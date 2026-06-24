Πού βρίσκω τον αριθμό μοντέλου και σειράς της ηλεκτρικής σκούπας Philips;

Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς της ηλεκτρικής σκούπας Philips σε μια πινακίδα. Ανάλογα με το μοντέλο σας, η πινακίδα τύπου βρίσκεται

- στο κάτω μέρος,

- κάτω από το δοχείο συλλογής σκόνης,

- στο πίσω μέρος της συσκευής χειρός ή

- πίσω από το δοχείο νερού της συσκευής.



Ο αριθμός μοντέλου βρίσκεται συνήθως στην επάνω αριστερή γωνία. Αρχίζει με δύο κεφαλαία γράμματα και ακολουθούν τέσσερα ψηφία. Για παράδειγμα, FC9192/xx ή XC8049/xx.



Ο αριθμός σειράς βρίσκεται συνήθως στην κάτω δεξιά γωνία. Αποτελείται από τέσσερα ψηφία: Τα δύο πρώτα ψηφία επισημαίνουν το έτος, τα δύο δεύτερα ψηφία επισημαίνουν τον αριθμό εβδομάδας. Για παράδειγμα, 1850 ή 1734. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπροστά από τον σειριακό αριθμό είναι εκτυπωμένη η ένδειξη S/N.

