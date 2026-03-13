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Marathon Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

Μη διαθέσιμο πλέον

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MarathonΗλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

FC9200/01

Marathon Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

Μη διαθέσιμο πλέον

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User Manual Philips Marathon Bagless vacuum cleaner

  • PDF αρχείο, 14.2 MB
  • 13 March 2026

Χάρη στο κυκλωνικό φίλτρο νέας τεχνολογίας της Philips, η σκούπα Marathon χωρίς σακούλα προσφέρει απορροφητική ισχύ που διαρκεί. Ο αποδοτικός σχεδιασμός της και το μοτέρ των 2000 W παρέχουν πολύ δυνατή απορροφητική ισχύ, ενώ είναι η πιο αθόρυβη σκούπα χωρίς σακούλα της αγοράς.

  • PDF αρχείο
  • 29 March 2026

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