Το πέλμα TriActive+ LED εμφανίζει την κρυφή σκόνη, για πιο σχολαστικό καθαρισμό

Οι λυχνίες LED στο πέλμα TriActive+ εμφανίζουν την αόρατη σκόνη σε σκληρά δάπεδα για να μην σας ξεφύγει ποτέ κανένα σημείο, ενώ εξασφαλίζουν επίσης τον πιο σχολαστικό καθαρισμό σε όλους τους τύπους σκληρών δαπέδων. Χάρη σε έναν αισθητήρα, οι λυχνίες LED ενεργοποιούνται αυτόματα όταν χρησιμοποιείτε το πέλμα και σβήνουν όταν δεν το χρειάζεστε. Περιλαμβάνονται 3 μπαταρίες AA.