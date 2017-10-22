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  • Ασύγκριτη απορροφητική ισχύς
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  • Ασύγκριτη απορροφητική ισχύς
  • Ασύγκριτη απορροφητική ισχύς
  • Ασύγκριτη απορροφητική ισχύς
  • Ασύγκριτη απορροφητική ισχύς
  • Ασύγκριτη απορροφητική ισχύς
  • Ασύγκριτη απορροφητική ισχύς
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  • Ασύγκριτη απορροφητική ισχύς
  • Ασύγκριτη απορροφητική ισχύς
  • Ασύγκριτη απορροφητική ισχύς
  • Ασύγκριτη απορροφητική ισχύς
  • Ασύγκριτη απορροφητική ισχύς

Μη διαθέσιμο πλέον

PerformerΗλεκτρική σκούπα με σακούλα

FC9160/01

4.4
| (24) Κριτικές | 92% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Ασύγκριτη απορροφητική ισχύς
Ασύγκριτη απορροφητική ισχύς για εύκολο καθάρισμα: αυτός είναι ο σκοπός της Philips Performer. Σε συνδυασμό με ένα υγιεινό φίλτρο και ένα σύστημα εύκολης αφαίρεσης της σακούλας συλλογής σκόνης, η Performer φροντίζει για τα πάντα, απομακρύνοντας όλες τις σκόνες και τις βρωμιές.
Δείτε όλα τα οφέλη

Απορροφητική ισχύς 500W για εύκολο καθάρισμα

Ασύγκριτη απορροφητική ισχύς

  • 2200W

  • Απορροφητική ισχύς 500 W

  • Φίλτρο HEPA 13

Μοτέρ 2200 Watt που παράγει μέγιστη απορροφητική ισχύ 500 Watt

Μοτέρ 2200 Watt που παράγει μέγιστη απορροφητική ισχύ 500 Watt

Το μεγάλης αποδοτικότητας μοτέρ 2200 Watt παράγει μέγιστη απορροφητική ισχύ 500 Watt για τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού.

Πέλμα TriActive με μοναδική λειτουργία 3-σε-1

Πέλμα TriActive με μοναδική λειτουργία 3-σε-1

Το πέλμα TriActive καθαρίζει το πάτωμά σας με 3 τρόπους σε 1 κίνηση: 1) Ένα μεγαλύτερο άνοιγμα στο άκρο του πέλματος ρουφάει εύκολα τα μεγάλα κομμάτια. 2) Διαθέτει μέγιστη απόδοση καθαρισμού, χάρη στη βελτιστοποιημένη ροή αέρα μέσα στο πέλμα. 3) Οι δύο πλευρικές βούρτσες εξαφανίζουν σκόνη και βρωμιά από τα έπιπλα και τους τοίχους.

Σφραγίδα ποιότητας ECARF για αξιόπιστα αποτελέσματα

Σφραγίδα ποιότητας ECARF για αξιόπιστα αποτελέσματα

Η σκούπα διαθέτει πιστοποίηση ECARF και εγγυάται με ποσοστό βεβαιότητας 99,95% το φιλτράρισμα σχεδόν όλου του αέρα στο δωμάτιο, σε συνδυασμό με τη συνηθισμένη δράση απορρόφησης. Το χαρακτηριστικό αυτό απομακρύνει σχεδόν όλες τις αλλεργιογόνες ουσίες από τα χαλιά, τα έπιπλα και άλλους χώρους στο σπίτι σας.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.4

από 5

24

Κριτικές

92%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2

22/10/2017

Ελλάδα

Ελλάδα

Πολύ καλή

Έχει ισχυρή απορροφητικότητα. Είναι μια πολύ καλή σκούπα. Την έχω αρκετά χρόνια. Αλλά: - έσπασε από τους πρώτους μήνες το πλαστικό στήριγμα για το κοντάρι στην πίσω πλευρά του σώματος της σκούπας. - οι σακούλες είναι πολυέξοδες

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Performer FC9160/01 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Performer FC9160/01 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Fantastic

This is a very powerful vacuum. It's easy to use, simple to change the bag and glides along behind. I have lino, tiles, carpet and laminate the vacuum is great on all surfaces. The shape of the the sweeper means it cleverly fits into corners and under chairs ans sofa's. This is a great improvement on my last vacuum which used to always topple over when pulled and the tubes were diffucuLt to get apart, also the bag was fiddly to change. None of those problems with this model.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Performer Vacuum cleaner with bag

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Performer Vacuum cleaner with bag

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Fantastic

This is a very powerful vacuum. It's easy to use, simple to change the bag and glides along behind. I have lino, tiles, carpet and laminate the vacuum is great on all surfaces. The shape of the the sweeper means it cleverly fits into corners and under chairs ans sofa's. This is a great improvement on my last vacuum which used to always topple over when pulled and the tubes were diffucuLt to get apart, also the bag was fiddly to change. None of those problems with this model.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Performer Vacuum cleaner with bag

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Performer Vacuum cleaner with bag

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.