, ακόμα και σε δύσκολα υφάσματα.
Χάρη στη βολή ατμού 110 γρ., μπορείτε να αφαιρέσετε εύκολα ακόμα και τις πιο επίμονες τσακίσεις.
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