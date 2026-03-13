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EasyLife Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

Μη διαθέσιμο πλέον

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EasyLifeΗλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

FC8146/01

EasyLife Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

Μη διαθέσιμο πλέον

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User Manual Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner

  • PDF αρχείο, 33 MB
  • 13 March 2026

Η ηλεκτρική σκούπα Philips EasyLife έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού καταναλώνοντας λιγότερη ενέργεια από ό,τι οι συμβατικές ηλεκτρικές σκούπες. Επίσης, μπορείτε να αδειάζετε εύκολα τον κάδο χωρίς να λερώνετε τα χέρια σας, πατώντας απλώς ένα κουμπί.

  • PDF αρχείο
  • 25 June 2026

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