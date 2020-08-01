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Μη διαθέσιμο πλέον
2000 W
Απορροφητική ισχύς 350 W
Φίλτρο HEPA 12
Το πανίσχυρο μοτέρ 2000 Watt της Marathon παράγει πολύ υψηλή ισχύ αναρρόφησης στην κατηγορία της. Η αποτελεσματική της σχεδίαση την καθιστά ιδιαίτερα αθόρυβη.
Χάρη στην τεχνολογία κυκλωνικού φίλτρου, η Marathon διατηρεί υψηλό επίπεδο απορροφητικής ισχύος με την πάροδο του χρόνου, εκεί που οι συνηθισμένες ηλεκτρικές σκούπες χάνουν γρήγορα την απορροφητικότητά τους καθώς γεμίζει η σακούλα συλλογής σκόνης ή φράζει το φίλτρο τους.
Αυτό το ειδικό φίλτρο εξαγωγής αιχμαλωτίζει το 99,5% της σκόνης πριν διοχετευθεί ξανά ο αέρας στο χώρο, διασφαλίζοντας ένα καθαρό περιβάλλον χωρίς ίχνος σκόνης.
4.5
από 5
50
Κριτικές
94%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Stef.
01/08/2020
Deutschland
Επαληθευμένος αγοραστής
Leistet perfekt
Wir haben diesen Sauger seit ca. 15 Jahren! Ich bin Hausstaub- und Milbenalergikerin, deshalb wollten wir damals einen leistungsstarken und dichten Sauger. Wir saugen alle ein bis 2 Tage, da wir Hund und Kind haben und direkten Zugang zum Garten über die Terrasse. Sehr schön ist das ewig lange Kabel. Zudem die einfache Verlängerung der Stange. Das Zubehör an Düsen ( Bürste, Polsterdüse) befindet sich im Griff. Immerdar. Allerdings hält bei uns seit ein paar Jahren die Düse nicht mehr. Ebenso haben wir bei e Räder bereits einmal ersetzen müssen. Wobei die mittlerweile im Nachkauf sehr hochpreisig sind und wohl nicht mehr lange zu bekommen sind. Der Behälter kann einfach geleert werden. Der Zylinderfilter mit den Lamellen ist allerdings recht schwierig zu säubern. Da gehen die Meinungen auseinander ob nass oder nur trocken. Mein Mann bläst den mit einem Gerät ab und an aus. Die Leistung ist unglaublich und konstant. Etwas mühsam ihn im Haus in die verschiedenen Etagen zu tragen. Aber machbar. Damals für uns fast nicht für uns zu leisten, da fast 300Euro, haben wir mittlerweile aber echt Bauchweh, dass er kaputt geht!
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Η αξιολογηση έγινε για Marathon FC9200/01 Beutelloser Staubsauger
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Marathon FC9200/01 Beutelloser Staubsauger
Jacinthe
16/04/2015
Nederland
Superfijne stofzuiger
Wij gebruiken deze stofzuiger al zeker 10 jaar, zuigt nog steeds goed, alleen de plastic slang is niet sterk, die hebben we zelf iets ingekort en gebruiken we nog steeds!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Marathon FC9200/01 Stofzuiger zonder stofzak
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Marathon FC9200/01 Stofzuiger zonder stofzak
Hannah50
24/07/2013
Nederland
heel goed
ik vind de stofzuiger fijn in gebruik ook makkelijk is de opvang bak te legen goede zuigkracht je stofzuigt met plezier!!!!!!
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Η αξιολογηση έγινε για Marathon FC9200/01 Stofzuiger zonder stofzak
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Marathon FC9200/01 Stofzuiger zonder stofzak