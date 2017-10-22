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Μη διαθέσιμο πλέον
2200W
Απορροφητική ισχύς 500 W
Φίλτρο HEPA 13
Το μεγάλης αποδοτικότητας μοτέρ 2200 Watt παράγει μέγιστη απορροφητική ισχύ 500 Watt για τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού.
Το πέλμα TriActive καθαρίζει το πάτωμά σας με 3 τρόπους σε 1 κίνηση: 1) Ένα μεγαλύτερο άνοιγμα στο άκρο του πέλματος ρουφάει εύκολα τα μεγάλα κομμάτια. 2) Διαθέτει μέγιστη απόδοση καθαρισμού, χάρη στη βελτιστοποιημένη ροή αέρα μέσα στο πέλμα. 3) Οι δύο πλευρικές βούρτσες εξαφανίζουν σκόνη και βρωμιά από τα έπιπλα και τους τοίχους.
Η σκούπα διαθέτει πιστοποίηση ECARF και εγγυάται με ποσοστό βεβαιότητας 99,95% το φιλτράρισμα σχεδόν όλου του αέρα στο δωμάτιο, σε συνδυασμό με τη συνηθισμένη δράση απορρόφησης. Το χαρακτηριστικό αυτό απομακρύνει σχεδόν όλες τις αλλεργιογόνες ουσίες από τα χαλιά, τα έπιπλα και άλλους χώρους στο σπίτι σας.
4.4
από 5
24
Κριτικές
92%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Μαγδαληνή
22/10/2017
Ελλάδα
Πολύ καλή
Έχει ισχυρή απορροφητικότητα. Είναι μια πολύ καλή σκούπα. Την έχω αρκετά χρόνια. Αλλά: - έσπασε από τους πρώτους μήνες το πλαστικό στήριγμα για το κοντάρι στην πίσω πλευρά του σώματος της σκούπας. - οι σακούλες είναι πολυέξοδες
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Η αξιολογηση έγινε για Performer FC9160/01 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
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Η αξιολογηση έγινε για Performer FC9160/01 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
MrsLayla
25/07/2012
United Kingdom
Fantastic
This is a very powerful vacuum. It's easy to use, simple to change the bag and glides along behind. I have lino, tiles, carpet and laminate the vacuum is great on all surfaces. The shape of the the sweeper means it cleverly fits into corners and under chairs ans sofa's. This is a great improvement on my last vacuum which used to always topple over when pulled and the tubes were diffucuLt to get apart, also the bag was fiddly to change. None of those problems with this model.
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Η αξιολογηση έγινε για Performer Vacuum cleaner with bag
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Performer Vacuum cleaner with bag
Dutchie
25/07/2012
United Kingdom
Fantastic
This is a very powerful vacuum. It's easy to use, simple to change the bag and glides along behind. I have lino, tiles, carpet and laminate the vacuum is great on all surfaces. The shape of the the sweeper means it cleverly fits into corners and under chairs ans sofa's. This is a great improvement on my last vacuum which used to always topple over when pulled and the tubes were diffucuLt to get apart, also the bag was fiddly to change. None of those problems with this model.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Performer Vacuum cleaner with bag
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Performer Vacuum cleaner with bag