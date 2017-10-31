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Μη διαθέσιμο πλέον
2200W
Φίλτρο HEPA 13
5 L
Μοτέρ 2200W που παράγει μέγιστη απορροφητική ισχύ 500W, για εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού.
Η τεχνολογία Airflow Max μεγιστοποιεί τη ροή αέρα, επιτρέποντας το ομοιόμορφο ξεδίπλωμα της σακούλας συλλογής σκόνης, έτσι ώστε να έχετε τη μέγιστη απορροφητική ισχύ, ακόμα και αν έχει γεμίσει η σακούλα!
Ο ειδικά σχεδιασμένος χώρος συλλογής σκόνης 5L σάς επιτρέπει να αξιοποιείτε πλήρως τη σακούλα συλλογής σκόνης, έτσι ώστε να μπορείτε να καθαρίζετε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
5.0
από 5
1
Κριτική
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
johnypap
31/10/2017
Ελλάδα
ΑΡΙΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΗ ΣΚΟΥΠΑ, ΕΥΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ. Η ΛΑΒΗ ΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗ.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerformerPro FC9190/01 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerformerPro FC9190/01 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
Ο έλεγχος της απορροφητικής ισχύος πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο IEC 60312-1, από το εξωτερικό ινστιτούτο ελέγχων SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., Αύγουστος 2012)