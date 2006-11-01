Πέλμα TriActive με μοναδική λειτουργία 3-σε-1

Το πέλμα TriActive καθαρίζει το πάτωμά σας με 3 τρόπους σε 1 κίνηση: 1) Ένα μεγαλύτερο άνοιγμα στο άκρο του πέλματος ρουφάει εύκολα τα μεγάλα κομμάτια. 2) Διαθέτει μέγιστη απόδοση καθαρισμού, χάρη στη βελτιστοποιημένη ροή αέρα μέσα στο πέλμα. 3) Οι δύο πλευρικές βούρτσες εξαφανίζουν σκόνη και βρωμιά από τα έπιπλα και τους τοίχους.