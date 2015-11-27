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Μη διαθέσιμο πλέον
FC8146/01
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Η ηλεκτρική σκούπα Philips EasyLife έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού καταναλώνοντας λιγότερη ενέργεια από ό,τι οι συμβατικές ηλεκτρικές σκούπες. Επίσης, μπορείτε να αδειάζετε εύκολα τον κάδο χωρίς να λερώνετε τα χέρια σας, πατώντας απλώς ένα κουμπί.
1400W
Parquet
Το αποδοτικό μοτέρ 1400 Watt παράγει μέγιστη απορροφητική ισχύ στο πέλμα 300 Watt, που σημαίνει ότι χρησιμοποιείτε λιγότερη ενέργεια χωρίς να κάνετε συμβιβασμούς στον καθαρισμό.
Η ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν ο κάδος είναι γεμάτος και πρέπει να τον αδειάσετε. Το άδειασμα και το καθάρισμα του κάδου και του φίλτρου διασφαλίζουν ότι απολαμβάνετε τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού.
Η λαβή του δοχείου συλλογής σκόνης σάς βοηθά να το βγάζετε εύκολα και να το κρατάτε πάνω από τον κάδο απορριμμάτων.
Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές
3.5
από 5
73
Κριτικές
erikuzza80
27/11/2015
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
prodotto ottimo!
Ottimo rapporto qualità - prezzo. Facile da usare , facile da pulire, compatto e maneggevole.
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Η αξιολογηση έγινε για EasyLife FC8146/01 Aspirapolvere senza sacco
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EasyLife FC8146/01 Aspirapolvere senza sacco
Axel57
15/05/2012
Italia
potenza e facilità d'uso
utilizzato in ambiente di lavoro per la pulizia dei computer in manutenzione sebbene rumoroso, la potenza e la facilità/comodità d'uso, rendono questo prodotto eccezionale per i risultati di pulizia ottenuti
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EasyLife FC8146/01 Aspirapolvere senza sacco
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EasyLife FC8146/01 Aspirapolvere senza sacco
Megan
30/05/2019
Österreich
Auch nach 10 Jahren im Einsatz
Wir haben unseren Easylife ohne Beutel vor gut 10 Jahren gekauft, tauschen unsere Filter 2x pro Jahr. Auch nach dieser langen Laufzeit steht er im Vergleich zu einem Beutelsauger noch immer dafür, wenn man Filter regelmäßig komplett reinigt. D.h. in diesem Fall auch den Schaustoffilter, denn dann saugt er wie am ersten Tag! Gäbe es ihn noch, wir würden ihn wieder kaufen und sind gespannt, wie er mit der neuen TriZone-Bürste saugt, da leider unsere Bürste nun aufgrund von Materialermüdung gebrochen ist.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EasyLife FC8146/01 Beutelloser Staubsauger
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EasyLife FC8146/01 Beutelloser Staubsauger
Σε σύγκριση με την ηλεκτρική σκούπα 2000 Watt. Εσωτερικές μετρήσεις της Philips, 2010.