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Υποστήριξη Philips

Πού βρίσκω τον αριθμό μοντέλου και σειράς της ηλεκτρικής σκούπας Philips;

Αν αναρωτιέστε πώς μπορείτε να βρείτε τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό της ηλεκτρικής σας σκούπας Philips, θα βρείτε τις σχετικές πληροφορίες παρακάτω.

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα αφορούν τα εξής μοντέλα: XB1112/10 , XC2011/01 , XC3031/01 . Κάντε κλικ εδώ για να δείτε περισσότερους αριθμούς προϊόντων  ›

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