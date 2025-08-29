Αναζήτηση όρων

  • 50% περισσότερη απορροφητική ισχύς 50% περισσότερη απορροφητική ισχύς 50% περισσότερη απορροφητική ισχύς
  • Play Pause

    5000 Series Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

    FC9557/09

    Συνολική αξιολόγηση / 5
    • Κριτικές Κριτικές

    50% περισσότερη απορροφητική ισχύς

    Η ηλεκτρική σκούπα Philips χωρίς σακούλα Σειρά 5000 επιτυγχάνει μέγιστα αποτελέσματα βαθύ καθαρισμού με ελάχιστη προσπάθεια χάρη στην τεχνολογία PowerCyclone 7 και το πέλμα TriActive+ LED που αποκαλύπτει την κρυμμένη σκόνη.

    Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων

    5000 Series Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

    Παρόμοια προϊόντα

    Εμφάνιση όλων Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

    50% περισσότερη απορροφητική ισχύς

    Παγιδεύει πάνω από το 99,9 της ψιλής σκόνης*

    • 900 W
    • PowerCyclone 7
    • Φίλτρο Allergy H13
    • Πέλμα TriActive+LED
    Μοτέρ 900W για μεγάλη απορροφητική ισχύ

    Μοτέρ 900W για μεγάλη απορροφητική ισχύ

    Υψηλής απόδοσης μοτέρ 900 W με πάνω από 50.000 RPM, που παράγει μεγάλη απορροφητική ισχύ για βαθύ καθαρισμό κάθε φορά. Εγγραφείτε στη διεύθυνση Philips.com εντός 3 μηνών από την ημερομηνία αγοράς για να απολαύσετε 5 χρόνια δωρεάν εγγύηση για το μοτέρ.

    Το σύστημα PowerCyclone 7 διατηρεί την υψηλή απορροφητική ισχύ για μεγαλύτερο διάστημα

    Το σύστημα PowerCyclone 7 διατηρεί την υψηλή απορροφητική ισχύ για μεγαλύτερο διάστημα

    Η τεχνολογία PowerCyclone 7 διαθέτει αεροδυναμική σχεδίαση για ελαχιστοποίηση της αντίστασης του αέρα και συνεχή, υψηλή απορροφητική ισχύ. Η εξαιρετικά γρήγορη ροή αέρα μέσα στον κυλινδρικό θάλαμο και οι μοναδικές λεπίδες εξόδου εξαλείφουν αποτελεσματικά τη σκόνη από τον αέρα.

    Το πέλμα TriActive+ LED εμφανίζει την κρυφή σκόνη, για πιο σχολαστικό καθαρισμό

    Το πέλμα TriActive+ LED εμφανίζει την κρυφή σκόνη, για πιο σχολαστικό καθαρισμό

    Οι λυχνίες LED στο πέλμα TriActive+ εμφανίζουν την αόρατη σκόνη σε σκληρά δάπεδα για να μην σας ξεφύγει ποτέ κανένα σημείο, ενώ εξασφαλίζουν επίσης τον πιο σχολαστικό καθαρισμό σε όλους τους τύπους σκληρών δαπέδων. Χάρη σε έναν αισθητήρα, οι λυχνίες LED ενεργοποιούνται αυτόματα όταν χρησιμοποιείτε το πέλμα και σβήνουν όταν δεν το χρειάζεστε. Περιλαμβάνονται 3 μπαταρίες AA.

    Λειτουργία ελέγχου ισχύος για προσαρμογή της απορροφητικής ισχύος

    Λειτουργία ελέγχου ισχύος για προσαρμογή της απορροφητικής ισχύος

    Η λειτουργία ελέγχου ισχύος ρυθμίζει εύκολα την απορρόφηση για διαφορετικές εργασίες καθαρισμού, από σκληρά δάπεδα μέχρι μαλακά υφάσματα επιπλώσεων.

