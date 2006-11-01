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Μη διαθέσιμο πλέον
FC9204/01
2000 W
Απορροφητική ισχύς 350 W
Φίλτρο HEPA 12
Παρκέ
Το πέλμα Super Parquet σάς επιτρέπει να καθαρίζετε σκληρά δάπεδα όλων των ειδών με ένα πέρασμα χωρίς κίνδυνο φθοράς τους. Χάρη στα απορροφητικά πανάκια με μικροϊνες και στην απορροφητική ισχύ της ηλεκτρικής σκούπας, επιτυγχάνετε βέλτιστα αποτελέσματα χωρίς να χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή βούρτσες.
Το πέλμα TriActive καθαρίζει το πάτωμά σας με 3 τρόπους σε 1 κίνηση: 1) Ένα μεγαλύτερο άνοιγμα στο άκρο του πέλματος ρουφάει εύκολα τα μεγάλα κομμάτια. 2) Διαθέτει μέγιστη απόδοση καθαρισμού, χάρη στη βελτιστοποιημένη ροή αέρα μέσα στο πέλμα. 3) Οι δύο πλευρικές βούρτσες εξαφανίζουν σκόνη και βρωμιά από τα έπιπλα και τους τοίχους.
Το πανίσχυρο μοτέρ 2000 Watt της Marathon παράγει πολύ υψηλή ισχύ αναρρόφησης στην κατηγορία της. Η αποτελεσματική της σχεδίαση την καθιστά ιδιαίτερα αθόρυβη.
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