Το 6360 έχει σχεδιαστεί για να μειώσει τον χρόνο σιδερώματος. Μια βολή ατμού έως 110 g/λεπτό και πίεση ατμού έως 4 bar που διεισδύει βαθιά στις ίνες προσφέρει εξαιρετικά γρήγορο και επαγγελματικό αποτέλεσμα ακόμα και σε δύσκολα υφάσματα.