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Μη διαθέσιμο πλέον
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GC6360/02
Μη διαθέσιμο πλέον
User Manual Philips Pressurized ironing system
Το 6360 έχει σχεδιαστεί για να μειώσει τον χρόνο σιδερώματος. Μια βολή ατμού έως 110 g/λεπτό και πίεση ατμού έως 4 bar που διεισδύει βαθιά στις ίνες προσφέρει εξαιρετικά γρήγορο και επαγγελματικό αποτέλεσμα ακόμα και σε δύσκολα υφάσματα.