    Μικρός σχεδιασμός με μπροστινή και επάνω λαβή για εύκολη μεταφορά

    Μικρός σχεδιασμός με μπροστινή και επάνω λαβή για εύκολη μεταφορά

    Ο ελαφρύς σχεδιασμός μικρού μεγέθους εξασφαλίζει εύκολη αποθήκευση και ανύψωση της ηλεκτρικής σκούπας. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει μπροστινές και επάνω λαβές για εύκολη μεταφορά.

    Δοχείο σκόνης σχεδιασμένο για υγιεινό άδειασμα με το ένα χέρι

    Δοχείο σκόνης σχεδιασμένο για υγιεινό άδειασμα με το ένα χέρι

    Το δοχείο σκόνης που αδειάζει εύκολα είναι σχεδιασμένο για υγιεινή απόρριψη με το ένα χέρι, συμβάλλοντας στην ελαχιστοποίηση των σύννεφων σκόνης.

    Το σύστημα Allergy H13 αιχμαλωτίζει πάνω από το 99,9% της ψιλής σκόνης

    Το σύστημα Allergy H13 αιχμαλωτίζει πάνω από το 99,9% της ψιλής σκόνης

    Το σύστημα φίλτρου Allergy H13 παγιδεύει πάνω από το 99,9% των σωματιδίων της ψιλής σκόνης, συμπεριλαμβανομένης της γύρης, των τριχών των κατοικίδιων και των ακάρεων σκόνης, και είναι ιδανικό για όσους υποφέρουν από αλλεργίες. Το επίπεδο φιλτραρίσματος αντιστοιχεί στο HEPA 13***.

    Μαλακό προστατευτικό και ρόδες από καουτσούκ για την προστασία των επίπλων

    Μαλακό προστατευτικό και ρόδες από καουτσούκ για την προστασία των επίπλων

    Το μαλακό προστατευτικό και οι ρόδες από καουτσούκ προστατεύουν τα έπιπλα και αποτρέπουν τις γρατζουνιές στο δάπεδο, ενώ διευκολύνουν τους ελιγμούς στο σπίτι.

    Βούρτσα Mini Turbo για εύκολη απομάκρυνση σκόνης και χνουδιών των κατοικιδίων

    Βούρτσα Mini Turbo για εύκολη απομάκρυνση σκόνης και χνουδιών των κατοικιδίων

    Η βούρτσα Mini Turbo περιστρέφεται για να αφαιρεί γρήγορα τρίχες, χνούδια και σκόνη από καναπέδες, μαξιλάρια και άλλα υφάσματα. Είναι ιδανική για όσους έχουν κατοικίδια.

    Απορρόφηση σκόνης 99,9%** για βαθιά αποτελέσματα καθαρισμού

    Απορρόφηση σκόνης 99,9%** για βαθιά αποτελέσματα καθαρισμού

    Το πέλμα TriActive+ LED και η υψηλή απορροφητική ισχύς διασφαλίζουν ότι μπορείτε να απορροφήσετε το 99,9% της ψιλής σκόνης**.

    Ενσωματωμένη βούρτσα καθαρισμού, πάντα έτοιμη για χρήση

    Ενσωματωμένη βούρτσα καθαρισμού, πάντα έτοιμη για χρήση

    Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την ενσωματωμένη βούρτσα καθαρισμού που βρίσκεται στη λαβή για να αφαιρέσετε τη σκόνη ανά πάσα στιγμή από έπιπλα, επίπεδες επιφάνειες και ταπετσαρίες.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Γενικές προδιαγραφές

