Αισθάνομαι ηλεκτροστατικές κενώσεις με την ηλεκτρική σκούπα Philips

Για να μειώσετε την ενόχληση με το στατικό ηλεκτρισμό, σας συνιστούμε να αποφορτίζετε την ηλεκτρική σκούπα Philips ακουμπώντας συχνά τον άκαμπτο σωλήνα σε άλλα μεταλλικά αντικείμενα στο δωμάτιο (π.χ. στα πόδια ενός τραπεζιού ή μιας καρέκλας, στο καλοριφέρ κ.λπ.).

Σημείωση: Σας συνιστούμε να αυξήσετε το επίπεδο υγρασίας του αέρα στο δωμάτιό σας.

Αν το παραπάνω δεν σας βοήθησε να επιλύσετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω βοήθεια.