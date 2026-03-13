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Ηλεκτρικές σκούπες και σφουγγαρίστρες
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Marathon Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
Μη διαθέσιμο πλέον
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FC9228/01
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User Manual Philips Marathon Bagless vacuum cleaner
H Marathon σας προσφέρει πολύ υψηλές επιδόσεις, χάρη στο αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου.
Ολα (3)
Πού βρίσκω τον αριθμό μοντέλου και σειράς της ηλεκτρικής σκούπας Philips;
Καθαρισμός δοχείου συλλογής σκόνης της σκούπας Philips χωρίς σακούλα
Πώς να καθαρίσω το φίλτρο της ηλεκτρικής σκούπας Philips;
Η ηλεκτρική μου σκούπα Philips δεν ανάβει
Η ηλεκτρική μου σκούπα Philips θερμαίνεται υπερβολικά
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