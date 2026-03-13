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FC9204/01
Μη διαθέσιμο πλέον
User Manual Philips Marathon Bagless vacuum cleaner
Χάρη στο κυκλωνικό φίλτρο νέας τεχνολογίας της Philips, η σκούπα Marathon χωρίς σακούλα προσφέρει απορροφητική ισχύ που διαρκεί. Ο αποδοτικός σχεδιασμός της και το μοτέρ των 2000 W παρέχουν τη μέγιστη δυνατή απορροφητική ισχύ στην κατηγορία της, ενώ είναι η πιο αθόρυβη σκούπα χωρίς σακούλα της αγοράς.