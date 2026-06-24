Αισθάνομαι ηλεκτροστατικές κενώσεις με την ηλεκτρική σκούπα Philips

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Αν αισθάνεστε ηλεκτροστατικούς κραδασμούς κατά τη χρήση της ηλεκτρικής σκούπας Philips, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Μάθετε παρακάτω ποια μπορεί να είναι η αιτία και πώς μπορείτε να αποτρέψετε το φαινόμενο.
Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα αφορούν τα εξής μοντέλα: XC2011/01 , XC3133/01 , XC3031/01 . Κάντε κλικ εδώ για να δείτε περισσότερους αριθμούς προϊόντων ›