ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

  • Standard Product Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Product Detail Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Alternative Product Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Product Lifestyle Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Product in Use Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Emotional Benefit Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Packaging photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Standard Product Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Product Detail Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Alternative Product Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Product Lifestyle Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Product in Use Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Emotional Benefit Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Packaging photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner

Μη διαθέσιμο πλέον

EasyLifeΗλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

FC8146/01

3.5

| (73) Κριτικές

Εξοικονομήστε έως και 20% περισσότερη ενέργεια*

Η ηλεκτρική σκούπα Philips EasyLife έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού καταναλώνοντας λιγότερη ενέργεια από ό,τι οι συμβατικές ηλεκτρικές σκούπες. Επίσης, μπορείτε να αδειάζετε εύκολα τον κάδο χωρίς να λερώνετε τα χέρια σας, πατώντας απλώς ένα κουμπί.

Δείτε όλα τα οφέλη

Ηλεκτρική σκούπα με οικολογική συνείδηση

Εξοικονομήστε έως και 20% περισσότερη ενέργεια*

  • 1400W

  • Parquet

Μοτέρ 1400 Watt που παράγει μέγιστη απορροφητική ισχύ 300 Watt

Μοτέρ 1400 Watt που παράγει μέγιστη απορροφητική ισχύ 300 Watt

Το αποδοτικό μοτέρ 1400 Watt παράγει μέγιστη απορροφητική ισχύ στο πέλμα 300 Watt, που σημαίνει ότι χρησιμοποιείτε λιγότερη ενέργεια χωρίς να κάνετε συμβιβασμούς στον καθαρισμό.

Η ενδεικτική λυχνία υποδεικνύει πότε ο κάδος πρέπει να αδειάσει

Η ενδεικτική λυχνία υποδεικνύει πότε ο κάδος πρέπει να αδειάσει

Η ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν ο κάδος είναι γεμάτος και πρέπει να τον αδειάσετε. Το άδειασμα και το καθάρισμα του κάδου και του φίλτρου διασφαλίζουν ότι απολαμβάνετε τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού.

Λαβή για εύκολη αφαίρεση του δοχείου συλλογής σκόνης

Η λαβή του δοχείου συλλογής σκόνης σάς βοηθά να το βγάζετε εύκολα και να το κρατάτε πάνω από τον κάδο απορριμμάτων.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

3.5

από 5

73

Κριτικές

27/11/2015

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

prodotto ottimo!

Ottimo rapporto qualità - prezzo. Facile da usare , facile da pulire, compatto e maneggevole.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EasyLife FC8146/01 Aspirapolvere senza sacco

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EasyLife FC8146/01 Aspirapolvere senza sacco

15/05/2012

Italia

Italia

potenza e facilità d'uso

utilizzato in ambiente di lavoro per la pulizia dei computer in manutenzione sebbene rumoroso, la potenza e la facilità/comodità d'uso, rendono questo prodotto eccezionale per i risultati di pulizia ottenuti

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EasyLife FC8146/01 Aspirapolvere senza sacco

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EasyLife FC8146/01 Aspirapolvere senza sacco

30/05/2019

Österreich

Österreich

Auch nach 10 Jahren im Einsatz

Wir haben unseren Easylife ohne Beutel vor gut 10 Jahren gekauft, tauschen unsere Filter 2x pro Jahr. Auch nach dieser langen Laufzeit steht er im Vergleich zu einem Beutelsauger noch immer dafür, wenn man Filter regelmäßig komplett reinigt. D.h. in diesem Fall auch den Schaustoffilter, denn dann saugt er wie am ersten Tag! Gäbe es ihn noch, wir würden ihn wieder kaufen und sind gespannt, wie er mit der neuen TriZone-Bürste saugt, da leider unsere Bürste nun aufgrund von Materialermüdung gebrochen ist.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EasyLife FC8146/01 Beutelloser Staubsauger

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EasyLife FC8146/01 Beutelloser Staubsauger

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου, σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Philips. Μπορώ να καταργήσω εύκολα την εγγραφή μου ανά πάσα στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Σε σύγκριση με την ηλεκτρική σκούπα 2000 Watt. Εσωτερικές μετρήσεις της Philips, 2010.