      Κύριο υλικό
      Πλαστικό
      Χρώμα
      Σκούρο βασιλικό μπλε
      Τύπος προϊόντος
      Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
      Επίπεδο θορύβου (τυπικό)
      71-77 dB
      Χωρητικότητα σκόνης
      1,5 L
      Εγγύηση
      2 έτη
      Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ
      Ναι
      Ακτίνα δράσης
      9 μ.
      Iσχύς εισόδου (IEC)
      899 W
      Iσχύς εισόδου (μέγ.)
      900W
      Φίλτρο μοτέρ
      Πλενόμενο φίλτρο
      Φίλτρο εξόδου αέρα
      HEPA: Φίλτρα > 99,9%
      Σύνδεση σωλήνα
      ActiveLock
      Λαβή μεταφοράς
      Μπροστά και επάνω
      Έλεγχος ισχύος
      Ναι
      Τύπος σωλήνα
      Μεταλλικός τηλεσκοπικός 2 τεμαχίων
      Τύπος τροχών
      Καουτσούκ
      Χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων
      Κλιπ σωλήνα
      Θέση αποθήκευσης
      Κάθετα και οριζόντια
      Τεχνολογία
      PowerCyclone 7
      Μήκος καλωδίου
      6 μ.

    • Σχεδίαση

      Βιώσιμη συσκευασία
      100% ανακυκλωμένα υλικά

    • αξεσουάρ

      Βασικό πέλμα
      Πέλμα TriActive+LED
      Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ
      Ενσωματωμένη βούρτσα, εξάρτημα για κοιλότητες, 3 μπαταρίες AA
      Πρόσθετα πέλματα
      Πέλμα για έπιπλα 110 χιλ., βούρτσα Mini-Turbo

    • Βάρος και διαστάσεις

      Μήκος προϊόντος
      410 mm
      Πλάτος προϊόντος
      275 χιλ.
      Ύψος προϊόντος
      280 χιλ.
      Μήκος συσκευασίας
      370 mm
      Πλάτος συσκευασίας
      300 χιλ.
      Ύψος συσκευασίας
      490 χιλ.
      Βάρος συσκευασίας
      9,22 κιλά
      Βάρος προϊόντος
      5,3 kg

    • Συμβατότητα

      Σχετικά αξεσουάρ 1
      Έκδοση σχετικού φίλτρου FC8010/02

    • Τεχνικές προδιαγραφές

      Τάση
      220-230 V
      Συχνότητα
      50 Hz

    • Αντοχή

      Εγχειρίδιο χρήσης
      100% ανακυκλωμένο χαρτί

    Badge-D2C

    Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

    Βρείτε συμβουλές για τα προϊόντα, συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήσης και πληροφορίες για την ασφάλεια και τη συμμόρφωση.

    Προτεινόμενα προϊόντα

    Πρόσφατες προβολές

    Κριτικές

    Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει αυτό το θέμα

    • απορροφητική ισχύς συγκριτικά με την PowerPro Active που πουλήθηκε το 2019 και έχει ελεγχθεί σύμφωνα με το IEC 60312. Η απόδοση φίλτρου έχει ελεγχθεί σύμφωνα με το DIN EN 60312/11/2008.
    • *Απορρόφηση σκόνης 99,9% σε σκληρά δάπεδα με κοιλότητες (IEC62885-2).
    • **Τα επίπεδα φιλτραρίσματος ελέγχονται σύμφωνα με το EN60312-1-2017 και αντιστοιχούν στο HEPA 13.

    Ανακαλύψτε

    το My Philips

    Εγγραφείτε για αποκλειστικά προνόμια

    Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο

    Εγγραφείτε για να απολαύσετε:

    Έγκαιρη πρόσβαση σε προσφορές

    Αποκλειστικές ημέρες και προσφορές για μέλη

    Νέα σχετικά με την κυκλοφορία προϊόντων και συμβουλές για υγιεινό τρόπο ζωής.

    *
    Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου, σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Philips. Μπορώ να καταργήσω εύκολα την εγγραφή μου ανά πάσα στιγμή!
    Τι σημαίνει αυτό;
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

    Ο ιστοτοπός μας εμφανίζεται καλύτερα με την τελευταία έκδοση του Microsoft Edge, του Google Chrome ή του Firefox.