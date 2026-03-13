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Μη διαθέσιμο πλέον
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FC8146/01
Μη διαθέσιμο πλέον
User Manual Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
Η ηλεκτρική σκούπα Philips EasyLife έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού καταναλώνοντας λιγότερη ενέργεια από ό,τι οι συμβατικές ηλεκτρικές σκούπες. Επίσης, μπορείτε να αδειάζετε εύκολα τον κάδο χωρίς να λερώνετε τα χέρια σας, πατώντας απλώς ένα κουμπί.