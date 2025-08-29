FC9557/09
50% περισσότερη απορροφητική ισχύς
Η ηλεκτρική σκούπα Philips χωρίς σακούλα Σειρά 5000 επιτυγχάνει μέγιστα αποτελέσματα βαθύ καθαρισμού με ελάχιστη προσπάθεια χάρη στην τεχνολογία PowerCyclone 7 και το πέλμα TriActive+ LED που αποκαλύπτει την κρυμμένη σκόνη.Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων
Υψηλής απόδοσης μοτέρ 900 W με πάνω από 50.000 RPM, που παράγει μεγάλη απορροφητική ισχύ για βαθύ καθαρισμό κάθε φορά. Εγγραφείτε στη διεύθυνση Philips.com εντός 3 μηνών από την ημερομηνία αγοράς για να απολαύσετε 5 χρόνια δωρεάν εγγύηση για το μοτέρ.
Η τεχνολογία PowerCyclone 7 διαθέτει αεροδυναμική σχεδίαση για ελαχιστοποίηση της αντίστασης του αέρα και συνεχή, υψηλή απορροφητική ισχύ. Η εξαιρετικά γρήγορη ροή αέρα μέσα στον κυλινδρικό θάλαμο και οι μοναδικές λεπίδες εξόδου εξαλείφουν αποτελεσματικά τη σκόνη από τον αέρα.
Οι λυχνίες LED στο πέλμα TriActive+ εμφανίζουν την αόρατη σκόνη σε σκληρά δάπεδα για να μην σας ξεφύγει ποτέ κανένα σημείο, ενώ εξασφαλίζουν επίσης τον πιο σχολαστικό καθαρισμό σε όλους τους τύπους σκληρών δαπέδων. Χάρη σε έναν αισθητήρα, οι λυχνίες LED ενεργοποιούνται αυτόματα όταν χρησιμοποιείτε το πέλμα και σβήνουν όταν δεν το χρειάζεστε. Περιλαμβάνονται 3 μπαταρίες AA.
Η λειτουργία ελέγχου ισχύος ρυθμίζει εύκολα την απορρόφηση για διαφορετικές εργασίες καθαρισμού, από σκληρά δάπεδα μέχρι μαλακά υφάσματα επιπλώσεων.
Ο ελαφρύς σχεδιασμός μικρού μεγέθους εξασφαλίζει εύκολη αποθήκευση και ανύψωση της ηλεκτρικής σκούπας. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει μπροστινές και επάνω λαβές για εύκολη μεταφορά.
Το δοχείο σκόνης που αδειάζει εύκολα είναι σχεδιασμένο για υγιεινή απόρριψη με το ένα χέρι, συμβάλλοντας στην ελαχιστοποίηση των σύννεφων σκόνης.
Το σύστημα φίλτρου Allergy H13 παγιδεύει πάνω από το 99,9% των σωματιδίων της ψιλής σκόνης, συμπεριλαμβανομένης της γύρης, των τριχών των κατοικίδιων και των ακάρεων σκόνης, και είναι ιδανικό για όσους υποφέρουν από αλλεργίες. Το επίπεδο φιλτραρίσματος αντιστοιχεί στο HEPA 13***.
Το μαλακό προστατευτικό και οι ρόδες από καουτσούκ προστατεύουν τα έπιπλα και αποτρέπουν τις γρατζουνιές στο δάπεδο, ενώ διευκολύνουν τους ελιγμούς στο σπίτι.
Η βούρτσα Mini Turbo περιστρέφεται για να αφαιρεί γρήγορα τρίχες, χνούδια και σκόνη από καναπέδες, μαξιλάρια και άλλα υφάσματα. Είναι ιδανική για όσους έχουν κατοικίδια.
Το πέλμα TriActive+ LED και η υψηλή απορροφητική ισχύς διασφαλίζουν ότι μπορείτε να απορροφήσετε το 99,9% της ψιλής σκόνης**.
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την ενσωματωμένη βούρτσα καθαρισμού που βρίσκεται στη λαβή για να αφαιρέσετε τη σκόνη ανά πάσα στιγμή από έπιπλα, επίπεδες επιφάνειες και ταπετσαρίες.
