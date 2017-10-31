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  • Μεγαλύτερη ισχύς αναρρόφησης, ακόμα κι όταν γεμίσει η σακούλα*
  • Μεγαλύτερη ισχύς αναρρόφησης, ακόμα κι όταν γεμίσει η σακούλα*

Μη διαθέσιμο πλέον

PerformerProΗλεκτρική σκούπα με σακούλα

FC9190/01

5
| (1) Κριτική | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Μεγαλύτερη ισχύς αναρρόφησης, ακόμα κι όταν γεμίσει η σακούλα*
Με το πανίσχυρο μοτέρ των 2200W και τον ειδικά σχεδιασμένο χώρο συλλογής σκόνης, η σκούπα Philips PerformerPro διατηρεί υψηλή ροή αέρα, προσφέροντας τη μεγαλύτερη απορροφητική ισχύ. Για κορυφαία αποτελέσματα καθαρισμού, ακόμα κι αν έχει γεμίσει η σακούλα!*
Δείτε όλα τα οφέλη

με μοτέρ 2200W και χωρητικότητα σκόνης 5L

Μεγαλύτερη ισχύς αναρρόφησης, ακόμα κι όταν γεμίσει η σακούλα*

  • 2200W

  • Φίλτρο HEPA 13

  • 5 L

Μοτέρ 2200 Watt, το οποίο παράγει μέγιστη απορροφητική ισχύ 500W

Μοτέρ 2200 Watt, το οποίο παράγει μέγιστη απορροφητική ισχύ 500W

Μοτέρ 2200W που παράγει μέγιστη απορροφητική ισχύ 500W, για εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού.

Επαναστατική τεχνολογία Airflow Max, για μέγιστη αναρρόφηση

Επαναστατική τεχνολογία Airflow Max, για μέγιστη αναρρόφηση

Η τεχνολογία Airflow Max μεγιστοποιεί τη ροή αέρα, επιτρέποντας το ομοιόμορφο ξεδίπλωμα της σακούλας συλλογής σκόνης, έτσι ώστε να έχετε τη μέγιστη απορροφητική ισχύ, ακόμα και αν έχει γεμίσει η σακούλα!

Χωρητικότητα σκόνης 5L, για μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης

Χωρητικότητα σκόνης 5L, για μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης

Ο ειδικά σχεδιασμένος χώρος συλλογής σκόνης 5L σάς επιτρέπει να αξιοποιείτε πλήρως τη σακούλα συλλογής σκόνης, έτσι ώστε να μπορείτε να καθαρίζετε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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5.0

από 5

1

Κριτική

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
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2
1

31/10/2017

Ελλάδα

Ελλάδα

ΑΡΙΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΗ ΣΚΟΥΠΑ, ΕΥΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ. Η ΛΑΒΗ ΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗ.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerformerPro FC9190/01 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PerformerPro FC9190/01 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Ο έλεγχος της απορροφητικής ισχύος πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο IEC 60312-1, από το εξωτερικό ινστιτούτο ελέγχων SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., Αύγουστος 2012)