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Μη διαθέσιμο πλέον
2000 W
Παρκέ
Μετά από κάθε καθαρισμό, με το πάτημα ενός κουμπιού προκαλείται δόνηση που τινάζει τη σκόνη από τις πτυχές του φίλτρου στον κάδο συλλογής. Με αυτόν τον τρόπο η ροή του αέρα δεν μπλοκάρει πλέον από σκόνη στο φίλτρο και η απορροφητική ισχύς είναι τόσο δυνατή όσο ήταν στην αρχή.
Αυτή η ηλεκτρική σκούπα διαθέτει μοτέρ 2000 Watt που παράγει απορροφητική ισχύ 400 Watt για τέλεια αποτελέσματα.
4.3
από 5
3
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
CCM33
07/11/2015
France
Excellent matériel fiable et performant
on prend presque plaisir à faire le ménage. avec l'option baisser et monter en puissance, j'ai pu passer l'aspirateur sans soucis pendant les siestes de mes petits, il est quasiment silencieux. Les brossettes dans les coins permettent de faire les angles facilement. Le manche adaptable est pratique, mes enfants ont grandi et ils peuvent participer avec un manche à leur taille!!!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Marathon FC9228/01 Aspirateur sans sac
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Marathon FC9228/01 Aspirateur sans sac
BJCM
09/10/2011
Nederland
Prima, gebruiksvriendelijke stofzuiger
Licht, geluidsarm, goede zuigkracht prima prijs prestatie verhouding
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Marathon FC9228/01 Stofzuiger zonder stofzak
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Marathon FC9228/01 Stofzuiger zonder stofzak
homfreund
09/10/2011
Nederland
Prima, gebruiksvriendelijke stofzuiger
Licht, geluidsarm, goede zuigkracht prima prijs prestatie verhouding
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Marathon FC9228/01 Stofzuiger zonder stofzak
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Marathon FC9228/01 Stofzuiger zonder stofzak