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Υποστήριξη Philips

Αισθάνομαι ηλεκτροστατικές κενώσεις με την ηλεκτρική σκούπα Philips

Αν αισθάνεστε ηλεκτροστατικούς κραδασμούς κατά τη χρήση της ηλεκτρικής σκούπας Philips, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Μάθετε παρακάτω ποια μπορεί να είναι η αιτία και πώς μπορείτε να αποτρέψετε το φαινόμενο.

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα αφορούν τα εξής μοντέλα: XC2011/01 , XC3133/01 , XC3031/01 . Κάντε κλικ εδώ για να δείτε περισσότερους αριθμούς προϊόντων  ›

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